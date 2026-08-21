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বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের অনুপস্থিতিতে চেম্বারে যান কে? সুজিত বোসের মামলা ছাড়ায় বিস্ফোরক অভিযোগ

Sujit Bose case: বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের চেম্বারে তাঁর অনুপস্থিতিতে কে গিয়েছিলেন? কার কথায় তিনি বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের চেম্বারে গিয়েছিলেন? তোলপাড় পড়ে গিয়েছে সব মহলে।

Reported ByArnabangshu Niyogi
Published: Aug 21, 2026, 01:29 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 03:14 PM IST
বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের অনুপস্থিতিতে চেম্বারে যান কে? সুজিত বোসের মামলা ছাড়ায় বিস্ফোরক অভিযোগ

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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