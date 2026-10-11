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EXPLAINER: কেন কলকাতার পুজো UNESCO-র 'অমূর্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য'? মা আসার আগেই জানুন নেপথ্যের গল্প...

Durga Puja 2026: বছর পাঁচেক হয়ে গেল কলকাতার পুজো UNESCO-র 'অমূর্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য'র অঙ্গ। মা আসার আগেই জানুন নেপথ্যের এই গল্প...

Written BySubhapam Saha
Published: Oct 11, 2026, 02:48 PM IST|Updated: Oct 11, 2026, 02:48 PM IST
EXPLAINER: কেন কলকাতার পুজো UNESCO-র 'অমূর্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য'? মা আসার আগেই জানুন নেপথ্যের গল্প...
Image Credit: পুজো ও ইউনেস্কো

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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