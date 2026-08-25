/হিন্দু শরণার্থীদের নাগরিকত্ব দেব; মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের ঘাড়ধাক্কা, সীমান্ত সুরক্ষাই প্রথম কাজ: মুখ্যমন্ত্রী

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ক্ষমতায় আসা একশো দিন হয়ে গেল। কিছু কাজ শুরু হয়েছে, প্রচুর কাজ করতে হবে বাংলার বিজেপি সরকারকে। সেইসব কাজগুলো কী? শুভেন্দু অধিকরীর 'টু ডু' লিস্টে রয়েছে কী কী কর্মসূচি? জি ২৪ ঘণ্টার মেগা কনক্লেভে এসে সেসব লক্ষ্যের কথা বিস্তারিত জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।
মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বক্তব্য বলেন, আপনি বলবেন, অনেক সমালোচনা করলেন,বলুন আপনার সরকারের লক্ষ্য কী? শুভেন্দু অধিকারী বলেন, লক্ষ্য এক, দেশের সুরক্ষা সর্বাধিক গুরুত্ব পাবে। বর্ডারের জমি বিএসএফকে দিয়ে দিয়েছি।
দ্বিতীয়ত, হিন্দুরা যারা শরনার্থী হয়েছে তাদের নাগরিকত্ব দেব। আর বাংলাদেশ থেকে অবৈধ মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের ঘাড়ধাক্কা মেরে তাড়াব। বর্ডার সুরক্ষিত রাখা এই সরকারের প্রথম কাজ। ইতিহাস আছে। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও স্বামী প্রণবানন্দ না থাকলে এই পশ্চিমবঙ্গ ভারতে থাকত না। আপনি আমি কেউ এত বড়বড় ভাষণ দিতে পারতাম না। তাই নাম পশ্চিমবঙ্গেই থাকবে।
তৃতীয় কাজ, সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন। দুবছর পর বিএনএস এখানে চালু হয়েছে রাজ্যে। সবচেয়ে শেষ জনগণনার কাজ এখানে চালু হয়েছে। কেন্দ্রের সব প্রকল্পে যুক্ত হব। আগের মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, আমি দ্বিতীয় এয়ারপোর্টের জন্য জমি দিতে পারব না। আর বিজেপি সরকার কল্যাণীতে ২০০০ একর জমি চিহ্নিত করেছে নতুন বিমানবন্দরের জন্য। বর্তমান সরকার কেন্দ্রের উড়ান কর্মসূচিতে যুক্ত হয়েছে।
আগের সরকারের কাছে কেন্দ্র চিকেনস নেকের ৭টি রাস্তা চেয়েছিল রাজ্যের কাছ থেকে। কারণ ওইসব রাস্তা দেশের নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা ওই ৭টি রাস্তাই জাতীয় সড়ককে দিয়ে দিয়েছি।
রাজ্যের ৬১টি রেল প্রকল্পের জন্য জমি চেয়ে চেয়ে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছে রেল মন্ত্রক। ওইসব প্রকল্পে আমরা জমি দেওয়া শুরু করে দিয়েছি। হিলি, লালগড়, গোপীবল্লভপুর, এগরা, দাঁতন, দীঘা জলেশ্বর, করিমপুর তেহট্ট, জলেশ্বরের জন্য কাজ হবে। পাঁচশো রেড ওভার ব্রিজ আটকে রেখেছিল। ওঁর ধারনা ছিল ওই রাস্তা দিয়ে শুধু বিজেপির লোকেরাই যায়। সবকটিই ভারত সরকারকে দিয়ে দিয়েছি।
আয়ুষ্মান ভারত, প্রধানমন্ত্রী সূর্যঘর, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, জি রাম জি, প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা একটাও ভারত সরকারের স্কিম থেকে কেউ বঞ্চিত হবে না।
