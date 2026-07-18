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'যারা গিয়েছেন ফিরে আসুন, ১ ঘণ্টায় রিজাইন করব', ঋতব্রতপন্থী তৃণমূলীদের চ্যালেঞ্জ অভিষেকের

Abhishek Banerjee Challenge Ritabrata TMC: মদন মিত্রের ঋতব্রত তৃণমূলে যাওয়া নিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ইডির সমন এলেই যদি আপনি চলে যান তাহলে এটা স্পষ্ট যে আপনি লড়তে চান না

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 18, 2026, 06:59 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 06:59 PM IST
'যারা গিয়েছেন ফিরে আসুন, ১ ঘণ্টায় রিজাইন করব', ঋতব্রতপন্থী তৃণমূলীদের চ্যালেঞ্জ অভিষেকের
Source: Bureau

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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