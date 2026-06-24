/কীভাবে গোডাউনের ছাদ ভেঙে পড়ল তারাতলায়? সামনে এল ভয়ংকর এই দুর্ঘটনার ভিতরের রহস্য

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: তারাতলায় নির্মীয়মাণ গোডাউনের ছাদ ভেঙে পড়ল বুধবার দুপুরে। আটকে পড়লেন বহু। এখনও পর্যন্ত ৩ জন মারা গিয়েছেন। ২৩ জনকে উদ্ধার করা গিয়েছে। এসএসকেএমে চিকিৎসা চলছে। এখনও উদ্ধারকাজ চলছে। ঘটনা ঘটনার পরেই ৪ জনকে বের করে এসএসকেএমে পাঠানো হয়েছিল। আটকে থাকা মানুষদের উদ্ধারের কাজে আসে দমকল, পুলিস ও বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। আসে সেনাও। ঘটনাস্থলে আগেই পৌঁছে যান মন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ ও অগ্নিমিত্রা পাল। শারদ্বত মুখোপাধ্যায়। যান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও।
ঘটনাস্থলে এসে মুখ্যমন্ত্রী
ঘটনাস্থলে এসে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলে গিয়েছেন, এই দুর্ঘটনায় ৩ জন মারা গিয়েছেন। ১৬ জন আহত। মুখ্যমন্ত্রীকে আরও প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান, বাকি যা বলার নবান্নে গিয়ে বলব।
কেন গোডাউনে বিপর্যয়?
জানা গিয়েছে, গোডাউনটির নকশায় গন্ডগোল ছিল। বিল্ডিং তৈরির সময় নিয়ম মানা হয়নি বলেই জানা যাচ্ছে। জানা গিয়েছে, এটা বন্দরের জমি। জমিটির লিজদাতা তারাই। ভূমির লিজদাতা হিসেবে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি পোর্ট কেবলমাত্র লিজের শর্তাবলির অধীনে প্রয়োজনীয় পরিসর পর্যন্তই অনুমতি/অনাপত্তি (NOC) প্রদান করে থাকে। যাঁরা লিজ নেন, তাঁরাই এখানে নির্মাণকাজ করেন। লিজগ্রহীতা বা লিজি (Lessee) নির্মাণকাজ শুরুর আগে কলকাতা পুরসভা এবং অন্যান্য নিয়ন্ত্রক সংস্থা-সহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সমস্ত আইনানুগ অনুমোদন, অনুমতি, ছাড়পত্র ও স্বীকৃতি সংগ্রহের জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়বদ্ধ। এবার দেখার, এখানে কী ভাবে কাজ হয়েছে। হয়তো, পরে সবই বেরোবে।
তারাতলায় লোহার স্তূপে আর্তনাদ
ব্রেসব্রিজ ট্রান্সপোর্ট ডিপোর কাছে মঙ্গলবার এই ছাদ ভেঙে পড়ার ঘটনাটি ঘটে। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, গোডাউনটির নির্মাণকাজ চলছিল বেশ কয়েকদিন ধরেই। চলছিল ছাদ ঢালাইয়ের কাজ। এদিনও অন্য দিনের মতো কর্মীরা কাজে এসেছিলেন। কাজ শুরু হওয়ার পরে ঘটনার সময় তাঁরা একসঙ্গে বসে চা খাচ্ছিলেন বলে খবর। সেই সময়েই অতর্কিতে ভেঙে পড়ে ছাদটি। ভিতরে আটকে পড়েন তাঁরা। ঘটনাস্থলেই বেশ কয়েকজনের মৃত্যু হয় বলে প্রাথমিক খবর ছিল। জানা যায়, ৩ জন মারা গিয়েছেন। প্রাথমিক ভাবে ভিতরে কম করে ৫০-৬০ জন আটকে থাকতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছিল। আপাতত ২৩ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে।
বিপর্যয় মোকাবিলা
ঘটনাস্থলে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী উপস্থিত হয়ে উদ্ধারকাজ শুরু করেছে। জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা দলও উপস্থিত। ড্রিল করে বড়-বড় লোহার বিম সরানোর কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। আনা হয়েছে জল, যাতে ভিতরে আটকে পড়া শ্রমিকদের কাছে জল পৌঁছে দেওয়া যায়। স্থানীয় অনেকেই অভিযোগ করেছেন, ঘটনায় গফিলতি রয়েছে নির্দিষ্ট সংস্থার। আবার সম্পূর্ণ বেআইনি ভাবে এই নির্মাণকাজ চলছিল বলেও অভিযোগ করেছেন স্থানীয় বিজেপি নেতা রাকেশ সিং। উল্লেখ্য, রাকেশ ওই এলাকায় এবারের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রার্থী ছিলেন।
নবান্ন বিপর্যয় মোকাবিলায় কন্ট্রোল রুম খুলেছে। নীচে দেওয়া রইল নাম্বারগুলি:
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8697981070
033 22143526
033 22535185
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