চতুর্থ জনকল্যাণ মূলক কর্মসূচি। অন্নপূর্ণা কর্মসূচি। এনিয়ে চিত্কারের কিছু নেই। ১ কোটি ৪৫ লাখ ৬৪ হাজার ৪৭২ জন মহিলাকে অন্নপূর্ণা দিয়েছি। প্রয়োজনে আরও অনেকে পাবেন। তবে প্রকৃত প্রাপক হতে হবে। বিগত সরকারের আমনে ৩ লাখ পুরুষ লক্ষ্মীর ভান্ডার পেতেন। এসআইআর-এ নাম বাদ গিয়েছে এমন অভারতীয়রাও পেতেন। পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনায় বিধাবা ভাতা পেতেন এক পুরুষ। তিনি আবার তৃণমূলের নেতা। অতএব দেখে শুনে প্রকৃত লোকজনকে দেওয়ার কর্তব্য।
রামকৃষ্ণ মিশনের আচার্যরা স্কুল সার্ভিস কমিশনের সদস্য হয়েছেন। পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাথায় বসিয়েছি এমন একজন অনেস্ট আইএস অফিসারকে বসিয়েছি যাঁকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাইডলাইন করে রেখেছিলেন।
যুবকদের জন্য তিন ধাপে কাজ করে তাদের নিজেদের পায়ে দাঁড় করানো হবে। শিল্পায়ন, বিনিয়োগ ও বাণিজ্যিকিকরণ এই সরকারের অঙ্গীকার। আপনারা দেখুন দেখতে থাকুন। সরকারের ১১০ দিনে পরীক্ষায় বসব না। আমি এখনও তৈরি নই। এক বছর পরে পরীক্ষায় বসাবেন। যা যা প্রশ্ন করবেন উত্তর দেব। আপনারাই নম্বর দেবেন। আগের মুখ্যমন্ত্রী বলতেন, আমি সব জানি আমাকে শেখাতে এস না। এখনকার মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কিছু জানি কিন্তু অনেককিছু জানি না। সাহায্য করুন, পরামর্শ দিন। জি ২৪ ঘণ্টার কনক্লেভ সফল হোক। এই বাংলা তো একসময় কালচারের কেন্দ্র ছিল। ঈশ্বর এই রাজ্যকে দুহাতে দিয়েছেন। এত সুন্র সাগর আপনি পাবেন না।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার ৩ টি কমিটি তৈরি করেছি। ২টো গ্রুপ অব মিনিস্টারস। গত ৩৪ বছরের বাম সরকার, ১৫ বছরের তৃণমূল সরকারের আমলে যে দুর্নীতি হয়েছে সেগুবলো খুঁজে বের করে হোটাইট পেপার বের করা হবে। নেতৃত্ব দিচ্ছেন স্বপন দাসগুপ্ত। এই রাজ্যে টাটাকে তাড়ানোর পর শিল্প বাণিজ্য ও ভুল ল্যান্ড পলিসির ফলে শিল্পে যে তালা চাবি হয়ে গেল তার রিপোর্ট তৈরি হচ্ছে। আরও একটা কমিটি গঠন হচ্ছে। সেটি হল ভোট ঘোষণার আগের ৬ মাসে বিগত সরকার যে ক্ষতি করে দিয়ে গেছেন তার মূল্যায়ন হবে। সব সিদ্ধান্ত ভোট ঘোষণার ৬ মাসে আগে করা হয়েছে তা যদি রাজ্যের ভবিষ্যতের বিরোধী হয় তাহলে আমরা তা বাতিল করতে এক মিনিটও সময় নেব না। সরকারে গিয়ে দেখলাম এই রাজ্য দেউলিয়া হয়ে গিয়েছে। যেদিন বামেরা ক্ষমতা ছেড়ে দেয় তখন আমাদের ১ লাখ ৫৮ হাজার কোটি টাকা ঋণ ছিল। তা বাড়তে বাড়তে ৮ লাখ কোটি হয়ে গিয়েছে। ঋণের কিস্তি ও সুদ দেওয়ার জন্য আমাদের ইয়ারমার্ক করে রাখতে হয়েছে। বর্তমান সরকারের পক্ষে হঠাত্ করে সবকিছু বদলে দেওয়া সম্ভব নয়।
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