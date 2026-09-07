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শ্রীভূমি পূজোর উল্লেখ! পুজোর আগেই জেলমুক্তি সুজিত বসুর? হাইকোর্ট থেকে বিগ আপডেট

Sujit Bose: পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সুজিত বসুকে গ্রেফতার করেছে এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেট। সেই গ্রেফতারিকেই চ্যালেঞ্জ জানিয়ে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছেন সুজিত বসু। এদিনের সওয়াল জবাবের পর এই প্রশ্নটাই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে, তবে কি শ্রীভূমি দুর্গোৎসবের আগেই মিলবে স্বস্তি? 

Reported ByArnabangshu Niyogi
Published: Sep 07, 2026, 06:44 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 06:44 PM IST
শ্রীভূমি পূজোর উল্লেখ! পুজোর আগেই জেলমুক্তি সুজিত বসুর? হাইকোর্ট থেকে বিগ আপডেট

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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