Dhanteras Gold Investment: ৪,৪০০-র সোনা-ই এখন ১,৩১,৮০০ টাকায়! ধনতেরাসে বিনিয়োগে কীভাবে লাভ? দেখুন অঙ্ক...

Dhanteras Gold Investment: ৪,৪০০-র সোনা-ই এখন ১,৩১,৮০০ টাকায়! ধনতেরাসে বিনিয়োগে কীভাবে লাভ? দেখুন অঙ্ক...
Dhanteras Gold buying: অন্য কোনও ধরনের কোনও বিনিয়োগে এই উত্থান নেই। সোনা জীবনের সব থেকে বড় বিনিয়োগ বা লং টার্ম ইনভেস্টমেন্ট।
অয়ন ঘোষাল: নিছক হিড়িক বা অনুকরণ প্রবণতা নয়। ধনতেরাসে সোনার অলঙ্কার কেনার প্রচলন আসলে বাঙালির ভবিষ্যনিধি বা লং টার্ম বিনিয়োগের পথে একধাপ এগিয়ে যাওয়া। বলছে কলকাতার স্বর্ণকার মহল্লা।
বছর কুড়ি আগেও বাঙালি আলাদা করে ধনতেরাস পালন করত না তেমন একটা। সেই বাঙালি আজকের বাঙালি নয়। আজকের বাঙালি আধুনিক প্রজন্ম অনেক বেশি সচেতন। তারা একটা জিনিস খুব ভালো করে বুঝেছে, সোনা জীবনের সব থেকে বড় বিনিয়োগ বা লং টার্ম ইনভেস্টমেন্ট। কেন? আসুন দেখি সোনার দামের পরিসংখ্যান।
২০০০ সালের মার্চ : ১০ গ্রাম ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ৪৪০০ টাকা।
২০১৪ সালের মার্চ: ১০ গ্রাম ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ২৮ হাজার ৬৮৫ টাকা।
২০২৪ সালের মার্চ: ১০ গ্রাম ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ৭০ হাজার টাকা।
২০২৫ সালের মার্চ: ১০ গ্রাম ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ৯৯ হাজার ৯১১ টাকা।
২০২৫ সালের অক্টোবর: আজকের দিনে অর্থাৎ ১৮ অক্টোবর ১০ গ্রাম ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১ লাখ ৩১ হাজার ৮০০ টাকা।
দামের এই ক্রমবর্ধমান তালিকা থেকেই একেবারে জলের মতো পরিষ্কার যে গত দু দশকে অন্য কোনও ধরনের কোনও বিনিয়োগে এই উত্থান নেই। এখন সামনেই অগ্রহায়ণ মাস। ভরা বিয়ের মরসুম। আর বলাই বাহুল্য যে বিয়েতে সোনার অলঙ্কার অত্যাবশ্যক একটি উপকরণ।
এখন সোনার দাম আগামী দিনে আরও বড় হাইজাম্প দিতেই পারে। ওদিকে ধনতেরাস উপলক্ষ্যে প্রতিটি বিপণি সোনার গয়নার মজুরিতে বড় ডিসকাউন্ট দিচ্ছে। বিয়ের মরশুমে সেটা নাও দিতে পারে। অতএব শুধু পুণ্য তিথি বা শুভ সময় নয়, জমানো পুঁজি সাশ্রয় করতে এখনই সোনা কেনার পরামর্শ দিচ্ছেন এই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা।
আরও পড়ুন, Diwali 2025 Luckiest Zodiac Signs: ১০০ বছর পর এই দীপাবলিতে মঙ্গল-বুধের বিরল সংযোগ! হাতে আসবে প্রচুর টাকা, কপাল খুলে যাবে ৩ রাশির...
আরও পড়ুন, Another Pandemic? Lockdown: ফিরছে অতিমারী? নয়া ভাইরাসে আক্রান্ত ৬০০০! ছড়াচ্ছে হু হু করে... লকডাউন ঘোষণা...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)