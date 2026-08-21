/বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের অনুপস্থিতিতে চেম্বারে যান কে? সুজিত বোসের মামলা ছাড়ায় বিস্ফোরক অভিযোগ

অর্ণবাংশু নিয়োগী: বিরাট খবর! কেন সুজিত বোসের মামলা ছাড়লেন বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ? সেই প্রসঙ্গে এবার নয়া মোড়। বিচারপতির অনুপস্থিতিতে তাঁর চেম্বারে আইনজীবীর যাওয়া এবং ফাইল চাওয়া কারণেই সুজিত বসুর মামলা থেকে সরে দাঁড়ান বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ। এই খবর সামনে আসতেই তোলপাড় পড়ে গিয়েছে সব মহলে। এবার সেই ঘটনার সত্য অনুসন্ধান চেয়ে আদালতের কাছে আবেদন সুজিত বসুর পক্ষের আইনজীবীর।
বার এবং বেঞ্চের মধ্যে স্বচ্ছতা থাকা প্রয়োজন। এই মর্মে প্রধান বিচারপতির কাছে ঘটনার সত্য অনুসন্ধান করার আবেদন করলেন আইনজীবী সব্যসাচী ব্যানার্জি। বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের চেম্বারে তাঁর অনুপস্থিতিতে কে গিয়েছিলেন? কার কথায় তিনি বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের চেম্বারে গিয়েছিলেন? কোর্ট অফিসারের কী ভূমিকা ছিল? সবটাই খতিয়ে দেখাার জন্য প্রধান বিচারপতির কাছে আবেদন সুজিত বসুর আইনজীবীর। পাশাপাশি, অনুসন্ধান চাওয়ার ব্যাপারে বিচারপতি শুভ্রা ঘোষকেও জানানো হয়েছে আইনজীবীর তরফে।
প্রসঙ্গত, বুধবারই সামনে আসে সুজিত বসুর জামিন মামলায় নাটকীয় মোড়! মামলা শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও, রায়দান স্থগিত রেখে মামলা ছাড়েন বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ। বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের এহেন পদক্ষেপে আলোড়ন পড়ে যায় সব মহলে। আচমকা কেন মামলা ছাড়ার সিদ্ধান্ত বিচারপতির, এই প্রশ্নে শুরু হয়ে যায় চর্চা। পুরনিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জেলবন্দি রাজ্যের প্রাক্তন দমকলমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেতা সুজিত বসু। গত ১১ মে পুর দুর্নীতি মামলায় ইডির হাতে গ্রেফতার হন প্রাক্তন মন্ত্রী সুজিত বসু। অভিযোগ, দক্ষিণ দমদম পুরসভায় চাকরির দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে টাকা নিয়েছেন সুজিত বোস। পুরসভার বিভিন্ন দফতরে প্রায় ১৫০ জনকে বেআইনিভাবে নিয়োগ করার অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে।
অভিযোগ, নিয়োগের বিনিময়ে চাকরিপ্রার্থীদের কাছ থেকে সংগৃহীত কোটি কোটি টাকা দিয়ে তিনি একাধিক বিলাসবহুল ফ্ল্যাট কিনেছিলেন। তাঁর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে এমন কিছু বড় অঙ্কের আর্থিক লেনদেনের হদিস পাওয়া গিয়েছে, যেগুলোর কোনও সদুত্তর তিনি দিতে পারেননি। এখন সুজিত বসুর আইনজীবী মনু সিংভির দাবি, পুর নিয়োগ সংক্রান্ত দুর্নীতির তদন্ত ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে তাঁর মক্কেলকে কারাবন্দি করে রাখা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি এই গ্রেফতারির পক্ষে যথাযথ কোনও যুক্তি বা ব্যাখ্যা দিতে পারেনি। তাই তাঁর জামিনের পক্ষে সওয়াল করেন তিনি। সেই রায়দান-ই এখনও স্থগিত রয়েছে।
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