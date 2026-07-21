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'রাস্তায় নামা আজ থেকে শুরু, মিটিংয়ের পারমিশন না দিলে হাঁটব, আটকালেই বসে পড়ব'

Mamata Banerjee on Shahid Divas: অনুগামীদের উদ্দেশ্যে মমতা বলেন, আগামী দিন ঘর থেকে বের হতে হবে। কোনও এলাকায় কাদের অ্যারেস্ট করা হবে তা ঠিক করে দিচ্ছে বিজেপি বালিশ পার্টি

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 21, 2026, 04:29 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 04:29 PM IST
'রাস্তায় নামা আজ থেকে শুরু, মিটিংয়ের পারমিশন না দিলে হাঁটব, আটকালেই বসে পড়ব'
Source: Bureau

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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