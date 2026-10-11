EXPLAINER: কেন কলকাতার পুজো UNESCO-র 'অমূর্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য'? মা আসার আগেই জানুন নেপথ্যের গল্প...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রতি বছর দুর্গাপুজোর সময়ে কলকাতায় এক অসাধারণ ট্রান্সফর্মেশন হয়। আর এই প্রতিবেদন লেখা হচ্ছে প্রতিপদের পুণ্য লগ্নে। মানে হাতে আর ঠিক কয়েক দিন। তারপরেই বাঙালি মাতবে শ্রেষ্ঠ উত্সবে। ২০২৬ সালের উৎসবের প্রস্তুতির সঙ্গে সঙ্গেই শহরের পরিচিত রাস্তাই আলোকমালায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে। সাজছে পাড়া, এলাকা, শহর। বাতাসে ধ্বনিত হচ্ছে ঢাকের আওয়াজ। প্রকৃত অর্থেই- 'আশ্বিনের শারদ প্রাতে বেজে উঠেছে আলোকমঞ্জীর'! এই উৎসবের গুরুত্ব কেবল সনাতনী ধর্মীয় প্রেক্ষাপটের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এ এমন এক জীবন্ত সাংস্কৃতিক চর্চা, যার মধ্যে শিল্প-প্রকাশ, ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্প এবং সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্র—সবকিছুরই এক অপূর্ব সমন্বয়। এই অনন্য মেলবন্ধনই কলকাতার পুজোকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি এনে দিয়েছে এবং বিশ্বমঞ্চে শহরের সাংস্কৃতিক পরিচিতিকে বিশেষ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। আর এই কারণেই ইউনেস্কো কলকাতার দুর্গাপুজোকে তাদের 'ইনট্যাঞ্জিবল কালচারাল হেরিটেজ অফ হিউম্যানিটি'র অন্তর্ভুক্ত করেছে।
কলকাতার পুজো কবে ইউনেস্কোর স্বীকৃতি পেয়েছে?
২০২১ সালের ১৫ ডিসেম্বর কলকাতার দুর্গাপুজো ইউনেস্কোর 'মানবতার অস্পর্শনীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতিনিধিত্বমূলক তালিকা'য় অন্তর্ভুক্ত হয়। কলকাতা যখন আবারও এই মহোত্সবের উদযাপনের প্রস্তুতি নিচ্ছে, তখন এই স্বীকৃতি এমন এক ঐতিহ্য হিসেবে এর গুরুত্বকে তুলে ধরছে যা ধর্ম, শিল্পকলা এবং জনঅংশগ্রহণকে একসূত্রে গেঁথেছে। স্মৃতিস্তম্ভ বা ঐতিহাসিক স্থাপত্যের বিপরীতে, অস্পর্শনীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্ত হলো জীবন্ত ঐতিহ্য, দক্ষতা এবং প্রথা—যা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে আসছে। দুর্গাপূজা এই সংজ্ঞার সাথে পুরোপুরি মানানসই; কারণ এর সাংস্কৃতিক গুরুত্ব নির্ভর করে সেইসব মানুষের ওপর যারা এর আয়োজন করেন, শিল্পকর্ম সৃষ্টি করেন এবং এর রীতিনীতিগুলোকে বাঁচিয়ে রাখেন।
দুর্গাপুজো কীভাবে ধর্ম ও শিল্পকে একত্রিত করে?
মা দুর্গার মহিষাসুর বধের মাধ্য়মেই এই উৎসব অশুভ শক্তির বিনাশ ঘটিয়ে শুভ শক্তির জয়ধ্বজা ওড়ায়। কলকাতায় এই ধর্মীয় আখ্যান বিশদ ও সুনিপুণ মাটির প্রতিমা, শৈল্পিক স্থাপনা এবং প্যান্ডেল নামে পরিচিত অস্থায়ী কাঠামোর মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়। শহরের বৈচিত্র্যময় শৈল্পিক ঐতিহ্য উপভোগ করার সঙ্গেই বাঙালি ঐতিহ্যের আদলে তৈরি প্যান্ডেল থেকে শুরু করে অভিনব উপকরণ, স্থাপত্যশৈলী ও আলোকসজ্জা সম্বলিত সমসাময়িক নকশার ফুটে ওঠে। এই অস্থায়ী প্রদর্শনীগুলি স্থানীয় এলাকাগুলিকে এক একটি উন্মুক্ত শিল্পাঙ্গনে পরিণত করে, যার ফলে মানুষ প্রথাগত গ্যালারি বা জাদুঘরের বাইরেও সৃজনশীল শিল্পকর্মের অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ পায়।
কারিগর ও ঐতিহ্যবাহী শিল্পকর্ম কেন গুরুত্বপূর্ণ?
