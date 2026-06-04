Firhad Hakim: টানাপোড়েন বনাম দুঃসাহস! ববির 'পুরনো ইচ্ছেয়' কেন 'হ্যাঁ' মমতার? দলের অন্দরের গোপন কথা ফাঁস

রক্তিমা দাস: ২ জুন ভোট পরবর্তী পর্বে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম রাস্তায় নামলেও তার পাশে মাত্র কয়েক মিনিটের জন্যই দেখা যায় ফিরহাদ হাকিমকে। সেদিন প্রথমে বিধানসভা এবং তারপর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবস্থানে কয়েক মিনিট কাটিয়েই চলে আসেন কর্পোরেশনে। শুধু তাই নয়, গতকালও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির বৈঠক এড়ান ববি। মূলত তাতেই আরও আগুনে ঘি পড়ে।
সূত্রের খবর, গতকাল মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর প্রশাসনিক বৈঠক সেরে, কালীঘাটে না গিয়ে নবান্ন থেকে সোজা কর্পোরেশনে চলে আসেন ববি। ববির এই দুঃসাহসে বেজায় ক্ষিপ্ত হন দলনেত্রী। সুত্রের খবর, তারপরেই তার "পুরনো ইচ্ছায়", "হ্যাঁ" বলে দেন মমতা। ঠিক এক মাস আগে আজকের দিনেই জয়ের মাধ্যমে রাজ্যে আত্মপ্রকাশ করেছিল বিজেপি। ঠিক সেই এক মাসের মধ্যেই ভেঙে চুরমার তৃণমূল। তবে দলের ভাঙনের আগেই ভেঙে পড়েছিলেন ববি।
সূত্রের খবর, সরকার বদলানোর পর ক্রমশ পুর কমিশনারের সঙ্গে দূরত্ব বাড়তে থাকে মেয়রের। পদে থেকেও নিষ্ক্রিয় হয়ে যান তিনি। ঘরে বাইরে জবাবদিহির মুখে পড়েন। প্রথম ধাক্কাটা আসে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে পুরসভার চিঠি দেওয়াতে। শোনা যায়, সেই দিন কালীঘাটের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসভবনের বৈঠকে নেত্রীর কাছে অস্বস্তিতে পড়তে হয়েছিল ববিকে। কলকাতা পুরসভার মেয়র এবং একাধারে কলকাতা পুরসভার বিল্ডিং বিভাগের মেয়র পারিষদ হওয়া সত্ত্বেও চিঠির কথা কেন তিনি জানতেন না তার সদুত্তর দিতে পারেননি।
এরপর একের পর এক পুর কমিশনারের সিদ্ধান্তর বিষয়ে অজ্ঞাত থাকার কারণে দলের কাছে প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছে তাকে। শোনা যায়, "দিদি তাঁর কথা বোঝেননি আর পুরসভা তাঁর কথা শোনেনি" এই দুইয়ের টানাপোড়েনের মধ্যিখানে পড়ে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে পড়েছিল মমতার স্নেহধন্য ববির। এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতেই দলনেত্রীর কাছে মেয়র পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার ইচ্ছাপ্রকাশ করেছিলেন তিনি।
যদিও প্রথমে সেই ইচ্ছায় সায় দেননি নিয়ে। কিন্ত পরপর দুদিন ববি প্রায়োরিটি বদলাতে দেখে দলনেত্রী বেজায় ক্ষিপ্ত হয়ে যান বলে সূত্রের খবর। আর তাতেই হ্যাঁ বলে দেন ববির ইচ্ছেয়।
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