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Midnight police raid at Abhishek Banerjee's house: বিধায়কের টাকা পিএ-র অ্যাকাউন্টে! মোবাইল টাওয়ার লোকেশন ট্র্যাক করে মাঝরাতে অভিষেকের বাড়িতে হানা

Police raid Abhishek Banerjee’s residence: ঠিক কী কারণে এই হানা, তা প্রাথমিকভাবে স্পষ্ট হচ্ছিল না। তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন বিধায়ক সুজয় হাজরার অভিযোগ, ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে শালবনি আসন থেকে তাঁকে পুনরায় দলীয় টিকিট পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সুমিত রায় তাঁর কাছ থেকে কয়েক কোটি টাকা নেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সুজয়বাবু টিকিট পাননি।

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 13, 2026, 12:46 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 12:46 PM IST
Midnight police raid at Abhishek Banerjee's house: বিধায়কের টাকা পিএ-র অ্যাকাউন্টে! মোবাইল টাওয়ার লোকেশন ট্র্যাক করে মাঝরাতে অভিষেকের বাড়িতে হানা
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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