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একতলার আগেই তিনতলার ছাদ ঢালাই! তারাতলা বিপর্যয়ে হাড়হিম করা ভয়ংকর রিপোর্ট

Taratala Warehouse Collapse: কেএমসি ১৭ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে গোডাউন প্রকল্পটিকে অনুমোদন দেয় ও গুদামঘর হিসেবে ব্যবহারের জন্য বলে। তবে কেএমসির পারমিটের স্ট্রাকচারাল ড্রয়িং, লোড ক্যালকুলেশন, স্টিল ডিজাইনের বিবরণ, অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী-ই বহুতলটি নির্মাণ হয়েছিল কিনা তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 25, 2026, 11:57 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 11:57 AM IST
একতলার আগেই তিনতলার ছাদ ঢালাই! তারাতলা বিপর্যয়ে হাড়হিম করা ভয়ংকর রিপোর্ট
Image Credit: নিজস্ব ছবি Source: Bureau

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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