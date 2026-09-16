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ঋত শিবিরে ৬০ বিধায়ক, কেন শুধুমাত্র ১০ জনের বিরুদ্ধেই সুপ্রিম কোর্টে কালীঘাট শিবির?

TMC Split: ঋতব্রত শিবিরের ১০ বিধায়ককে নোটিস পাঠালেন বিধানসভার স্পিকার। সাত দিনের মধ্যে নিজেদের বক্তব্য জানাতে বলা হয়েছে স্পিকারের দপ্তর থেকে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 16, 2026, 12:46 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 12:46 PM IST
ঋত শিবিরে ৬০ বিধায়ক, কেন শুধুমাত্র ১০ জনের বিরুদ্ধেই সুপ্রিম কোর্টে কালীঘাট শিবির?

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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