/ঋত শিবিরে ৬০ বিধায়ক, কেন শুধুমাত্র ১০ জনের বিরুদ্ধেই সুপ্রিম কোর্টে কালীঘাট শিবির?

প্রবীর চক্রবর্তী: বিধানসভা নির্বাচনের পর হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে তৃণমূল কংগ্রেস। জিতে আসা ৮০ বিধায়কের মধ্যে ৬০ জন বিধায়ক যোগ দিয়েছেন ঋতব্রত শিবিরে। কালীঘাট তৃণমূল বহু দিন থেকে দাবি করে আসছে কেন ওইসব বিধায়কদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন না বিধানসভার স্পিকার। এর মধ্যেই ঋতব্রত শিবিরের ১০ জনের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে স্পেশাল লিভ পিটিশন ফাইল করেছেন শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাফ কথা, আপনাদের একটু অক্সিজেন দিলাম। প্রথমে ১০ জনের বিধায়ক পদ খারিজ করব। আপনারা ফিরতে চাইলে ফিরুন।
এখন প্রশ্ন, কেন ওই ১০ জনের বিরুদ্ধেই সুপ্রিম কোর্টে গেল কালীঘাট শিবির? কারণ হিসেবে জানা যাচ্ছে, যে ১০ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে কালীঘাট শিবির সেই ১০ বিধায়ক ঋতব্রত শিবিরের ন্যাশনাল ওয়ার্কিং কমিটিতে রয়েছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এই ১০ জনকে আর কোনও দিন কোনও ভাবেই দলে নেওয়া হবে না। তাই এদের বিরুদ্ধেই সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছে কালীঘাট শিবির।
কালীঘাট শিবির সূত্রে খবর, ওই ১০ জনের বিরুদ্ধে মামলা করে বাকীদের সতর্ক করে দেওয়া হল যাতে তারা কালীঘাটে ফিরে আসেন। কালীঘাট শিবিরের ধারনা ওই মামলার জেরেই অনেকে ফিরে আসতে পারেন। যেমন ইতিমধ্যেই ৭ বিধায়ক ফিরে এসেছেন। তারফলে কালীঘাট শিবিরের বিধায়ক সংখ্যা ১৫ থেকে বেড়ে হয়েছে ২২। যারা ফিরে আসবেন না তাদের বিরুদ্ধেও মামলা করার প্রস্তুতি নিচ্ছে কালীঘাট শিবির।
এদিকে, ঋতব্রত শিবিরের ১০ বিধায়ককে নোটিস পাঠালেন বিধানসভার স্পিকার। সাত দিনের মধ্যে নিজেদের বক্তব্য জানাতে বলা হয়েছে স্পিকারের দপ্তর থেকে। এদিকে ঋতব্রত শিবিরের দুই প্রার্থী নমিনেশন জমা দেবেন উপনির্বাচনের জন্য। তার আগেই বঙ্গ রাজনীতিতে চরম নাটকীয় মোড়! দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ ও বিরোধী ভূমিকার অভিযোগে ঋতব্রত শিবিরের ১০ জন বিধায়ককে রাজ্য বিধানসভার স্পিকার নোটিস পাঠিয়েছেন বলে খবর।
সূত্রের খবর, কালীঘাট তৃণমূলের অভিযোগের ভিত্তিতেই স্পিকারের এই পদক্ষেপ। দলীয় নির্দেশ অমান্য, বিদ্রোহী কার্যকলাপ-সহ একাধিক অভিযোগ, সঙ্গে সংবিধানের দশম তফসিল অনুযায়ী কেন তাঁদের বিধায়ক পদ খারিজ করার প্রক্রিয়া শুরু করা হবে না, নোটিসে সেই বিষয়েও লিখিত আকারে স্পষ্ট ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছে বলে খবর।
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