Midnight police raid at Abhishek Banerjee's house: বিধায়কের টাকা পিএ-র অ্যাকাউন্টে! মোবাইল টাওয়ার লোকেশন ট্র্যাক করে মাঝরাতে অভিষেকের বাড়িতে হানা

পিয়ালি মিত্র: শনিবার গভীর রাতে হঠাৎ করেই তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাটের বাড়িতে হাজির হয় শালবনি থানার পুলিস। কিন্তু কেন এই মাঝরাতের অ্যাকশন? কারণটা নাকি জমি জালিয়াতি ও কোটি কোটি টাকার লেনদেন। সপ্তাহখানেক আগে জমি জালিয়াতির একটি মামলায় মেদিনীপুরের প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক সুজয় হাজরাকে গ্রেফতার করে পুলিস।
সুজয়ের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ঘাঁটতে গিয়ে পুলিস জানতে পারে, তাঁর অ্যাকাউন্টে বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রচুর টাকা এসেছিল। আর সেই টাকার মধ্যে কোটি কোটি টাকা ট্রান্সফার করা হয়েছিল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিএ সুমিত রায়ের অ্যাকাউন্টে। এমনকী শালবনি থানায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্তসহায়ক (PA) সুমিত রায়ের বিরুদ্ধে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন বিধায়ক সুজয় হাজরা। তাঁর অভিযোগ, ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে শালবনি আসন থেকে তাঁকে পুনরায় দলীয় টিকিট পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সুমিত রায় তাঁর কাছ থেকে কয়েক কোটি টাকা নেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সুজয়বাবু টিকিট পাননি।
মোবাইল টাওয়ার লোকেশন ও মাঝরাতের অভিযান
অভিষেকের বাড়িতেই সুমিত? পুলিস সুমিত রায়ের মোবাইল ট্র্যাক করা শুরু করে। দেখা যায়, গত কয়েকদিন ধরেই তাঁর মোবাইলের টাওয়ার লোকেশন বারবার দেখাচ্ছিল অভিষেকের কালীঘাটের বাড়ি। শনিবার গভীর রাতে যখন দেখা যায় সুমিতের লোকেশন ওই বাড়িতেই স্থির হয়ে রয়েছে, তখন রাত ১টা নাগাদ শালবনি থানার পুলিস সোজা পৌঁছায় কালীঘাট থানায়। স্থানীয় পুলিসকে সঙ্গে নিয়ে রাত ২টো নাগাদ তাঁরা অভিষেকের বাড়িতে হানা দেয়।
গেট ভেঙে তল্লাশি, কিন্তু...
পুলিসের দাবি, সুমিত রায়ের খোঁজে তাঁরা সেখানে গেলেও তাঁদের তদন্তে কোনও সহযোগিতা করা হয়নি। বারবার অনুরোধ করার পরও কাজ না হওয়ায়, প্রায় ৪ ঘণ্টা বাইরে অপেক্ষা করে পুলিস। শেষমেশ সকালের দিকে বাইরের কোলাপসিবল গেট ভেঙে ভেতরে ঢোকে এবং তল্লাশি চালায়। তবে পুলিস জানিয়েছে, বাড়ির ভেতর তল্লাশি চালিয়েও সুমিত রায়ের কোনও খোঁজ মেলেনি এবং আপত্তিকর কিছু উদ্ধারও করা যায়নি।