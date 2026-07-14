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বিরোধী দলনেতা মামলায় ১৮০ ডিগ্রি মোড়: ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের পর এবার বিরোধী দলনেতা পদ নিয়ে বিরাট বিপাকে ঋতব্রত? হাইকোর্টের বড় আপডেট

West Bengal assembly LOP case: মূলত, তৃণমূল কংগ্রেস ভেঙে দুই টুকরো হওয়ার পর পরিষদীয় দলের রাশ চলে গিয়েছে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে। নিজেকে ‘আসল তৃণমূল’ দাবি করে আসরে নামেন ঋতব্রত। এর পরই বিধানসভার স্পিকার তাঁকে বিরোধী দলনেতা হিসেবে স্বীকৃতি দেন, যা শাসক শিবিরের (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুগামী) জন্য বড় ধাক্কা। 

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jul 14, 2026, 06:56 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 06:56 PM IST
বিরোধী দলনেতা মামলায় ১৮০ ডিগ্রি মোড়: ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের পর এবার বিরোধী দলনেতা পদ নিয়ে বিরাট বিপাকে ঋতব্রত? হাইকোর্টের বড় আপডেট
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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