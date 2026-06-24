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কীভাবে গোডাউনের ছাদ ভেঙে পড়ল তারাতলায়? সামনে এল ভয়ংকর এই দুর্ঘটনার ভিতরের রহস্য

Kolkata Taratala Warehouse Collapse: এটা বন্দরের জমি। জমিটির লিজদাতা তারাই। ভূমির লিজদাতা হিসেবে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি পোর্ট কেবলমাত্র লিজের শর্তাবলির অধীনে প্রয়োজনীয় পরিসর পর্যন্তই অনুমতি/অনাপত্তি দিতে পারে। যারা লিজ নেয়, তারাই নির্মাণকাজ করে। এখানে কী হয়েছে?

Written BySoumitra SenEdited By:Soumitra Sen
Published: Jun 24, 2026, 05:51 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 05:51 PM IST
কীভাবে গোডাউনের ছাদ ভেঙে পড়ল তারাতলায়? সামনে এল ভয়ংকর এই দুর্ঘটনার ভিতরের রহস্য
Source: Bureau

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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