/একতলার আগেই তিনতলার ছাদ ঢালাই! তারাতলা বিপর্যয়ে হাড়হিম করা ভয়ংকর রিপোর্ট

পিয়ালি মিত্র, অয়ন ঘোষাল: ৪৩ কাঠা জমিতে নির্মাণ করার অনুমতি নেওয়া হয়েছিল। অথচ নির্মাণ হয়েছে ৫৪ কাঠার ওপর। আগে একতলার ছাদ ঢালাই করা উচিত ছিল। তার বদলে আগে ঢালাই হয়েছে তিনতলার ছাদ। তারাতলা গোডাউন বিপর্যয়ে সামনে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য। কেএমসি অনুমোদনপত্রে উঠে এল গুরুত্বপূর্ণ তথ্য।
কলকাতা পুরসভার (KMC) বিল্ডিং পারমিট থেকে জানা গিয়েছে, তারাতলার নির্মীয়মাণ গোডাউন প্রকল্পটির আনুষ্ঠানিক অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল ১৭ জানুয়ারি ২০২৬ সালে। নথি অনুযায়ী, প্রকল্পের আবেদনকারী ছিলেন বেহেরা ব্রাদার্সের অংশীদার তথা লিজগ্রহীতা শম্ভুনাথ বেহেরা। প্রকল্পের অবস্থান P-2, ট্রান্সপোর্ট ডিপো রোড, ওয়ার্ড ৮০, বরো ৯। বিল্ডিং পারমিট নম্বর ২০২৫০৯০০৭০ এবং সংশ্লিষ্ট প্ল্যান কেস নম্বর ২০২৫০৯০০৫০। আবেদন জমা পড়েছিল ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ সালে এবং কেএমসি আইনের ৩৯৩এ ধারার অধীনে এর প্রক্রিয়াকরণ করা হয়।
অনুমোদিত নকশার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন লাইসেন্সপ্রাপ্ত Architect সুপ্রতিম চৌধুরী (লাইসেন্স নং C.A/2002/2885) এবং স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার শান্তনু দত্ত (লাইসেন্স নং ESE/I/288)। এখন বিল্ডিংটির প্রাথমিক তদন্ত নকশাতেই ত্রুটি ছিল বলে উঠে আসছে, ফলে তদন্তকারীরা অনুমোদিত নকশা ও কাঠামোগত হিসাব যথাযথ ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখবেন।
নথি অনুযায়ী, গোডাউনটির জন্য অনুমোদিত জমির পরিমাণ ছিল ৬,৮৮৯.০১৫ বর্গমিটার। ভবনের উচ্চতা ১৯.১৭৫ মিটার, মোট ফ্লোর এরিয়া ১০,৫৫৯.৯৮৫ বর্গমিটার এবং গ্রাউন্ড ফ্লোর এরিয়া ২,৬৭৩.৪৫ বর্গমিটার। FAR ছিল ১.৫৩২ এবং প্রধান প্রবেশপথের প্রস্থ ২০.৭২৬ মিটার।
প্রকল্পটি “Use Group 08” শ্রেণিতে অনুমোদিত হয়েছিল, যা সাধারণত গুদাম বা সংরক্ষণাগার ব্যবহারের জন্য প্রযোজ্য।
নথিতে আরও দেখা যাচ্ছে যে অনুমোদনের জন্য কেএমসিকে বিভিন্ন খাতে ফি প্রদান করা হয়েছিল। এর মধ্যে রয়েছে ১৪.৭৬ লক্ষ টাকা স্যাংশন ফি, ৫.৮৯ লক্ষ টাকা নন-রেসিডেনশিয়াল সারচার্জ, পাশাপাশি অবকাঠামো উন্নয়ন, ড্রেনেজ, জল ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত একাধিক চার্জ।
এই নথি থেকে স্পষ্ট যে কেএমসি ১৭ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে গোডাউন প্রকল্পটিকে অনুমোদন দেয় এবং এটি গুদামঘর হিসেবে ব্যবহারের জন্যই অনুমোদিত ছিল।
তবে এই পারমিটের স্ট্রাকচারাল ড্রয়িং, লোড ক্যালকুলেশন, স্টিল ডিজাইনের বিবরণ, অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী-ই বহুতলটি নির্মাণ হয়েছিল কি না বা ধসের প্রকৃত কারণ সম্পর্কে কোনও তথ্য নেই। সেসব জানতে সম্পূর্ণ অনুমোদিত নকশা, স্ট্রাকচারাল স্ট্যাবিলিটি সার্টিফিকেট এবং পরিদর্শন সংক্রান্ত নথি পরীক্ষা-ই এখন উদ্দেশ্য তদন্তকারীদের।
এর পাশাপাশি তদন্তে আরও খতিয়ে দেখা হচ্ছে যে, অয়ন টোডার্স- যারা ডেভলপ করছিল, তাদের বৈধ লাইসেন্স ছিল কিনা। এধরনের কাজের কোনও পূর্ব অভিজ্ঞতা তাদের আছে কিনা? পাশাপাশি, কাঠামোগত নকশা (Structural Design) প্রযুক্তিগতভাবে সঠিক ও নিরাপদ ছিল কিনা? অনুমোদিত নকশা ও ড্রয়িংয়ে কোনও ত্রুটি বা গলদ ছিল কিনা? প্রাথমিকভাবে ডিজাইনে ত্রুটির তথ্য উঠে আসছে। তাই নির্মাণকাজ অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী সম্পন্ন করা হয়েছিল কিনা? সেটাও খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।
নিম্নমানের নির্মাণসামগ্রী বা ত্রুটিপূর্ণ নির্মাণকাজ-ই কি ধসের জন্য দায়ী? পুরসভার অনুমোদন স্পষ্ট লেখা, পুরসভার পাশাপশি দমকল সহ আরও একাধিক দপ্তরের অনুমোদন নিতে হবে নির্মাণের আগে। প্রয়োজনীয় সমস্ত আইনসিদ্ধ অনুমতি নেওয়া হয়েছিল কিনা? সেইসঙ্গে আরও কিছু বিষয়ও তদন্তকারীদের যাচাইয়ের অপেক্ষায়। যেমন—
১) অনুমোদিত স্থাপত্য (Architectural) ও কাঠামোগত (Structural) নকশা।
২) স্ট্রাকচারাল স্ট্যাবিলিটি বা কাঠামোগত স্থায়িত্বের শংসাপত্র।
৩) সংশ্লিষ্ট ইঞ্জিনিয়ারদের অনুমোদন ও সার্টিফিকেশন
৪) সাইট পরিদর্শন সংক্রান্ত নথি ও রেকর্ড।