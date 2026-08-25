Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /কলকাতা
  • /হিন্দু শরণার্থীদের নাগরিকত্ব দেব; মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের ঘাড়ধাক্কা, সীমান্ত সুরক্ষাই প্রথম কাজ: মুখ্যমন্ত্রী

হিন্দু শরণার্থীদের নাগরিকত্ব দেব; মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের ঘাড়ধাক্কা, সীমান্ত সুরক্ষাই প্রথম কাজ: মুখ্যমন্ত্রী

Suvendu Adhikari on Zee 24 Ghanta Conclave: আগের সরকারের কাছে কেন্দ্র চিকেনস নেকের ৭টি রাস্তা চেয়েছিল রাজ্যের কাছ থেকে। কারণ ওইসব রাস্তা দেশের নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 25, 2026, 06:00 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 07:45 PM IST
হিন্দু শরণার্থীদের নাগরিকত্ব দেব; মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের ঘাড়ধাক্কা, সীমান্ত সুরক্ষাই প্রথম কাজ: মুখ্যমন্ত্রী

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
সংগঠনের পর এবার আমূল বদলাবে মন্ত্রিসভা: বিরাট ঝাঁকুনি দিতে চলেছেন মোদী, সন্ধ্যার খবর
2
3
4
5