উৎসবের প্রতিমা ও প্যান্ডেল তৈরির নেপথ্যে থাকে দীর্ঘ কয়েক মাসের প্রস্তুতি। বিশেষ করে কলকাতার বিখ্যাত প্রতিমা তৈরির এলাকা কুমোরটুলির শিল্পীরা বংশপরম্পরায় প্রাপ্ত দক্ষতার মাধ্যমে মাটির প্রতিমা গড়ে তোলেন। তাঁদের কাজের মধ্যে রয়েছে কাঠামো তৈরি, মাটি দিয়ে রূপদান, সূক্ষ্ম কারুকাজ ও প্রতিমায় রং করা। এছাড়া এই উৎসব ঢাকি, স,জাশিল্পী, বাঁশ-কারিগর, আলোকসজ্জা বিশেষজ্ঞ এবং অন্যান্য কারিগরদের জীবিকার সংস্থান করে, যাঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই উদযাপন সম্ভব হয়ে ওঠে। ২০২৬ সালের প্রস্তুতির মধ্যেও এই ঐতিহ্যবাহী দক্ষতাগুলো উৎসবের পরিচয়ের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে আছে এবং সমগ্র অঞ্চলজুড়ে মানুষের জীবিকা টিকিয়ে রাখতে সহায়তা করছে।
দুর্গাপূজা কীভাবে বিভিন্ন সম্প্রদায়কে একত্রিত করে?
এই উৎসবের সাংস্কৃতিক গুরুত্বের পেছনে অন্যতম প্রধান কারণ হল সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণ। স্থানীয় ক্লাব, এলাকাবাসী, স্বেচ্ছাসেবক ও শিল্পীরা মিলে এমনভাবে উৎসবের পরিকল্পনা করেন যা বিভিন্ন পটভূমির মানুষকে স্বাগত জানায়। ২০২৬ সালের উৎসবেও 'প্যান্ডেল-হপিং' বা বিভিন্ন প্যান্ডেল ঘুরে দেখার মাধ্যমে মানুষ শহরের নানা এলাকা দেখার, শৈল্পিক স্থাপনা উপভোগ করার এবং উদযাপনে শামিল হওয়ার সুযোগ পাবে। তখন জনসমাগমস্থলগুলি মানুষের মিলনমেলায় পরিণত হয়, যেখানে সবাই একটি যৌথ সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতায় অংশ নেয়। এছাড়া নারী এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সদস্যরাও উৎসবের আয়োজন ও বিভিন্ন পরিবেশনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।
ইউনেস্কোর জন্য উৎসবের নথি তৈরিতে কারা সহায়তা করেছিলেন?
ইউনেস্কোর স্বীকৃতির জন্য দুর্গাপূজার শৈল্পিক ও সামাজিক দিকগুলো নথিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে ইতিহাসবিদ তপতী গুহ-ঠাকুরতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাঁর গবেষণায় দেখানো হয়েছিল কীভাবে এই উৎসবটি ধর্মীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে জনশিল্প, জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ এবং পরিবর্তনশীল নগর-সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটায়। এই মনোনয়ন প্রক্রিয়া দুর্গাপুজোকে এক জীবন্ত ঐতিহ্য হিসেবে তুলে ধরতে সাহায্য করেছে, যা নিজের সাংস্কৃতিক শিকড়কে অটুট রেখেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিবর্তিত হচ্ছে। ২০২৬ সালে আরেকটি উদযাপনের প্রস্তুতির মাঝেও ২০২১ সালে পাওয়া স্বীকৃতি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।
২০২৬ সালে ভ্রমণকারীদের কাছে দুর্গাপূজা কেন বিশেষ হয়ে উঠবে?
দর্শনার্থীদের জন্য ২০২৬ সালের দুর্গাপূজা শিল্পকলা, খাবার-দাবার, বিভিন্ন এলাকা এবং ঐতিহ্যের মধ্য দিয়ে কলকাতাকে নতুন করে জানার ও উপভোগ করার সুযোগ করে দেবে। প্যান্ডেল ঘুরে দেখার সময় প্রথাগত সাংস্কৃতিক অনুষঙ্গ থেকে শুরু করে সমসাময়িক শিল্প-স্থাপনা—নানা ধরনের সৃজনশীলতার দেখা মেলে। সেই সঙ্গে বাঙালির ঐতিহ্যবাহী ও রাস্তার সুস্বাদু খাবার, সঙ্গীত এবং সর্বজনীন উৎসবের আমেজ এই অভিজ্ঞতাকে আরও সমৃদ্ধ করে তোলে।
প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে উৎসবের সমাপ্তি ঘটে, যা দেবীর বিদায় এবং উদযাপনের সমাপ্তি নির্দেশ করে। অনেক পরিবারের কাছেই এই মুহূর্তটি আপনজনদের সাথে পুনর্মিলন, একাত্মবোধ এবং আগামী বছরের জন্য নতুন প্রত্যাশা নিয়ে আসে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)