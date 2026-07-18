'যারা গিয়েছেন ফিরে আসুন, ১ ঘণ্টায় রিজাইন করব', ঋতব্রতপন্থী তৃণমূলীদের চ্যালেঞ্জ অভিষেকের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিধানসভার ফল বেরোতেই দুভাগ তৃণমূল। একে একে অধিকাংশ নেতাই ঋতব্রত শবিরে। মমতাপন্থী তৃণমূল কংগ্রেস এখন অস্তিত্বের সংকটে। এনিয়ে এবার ঋতব্রতপন্থীদের খোলা চ্যালেঞ্জ দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।
উল্লেখ্য, কাকলী ঘোষ দস্তিদার থেকে মদন মিত্র-যারাই শিবির ত্যাগ করেছেন তারাই প্রকাশ্যে বলেছেন, অভিষেকের জন্য তাদের দল ছাড়তে হয়েছে। এনিয়ে এবার পাল্টা সুর চড়ালেন ডায়মন্ডহারবারের সাংসদ। সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, এটাই তো স্ক্রিপ্ট! এটা বললেই তো পুলিস থেকে বাঁচতে পারবেন! আপনি যদি অভিষেক ব্যানার্জিকে ৪টে গালাগাল না করেন তো পুলিস আপনাকে ছাড়বে না। আপনি গালি দিলই তো বাঁচতে পারবেন! যারা ৪ মে-র পর যারা দল ছেড়েছেন তারা ৪ তারিখের আগেই চলে যেতে পারতেন! ২০২৪ সালে দল জিতে এসেছিল। হারের দায় যদি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিতে হয় তাহলে জেতার কৃতিত্বও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিতে হয়।
ঋতব্রতপন্থী তৃণমূলীদের নিশানা করে অভিষেক বলেন, আমি তো ওদের চ্যালেঞ্জ করছি। ৬০ জন বিধায়ক গিয়েছেন। আরও কিছু লোক গিয়েছেন অন্য শিবিরে। আমি আপনাদের চ্যালেঞ্জ করছি, আপনারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে ফিরে আসুন। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ইস্তফা দিয়ে দেব। সময় আরও কম করে দিচ্ছি, ২৪ ঘণ্টার কথা ছাড়ুন, ১ ঘণ্টার মধ্যে ইস্তফা দিয়ে দেব। আপনারা তো এটাই বলতে চাইছেন , অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ছেড়ে দিলে ওরা চলে আসবে। যাদের সমস্যা রয়েছে তারা যদি বলে, দলের এই ফলের জন্য অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দায়ী তাহলে ২০২৪ সালে তৃণমূল কংগ্রেস যে ২৯টি লোকসভা আসন পেয়েছে তার কৃতিত্বও আমার। যাদের আমাকে নিয়ে সমস্যা তাদের বলব মানুষ বোকা নয়, আজ ১৮ জুলাই। আপনারা ১৯ তারিখ আসুন, ২০ জুলাই আসুন, যখন আসার আসুন। আপনারা ফিরে আসুন, আমি ১ ঘণ্টার মধ্যে ইস্তফা দিয়ে দেব। কেউ আসবে না। ডিল হচ্ছে, ওদিকে যাও, অভিষেককে গালাগালি দাও। তোমাকে বাঁচিয়ে রাখব। তোমাকে ইডিও ধরবে না, সিবিআইও ধরবে না।
উল্লেখ্য, শনিবার আমতলায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পার্টিঅফিস ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া হল। তিনতলা ওই ভবনটি বেআইনি বলেই জানা যাচ্ছে। প্রশাসনের তরফে পরপর ৩টি নোটিস পাঠানোর পরও অভিষেকের তরফে কোনও সাড়া দেওয়া হয়নি। তার পরই ওই পার্টি অফিসটি ভেঙে দেওয়া হয়। সূত্রের খবর, অফিসটিতে ছিল তিরিশটি ল্য়াপটপ ও বেশ কয়েকটি ডেক্সটপ। ভেতরের মালপত্র নিয়ে যেতে আনা হয় ৭টি ট্রাঙ্ক। এনিয়ে সরব হলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।
স্থানীয় বিজেপি বিধায়কের বিরুদ্ধে তোপ দেগে ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ বলেন, আমার বিরুদ্ধে ক্যানডিড্ট হয়েছিলেন। দুবার ল্যাজে গোবরে গেরেছেন। তাঁকে পার্টি অফিস ভাঙার সময় উইটনেস করা হয়েছে। বিজেপির গেরুয়া উত্তরীয় পরা গুন্ডারা মুখ ঢেকে তাণ্ডব করেছে। আপনারা তো দেখেছেন, মেসিন, ফার্নিচার সব ভেঙে দেওয়া হয়েছে। পৈত্রিক সম্পত্তি এদের! বিচার ব্যবস্থার উপরে আমরা আস্থা রেখেছি। হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এই মামলা নিয়ে আগামী দিন হাইকোর্টে যাব। যাদের ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্ট যতদূর সম্ভব যাব।
ওই পার্টি অফিস থেকে নাকি বুথ দখলের ষড়যন্ত্র হত, এমনই অভিযোগ বিজেপির। এনিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বিজেপির কোন বুথের এজেন্ট বসতে পারেনি তার তালিকাটা দিন। স্ক্ুটিনির সময়ে তালিকা দিতে পারেনি কেন? ২০২৪ সালে যখন নির্বাচন হয়েছে তার ২ দিন পরে স্ক্ুটিনি হয়। তখন অভিযোগ তোলেনি কেন? স্ক্রুটিনিতে নির্বাচন কমিশন ক্লিয়ার করে। নাচতে না জানলে উঠোন বাঁকা। ২০১৪ সালে দাঁড়িয়ছিল গো-হারান হেরেছে, ২০২৪ সালে দাঁড়িয়েছিল গো হারান হেরেছে। গো হারান হেরেছে বলে প্রতিশোধ নিতে নেমেছে। এর বিচার মানুষ করবে।
মদন মিত্রের ঋতব্রত তৃণমূলে যাওয়া নিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, সবার অধিকার রয়েছে যাবার। যার যেখানে যাওয়া ইচ্ছে সে সেখানে যেতে পারে। এতে কোনও সমস্যা নেই। কিন্তু ইডির সমন এলেই যদি আপনি চলে যান তাহলে এটা স্পষ্ট যে আপনি লড়তে চান না। আপনি ভয় পান। আপনি ভয় পান তাই আপোষ করেছেন। আপনার যদি কোনও সমস্যা না থাকে তাহলে আপনি হাজিরা দিতে যান। ইডি আমাকেও ডেকেছিল। আমি তো পালিয়ে যাইনি। আমাকে সিআইডি ডেকেছে, এসটিএফ ডেকেছে। আমার বিরুদ্ধে ২৫-৩০টি এফআইআর হয়েছে। নিজেও জানি না কতগুলো এফআইআর হয়েছে। হাইকোর্টে লিস্ট চেয়েছি আমার বিরুদ্ধে কতগুলো এফআইআর হয়েছে তা জানার জন্য। আপনি যদি হার মেনেই নেন তাহলে তাহলে কী হবে! আমার জন্য ইডির প্রটেকশন বড় কথা নয়, মানুষের প্রটেকশনই বেশি দামী। আমি ঝুঁকলে মানুষের সামনেই মাথা নত করব। দিল্লির সামনে নয়।
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