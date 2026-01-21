English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Wife Killed Husband: পরপুরুষের অমোঘ টান! স্বামীকে মেরে ঝুলিয়ে দিল স্ত্রী, সরশুনায় সেনসেশন...

Kolkata Sarsuna Death News: তৃতীয় ব্যক্তির কারণের স্ত্রীর হাতে খুন স্বামী। পর্ণশ্রীতে সংগীতশিল্পীর নৃশংস খুনের রেশ কাটতে না কাটতেই সরশুনার যুবকের রহস্যমৃত্যু ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য। ইতোমধ্যেই আটক করা হয়েছে, যুবকের স্ত্রী এবং শ্যালককে। 

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Jan 21, 2026, 12:25 PM IST
অয়ন ঘোষাল: বেহালায় ফের খুন। পর্ণশ্রীতে সংগীতশিল্পী খুনের পর এবার সরশুনায় যুবক খুন। ঘটনায় ইতোমধ্যেই গ্রেফতার ২। জানা গিয়েছে, স্বামীকে গলায় ফাঁস দিয়ে খুন এর অভিযোগ স্ত্রীর বিরুদ্ধে। মৃতের বোনের অভিযোগ ভাইকে গলায় ফাঁস দিয়ে খুন করেছে তাঁর স্ত্রী। মৃত যুবক সানি সিং। গ্রেফতার স্ত্রী পুনিতা সিং ও তার ভাই রাকেশ পাসোয়ান।

কী কারণে স্বামীকে খুন করল স্ত্রী? পুলিসের অনুমান, পারিবারিক বচসার জেরেই এই ভয়ংকর কাণ্ড। সম্ভবত তৃতীয় কোনও ব্যক্তি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে চলে আসাটা হত্যাকাণ্ডের মোটিভ। যদিও গোটা বিষয়টা এখনও তদন্ত সাপেক্ষ। এই মুহূর্তে তদন্তের স্বার্থে কোনও কিছুই বলতে নারাজ সরশুনা থানার পুলিস।

পুলিস আরও জানিয়েছে, সানি তাঁর স্ত্রী পুনিতা এবং মেয়ে তানিশার সঙ্গে সরশুনার একটি ভাড়াবাড়িতে থাকতেন। দীর্ঘদিন ধরেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারিবারিক অশান্তি চলছিল। ঘটনার আগের রাতেও তাঁদের মধ্যে তীব্র ঝগড়া হয়। সানির ঘরের ভিতর সিলিং ফ্যান থেকে ঝুলন্ত দেহ প্রথমে উদ্ধার করেন পুনিতা এবং প্রতিবেশীরা। সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি সরশুনা থানায় জানানো হয়। খবর পেয়ে পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে। পুলিস জানায়, সানির গলায় একটি দাগ ছাড়া শরীরের অন্য কোথাও আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। পরে দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য বিদ্যাসাগর স্টেট জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। 

যদিও পুনিতা সিংয়ের বক্তব্য তার স্বামী আত্মহত্যা করেছে। তার ওপর প্রত্যেক দিন অত্যাচার করত মদ খেয়ে এসে। সরশুনা থানা পুরো বিষয়টি তদন্ত করছে।

আরও পড়ুন:Car Accident: ১০০… ১২০… ১৪০ স্পিড, আরও স্পিড! বিকট শব্দ, মা বাঁচাওওও... মুহূর্তে দুমড়ে-মুচড়ে মৃত্যু ৪ টিনএজারের...

প্রসঙ্গত, ঘটনাস্থল থেকে দেড়-দু কিলোমিটার দূরে পর্ণশ্রী থানা এলাকায় সংগীতশিল্পীকে নৃশংসভাবে খুন করা হয়। সোমবার ১৯ জানুয়ারি আয়ার হাতেই খুন হন দুরদর্শনের সংগীতশিল্পী অনিতা ঘোষ। ৬৫ বছরের শিল্পীকে তাঁর ফ্ল্যাট থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। শরীরের একাধিক জায়গায় আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়।

জানা গিয়েছে, অনিতা ঘোষের স্বামী অরূপ ঘোষ(৭২) দুরদর্শনে উঁচু পোস্টে চাকরি করতেন। কিন্তু বর্তমানে তিনি শয্যাশায়ী। কথা বলতে পারেন না। কাউকে চিনতে পারেন না। এমনকি বিছানা থেকেও উঠতে পারেন না। এই দম্পতিকে দেখাশোনার জন্য দুজন আয়া ছিল। একজন সকালে আসতেন এবং আরেকজন রাতে আসতেন। এছাড়াও অপর এক মহিলা রান্না করে দিয়ে যেতেন। ঘটনার দিন সকাল দশটার সময় একজন আয়া ঘরে ঢুকে দেখে অনিতা দেবী রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। পরিবার সূত্র থেকে জানা যাচ্ছে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে খুন করা হয়েছে অনিতা দেবীকে।  

আরও পড়ুন:Kerala: যৌন হেনস্থার দায় মাথায় নিয়ে আত্মঘাতী অভিযুক্ত! নির্যাতিতার বিরুদ্ধেই অভিযোগ দায়ের...

পুলিসি জিজ্ঞাসাবাদে ধৃত আয়া অপরাধের কথা স্বীকার করে। এবং জানায় যে সে টাকার দাবিতে অনিতাদেবীর ওপর চাপ দিচ্ছিল। কিন্তু তিনি টাকা দিতে অস্বীকার করলে দু'জনের মধ্যে ধস্তাধস্তি শুরু হয়। অভিযোগ, সেই সময় একটি ধারাল ছুরি দিয়ে সংগীতশিল্পী চিবুক ও পেটে এলোপাথাড়ি কোপ বসায় সঞ্জু। নিজেকে বাঁচাতে বৃদ্ধা বাধা দিলেও শেষরক্ষা হয়নি। অনিতাদেবী রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়লে আলমারি খুলে নগদ টাকা ও সোনার গয়না লুট করতে শুরু করে অভিযুক্ত।অনিতাদেবী দুরদর্শনে গান গাইতেন, অল ইন্ডিয়া রেডিয়োতেও গান গেয়েছেন, বর্তমানে অনলাইনে গান শেখাতেন।

