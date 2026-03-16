West Bengal Assembly Election 2026: ঘোষণা তো হয়ে গেল, কিন্তু লক্ষ লক্ষ নাম বাদ রেখে আদৌ ভোট হবে বাংলায়? নজরে হাইকোর্ট

West Bengal Assembly Election 2026: ঘোষণা তো হয়ে গেল, কিন্তু লক্ষ লক্ষ নাম বাদ রেখে আদৌ ভোট হবে বাংলায়? নজরে হাইকোর্ট
West Bengal Assembly Election will be held without 60 lakhs?: বড় বিতর্কের বড় প্রশ্ন। বিবেচনাধীন ৬০ লাখকে বাদ রেখেই কি হবে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা ভোট? বড় দাবি নওশাদ সিদ্দিকীর। জল গড়াল কলকাতা হাইকোর্টে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পশ্চিমবঙ্গে ভোটের দিন ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এখনও ৬০ লাখ নাম বিবেচনাধীন। কী হবে এই ৬০ লাখের ভবিষ্যৎ? লক্ষ লক্ষ নাম বাদ রেখেই কি ভোট হবে বাংলায়? ইতিমধ্যেই এই ইস্যুতে হাইকোর্টে দায়ের হয়েছে মামলা। বিবেচনাধীন ভোটারদের ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। কোনও বৈধ ভোটারকে বাদ দিয়ে ভোট নয়। মামলা করতে হাইকোর্টে দরবার আইএসএফ প্রধান নওশাদ সিদ্দিকীর।
নওশাদ সিদ্দিকী একা নন, এই নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তৃণমূলের শশী পাঁজাও। তাঁরও বক্তব্য, "৬০ লক্ষ এর নামের কী হবে? এটা নিয়ে সবাই চিন্তিত। স্বাভাবিকভাবেই এই চিন্তাটা আমরা প্রকাশ করেছি। নির্বাচন কমিশন বলছে যে উনিশ লক্ষ নাকি নিষ্পত্তি হয়েছে। কিন্তু এটাকে প্রকাশ করা হোক, আমাদের দাবি সেটাই। তারা বলেছিল সম্ভবত এই সপ্তাহের শেষে সাপ্লিমেন্ট লিস্ট বেরবে। আমাদের দাবি, যেমন যেমন লিস্ট বেরবে তেমন তেমন আপনারা লিস্ট বার করুন।"
২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটের দামামা বেজে গিয়েছে। আগামী ২৩ এবং ২৯ এপ্রিল— মাত্র ২ দফায় ভোট হতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গে। ইতিমধ্যে প্রার্থীতালিকা প্রকাশও শুরু হয়ে গিয়েছে। প্রথম দফার প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছে বিজেপি ও সিপিআইএম। কিন্তু নির্ঘণ্ট ঘোষণা হয়ে গেলেও সাধারণ মানুষ থেকে রাজনৈতিক মহল, সবার মনেই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে 'বিবেচনাধীন' তালিকায় থাকা ৬০ লাখ ভোটারের ভবিষ্যৎ।
মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক জ্ঞানেশ কুমার যদিও আশ্বস্ত করেছেন যে ভোটার তালিকা নিয়ে চিন্তার কোনও কারণ নেই। কারণ বর্তমানে কলকাতা হাইকোর্টের তদারকিতে ৭০০-র বেশি জুডিশিয়াল অফিসার বিবেচনাধীন নামগুলি খতিয়ে দেখছেন। কমিশনের স্পষ্ট বার্তা, "ভোটের আগের দিনও যদি নিষ্পত্তি হয়, তবেও তাঁরা ভোট দিতে পারবেন।" একই আশ্বাসবাণী দিয়েছে সুপ্রিম কোর্টও।
প্রসঙ্গত, চলতি সপ্তাহেই প্রথম 'সাপ্লিমেন্টারি' ভোটার লিস্ট বেরোনোর সম্ভাবনা রয়েছে। যেমন যেমন সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট বেরবে, সেই অনুযায়ী চূড়ান্ত তালিকা আপডেট হতে থাকবে। প্রসঙ্গত, বাংলায় এসআইআর নিয়ে মামলায় শেষ সুপ্রিম শুনানি কমিশনকে ৫ দফা নির্দেশ দিয়েছিল শীর্ষ আদালত। যেখানে স্পষ্ট বলা ছিল, পোর্টালে সমস্ত ডেটা ও ডেভেলপমেন্ট রিয়েল টাইম আপডেট দিতে হবে। কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির সঙ্গে পরামর্শ করেই তারপর সাপ্লিমেন্টারি তালিকা প্রকাশ করবে নির্বাচন কমিশন।
