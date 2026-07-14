/বিরোধী দলনেতা মামলায় ১৮০ ডিগ্রি মোড়: ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের পর এবার বিরোধী দলনেতা পদ নিয়ে বিরাট বিপাকে ঋতব্রত? হাইকোর্টের বড় আপডেট

অর্ণবাংশু নিয়োগী: তৃণমূল কংগ্রেসের ভাঙন ও পরিষদীয় দলের রাশ বদলক-- অর্থাত্ কে হবেন বিরোধী দলনেতা? এই বিতর্ককে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক লড়াই আদালতের কাঠগড়ায়। নব্য তৃণমূলের নেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা (এলওপি) হিসেবে স্পিকার বা অধ্যক্ষের স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছিলেন প্রবীণ তৃণমূল বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। বুধবার সেই মামলার শুনানিতে বিধানসভার অধ্যক্ষের পক্ষপাতদুষ্ট ভূমিকা নিয়ে কড়া প্রশ্ন তুললেন বিচারপতি শম্পা সরকার। মামলা চলাকালীন কাউকে বিরোধী দলনেতা হিসেবে ঘোষণা করা হব কেন? মানে, কেন আগেই ঋতব্রতকে LOP হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে, তা নিয়েই বিরক্ত কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি।
বিচারপতির মূল পর্যবেক্ষণ
শুনানি চলাকালীন বিচারপতি শম্পা সরকার প্রশ্ন তোলেন, এই ধরনের রাজনৈতিক বিতর্ক এবং দলত্যাগ সংক্রান্ত অন্য একটি মামলা যখন ইতিমধ্যেই দেশের সর্বোচ্চ আদালত অর্থাৎ সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন রয়েছে, তখন বিধানসভার অধ্যক্ষের এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে এত তাড়াহুড়ো করার কী প্রয়োজন ছিল? এই মামলার গুরুত্ব বিবেচনা করে এবং প্রাথমিক পর্যবেক্ষণের ওপর ভিত্তি করে বিচারপতি স্পষ্ট ইঙ্গিত দেন, প্রয়োজনে তিনি অধ্যক্ষের এই সিদ্ধান্তের ওপর স্থিতাবস্থা (Status Quo) বজায় রাখার নির্দেশ দিতে পারেন।
মূল মামলা:
মূলত, তৃণমূল কংগ্রেস ভেঙে দুই টুকরো হওয়ার পর পরিষদীয় দলের রাশ চলে গিয়েছে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে। নিজেকে ‘আসল তৃণমূল’ দাবি করে আসরে নামেন ঋতব্রত। এর পরই বিধানসভার স্পিকার তাঁকে বিরোধী দলনেতা হিসেবে স্বীকৃতি দেন, যা শাসক শিবিরের (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুগামী) জন্য বড় ধাক্কা। স্পিকারের এই সিদ্ধান্তকে সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক এবং আইনবহির্ভূত দাবি করে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। তাঁর শিবিরের যুক্তি, যেখানে মূল দলের ভাঙন এবং বিধায়কদের অবস্থান নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে আইনি লড়াই চলছে, সেখানে স্পিকার এককভাবে এই সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে পারেন না।
কালীঘাট তৃণমূলের সুবিধা?
হাইকোর্টের আজকের এই পর্যবেক্ষণ ঋতব্রত শিবিরের জন্য বড় ধাক্কা বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। অন্যদিকে, সুপ্রিম কোর্টের বিচারাধীন বিষয়ের ওপরে স্পিকারের এই ‘তাড়াহুড়ো’ করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠায় আইনি দিক থেকে কিছুটা সুবিধাজনক অবস্থানে কালীঘাট শিবির।
বিচারপতি শম্পা সরকারের এই প্রাথমিক পর্যবেক্ষণের পর রাজ্য রাজনীতিতে জল্পনা তুঙ্গে। কলকাতা হাইকোর্ট যদি শেষ পর্যন্ত স্পিকারের সিদ্ধান্তের ওপর স্থিতাবস্থা জারির চূড়ান্ত নির্দেশ দেয়, তবে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরোধী দলনেতার পদ সাময়িকভাবে ঝুলে যেতে পারে। এই হাইভোল্টেজ মামলার পরবর্তী শুনানিতে আদালত কী চূড়ান্ত নির্দেশ দেয় এবং বিধানসভা কর্তৃপক্ষের তরফ থেকেই বা কী আইনি যুক্তি পেশ করা হয়, পুরোটাই তার উপর নির্ভর করছে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা কে হবেন।
রাজ্য রাজনীতিতে অন্যদিকে, একুশে জুলাইয়ের শহীদ দিবস কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে আড়াআড়ি বিভক্ত তৃণমূল কংগ্রেসের দুই শিবিরের লড়াই। ধর্মতলার ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনেই ২১ জুলাইয়ের শহীদ দিবস সমাবেশ করতে অনড় তৃণমূলের কালীঘাট শিবির। ওই এলাকায় পুলিসের জারি করা ১৬৩ ধারা অর্থাত্ আগের ১৪৪ ধারা এবং পুলিসের অতিসক্রিয়তার বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টের মমতার তৃণমূল। এই মামলার শুনানি আগামীকাল। আদালতের কাছে নিজেদের অধিকার ও আবেগ প্রতিষ্ঠা করতে একাধিক জোরালো যুক্তি সাজিয়েছে কালীঘাট শিবির। অন্যদিকে তবে আইনি লড়াইয়ের পাশাপাশি তারা বিকল্প জায়গার খোঁজও শুরু করেছে। অন্যদিকে, নব্য তৃণমূল তথা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবির ইতিমধ্যেই গান্ধীমূর্তির পাদদেশে সভা করার সবুজ সংকেত পেয়ে পুরোদমে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)