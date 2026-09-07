/শ্রীভূমি পূজোর উল্লেখ! পুজোর আগেই জেলমুক্তি সুজিত বসুর? হাইকোর্ট থেকে বিগ আপডেট

অর্ণবাংশু নিয়োগী: শ্রীভূমি পূজোর উল্লেখ! পুজোর আগেই মুক্তি চান সুজিত? পুজোর আগেই কি মিলবে জামিন? পুজোর আগেই কি জেলমুক্তি ঘটবে? এদিন হাইকোর্টে সুজিত বসুর মামলায় শ্রীভূমি পুজোর উল্লেখ। সামনেই দুর্গাপুজো। শ্রীভূমি একটি নামকরা পুজো। এই পুজোর সঙ্গে সুজিত বসু যোগ রয়েছে। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে একথা উল্লেখ সুজিত বসুর আইনজীবী সব্যসাচী বন্দোপাধ্যায়ের। হাইকোর্টে সুজিত বসুর আইনজীবী সব্যসাচী বন্দোপাধ্যায় দাবি করেন, "সুজিত বসুকে বেআইনিভাবে গ্রেফতার করা হয়েছে।"
পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সুজিত বসুকে গ্রেফতার করেছে এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেট। সেই গ্রেফতারিকেই চ্যালেঞ্জ জানিয়ে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছেন সুজিত বসু। সেই মামলার শুনানি চলাকালীন সোমবার সুজিত বসুর আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি বলেন,"ইডি এখন দাবি করছে ৩০৪ জনকে বেআইনিভাবে সুপারিশ করেছেন সুজিত বসু। ইডির সঙ্গে সংযুক্ত কোনও অফেন্স নেই। ১১. ৫. ২৩ ইসিআইআর দায়ের করার তিন বছর পর গ্রেফতার। কারণ এখন সরকার পরিবর্তন হয়েছে। যে কোনও কেসে এরা তদন্তের শেষ পর্যায়ে পৌঁছতে পারে না। দক্ষিণ দমদম পুরসভার চেয়ারম্যান ছিলেন পাঁচু গোপাল রায়। আমি ভাইস চেয়ারম্যান। সুতরাং পদের অপব্যবহার করে বেআইনিভাবে নিয়োগ আমি করতে পারব না। কোভিড পিরিয়ডে কীভাবে টাকা তোলা হবে? ২০০৫-০৬ সাল থেকে রেস্টুরেন্ট চলছে।" মামলার পরবর্তী শুনানি ১৪ সেপ্টেম্বর।
এখন এদিনের সওয়াল জবাবের পর এই প্রশ্নটাই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে, তবে কি শ্রীভূমি দুর্গোৎসবের আগেই মিলবে স্বস্তি? কলকাতার বিখ্যাত দুর্গাপুজোগুলির মধ্যে অন্যতম নাম শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাব। যার মূল পৃষ্ঠপোষক এবং প্রধান উদ্যোক্তা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী সুজিত বসু। এখন পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সুজিত বসু জেলে। সামনেই পুজো। ফলে পুজোর মুখে শ্রীভূমির পুজো ও সুজিত বসুকে কেন্দ্র করে চ়ড়ছে রাজ্য রাজনীতির পারদ।
পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেট (ইডি)-র হাতে গ্রেফতার হয়েছেন সুজিত বসু। ইডি-র এই গ্রেফতারির বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সরাসরি কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে সুজিত বসুর আইনজীবী সব্যসাচী বন্দ্যোপাধ্যায় জরুরি ভিত্তিতে শুনানির আবেদন জানিয়ে শ্রীভূমি পুজোর বিষয়টি উত্থাপন করেন। তিনি জানান, আসন্ন দুর্গাপুজোয় শ্রীভূমির পুজো পরিচালনার সঙ্গে সুজিত বসু ওতপ্রোতভাবে যুক্ত, তাই পুজোর আগেই তাঁর মুক্তি প্রয়োজন।
অন্যদিকে, শুনানির সময়ে সুজিত বসুর বর্ষীয়ান আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি সওয়ালে ইডি-র ভূমিকা নিয়ে একাধিক প্রশ্ন তোলেন। তিনি দাবি করেন, এই গ্রেফতারি সম্পূর্ণ বেআইনি। সিংভির যুক্তি, দক্ষিণ দমদম পুরসভায় যখন নিয়োগের ঘটনা ঘটে, তখন সুজিত বসু ছিলেন কেবল ভাইস চেয়ারম্যান। পদে থেকে ব্যক্তিগতভাবে ৩০৪ জনকে বেআইনি নিয়োগ দেওয়ার মতো একচ্ছত্র ক্ষমতা তাঁর ছিল না। কারণ মূল দায়িত্বে ছিলেন পুরসভার তত্কালীন চেয়ারম্যান পাঁচু গোপাল রায়।
পাশাপাশি ইডি-র ইসিআইআর দায়ের এবং দীর্ঘ তিন বছর পর গ্রেফতারির সময়জ্ঞান নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ও সিবিআই বা ইডি-র তদন্ত শেষ না করতে পারার প্রবণতার কথা তুলে ধরে এই গ্রেফতারিকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে দাবি করেন সুজিত বসুর আইনজীবীরা। আদালতের পরবর্তী নজর এখন আগামী ১৪ সেপ্টেম্বরের শুনানির দিকে, যে দিন নির্ধারিত হবে সুজিত বসুর জামিন ও শ্রীভূমির পুজোর ভাগ্যরেখা।
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