'রাস্তায় নামা আজ থেকে শুরু, মিটিংয়ের পারমিশন না দিলে হাঁটব, আটকালেই বসে পড়ব'

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দল ভেঙে গেলেও এবার রাস্তায় নামার কথা স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়। বিজেপিকে হুঁশিয়ারি, যতদিন আপনাদের হারাতে পারব ততদিন থামব না। যারা মিটিংয়ে এসেছেন তারা প্রাণ টানে এসেছেন। তারাই পাশে থাকবেন।
বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়ামের সামনে মমতা ডাকে লোক হয়েছিল প্রত্যাশার থেকে অনেক বেশি। মমতার দাবি, সেই সভা ভেস্তে দিতে বহু চেষ্টা হয়েছে। মাইকের তার কেটে দেওয়া হয়েছে। বাইক বাহিনী দিয়ে হামলার চেষ্টা হয়েছে। বিজেপিকে তারকাটা পার্টি বলে নিশানা করে মমতা বলেন, এভাবে আমাদের থামানো যাবে না। আমাদের প্ল্যান বি, প্ল্যান সি রেডি থাকে।
পেছনে কর্মী নেই, তাহলে কীভাবে আন্দোলন। মমতা বলেন অনেকেই পেছনে রয়েছেনব। তারা এখন সামনে আসতে চাইছেন না। তাই সামনে থেকে নেতৃত্বে দেবেন তিনিই। শুনুন, বিজেপি করছে ইন্ডোর আর আমরা করছি আউটডোর। আবার ১৯৯৭ সালে ফিরে যাব। যতক্ষণ আপনাদের না হারাব ততক্ষণ চুপ করে থাকব না। সিম্বল কাড়বেন! ফান্ডা কাড়বেন! তৃণমূল কংগ্রসের রক্তের বিনিময়ে এই টাকা। আমার টিম যদি থাকে তাহলে আপনাদের ধরাশায়ী করে ছাড়ব। আমরা তৈরি। মিটিংয়ের পারিমেশন না দিলে রাস্তায় হাঁটব, যেখানে আটকাবে সেখানেই বসে পড়ব। তুমি আমার সিম্বল কাড়লে আমি সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত দেখব। সিম্বল কাড়তে পারবে না। আমি দলের ফাউন্ডার প্রেসিডেন্ট। যদি সিম্বল কাড়ে তাহলে তোমাদের সবটা কেড়ে নেব।
অনুগামীদের উদ্দেশ্যে মমতা বলেন, আগামী দিন ঘর থেকে বের হতে হবে। কোনও এলাকায় কাদের অ্যারেস্ট করা হবে তা ঠিক করে দিচ্ছে বিজেপি বালিশ পার্টি। একুশে জুলাই ফিরে আসুক বারবার। আসল তৃণমূল আমরা। নতুন করে বলার দরকার নেই। সাইনবোর্ড টাঙিয়ে দিলেই সবকিছু হয় না। আজ থেকে পথ চলা শুরু হল। আগামী আন্দোলনে যারা থাকবেন ভালো। যারা থাকবেন না তারা পেছনে থাকুন। নেতারা গিয়েছেন কর্মীরা যাননি। গলা গিয়ে দেব, কিন্তু মাথা দেব না। সব জায়গায় সবাই নাকি চোর! উনি নাকি সাধু। ভোটের আগে অনেকে গদ্দার বিজেপির সঙ্গে যোগাযোগ করছিল। যারা পুরেনো কর্মীর ছিল তারা ফিরে আসুন। মা-বোনদের ফিরিয়ে আনুন,সংখ্য়ালঘুদের নিয়ে আসুন। এর পরের প্রোগ্রাম ব্লক থেকে শুরু, গ্রাম থেকে শুরু। আমাদের দল থাকছে, থাকবে। লড়াই করব। মানুষকে বলব বিজেপির বিরুদ্ধে জোট বাঁধুন। কলকাতা, জেলার মানুষ বুঝতে পারছে কী অত্যাচার করছে ওরা। যদি তৈরি থাকেন তাহলে কথা দিন আমায়। জেল যাওয়ার জন্য তৈরি। গোটা রাজ্যকে জেল অ্যানাউন্স করে দিন। জেলে গেলে অম্মানিত হবেন না। জেলে গেলে আপনাকে মালা পরিয়ে নিয়ে আসবে। সাহস থাকলে বিজেপিতে চলে যান, বিজেপি স্পনসরড টিমে থাকবেন না। তৃণমূলকে রোখা যাবে না। আসল তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ। বিজেপি হঠাও, বাংলা বাঁচাও। উই ওয়ান্ট জাস্টিস। খেলা হবে। আজ থেকে রাস্তায় নামা শুরু হল।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)