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Firhad Hakim: টানাপোড়েন বনাম দুঃসাহস! ববির 'পুরনো ইচ্ছেয়' কেন 'হ্যাঁ' মমতার? দলের অন্দরের গোপন কথা ফাঁস

Firhad Hakim resigns from Kolkata Mayor: এক মাস আগে, ৪ মে, আজকের দিনেই জয়ের মাধ্যমে রাজ্যে আত্মপ্রকাশ করেছিল বিজেপি। ঠিকএক মাসের মধ্যেই ভেঙে চুরমার তৃণমূল। তবে দলের অন্দরের খবর, দলের ভাঙনের আগেই ভেঙে পড়েছিলেন ববি। 

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 04, 2026, 01:56 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 01:56 PM IST
Firhad Hakim: টানাপোড়েন বনাম দুঃসাহস! ববির 'পুরনো ইচ্ছেয়' কেন 'হ্যাঁ' মমতার? দলের অন্দরের গোপন কথা ফাঁস
Image Credit: ফিরহাদ হাকিম, মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় (ফাইল ছবি)

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

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