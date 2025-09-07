Bansdroni Incident: ভাইয়ের সঙ্গে ফ্ল্যাটে থাকতেন, পরিচিতকে ভিডিয়ো মেসেজ পাঠিয়ে বছর তেইশের তরুণী...বাঁশদ্রোণীতে আতঙ্ক...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Bansdroni Incident  বাঁশদ্রোণীতে তরুণীর রহস্যমৃত্যু। ফ্ল্যাট থেকে মিলল ঝুলন্ত দেহ। মৃত্যুর কারণ নিয়ে ধন্দে পুলিস।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Sep 7, 2025, 07:23 PM IST
পিয়ালী মিত্র: পরিচিতকে ভিডিয়ো মেসেজ পাঠিয়ে আত্মহত্যা! ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার হল বছর তেইশের তরুণীর ঝুলন্ত দেহ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল বাঁশদ্রোণীতে।

পুলিস সূত্রে খবর, মৃতের নাম সুদীপ্তা মাইতি। একটি বেসরকারি সংস্থা চাকরি করতেন তিনি। বাঁশদ্রোণীর বিবেকানন্দ পার্কে ভাইয়ের সঙ্গে একটি ফ্ল্য়াটে ভাড়া থাকতেন তিনি। ঘড়িতে তখন প্রায় এগারোটা। শনিবার সেই ফ্ল্যাট থেকেই সুদীপ্তা ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে পুলিস। ভাই তখন ফ্ল্যাটে ছিলেন না। খবর ছুটে আসেন তিনি।  কী কারণে আত্মহত্য়া? তা অবশ্য স্পষ্ট নয়। তবে আত্মহত্যার করার আগে সুদীপ্তা এক পরিচিতকে ভিডিয়ো মেসেজ পাঠিয়েছিলেন বলে খবর।

এর আগে, সাত সকালে রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটেছিল বাঁশদ্রোণীতেই। অভিযোগ, স্ত্রীকে কুপিয়ে খুনের চেষ্টা করেন স্বামী। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, ব্রহ্মপুরের এ–ওয়ান এলাকায় বাস করেন অসীমা নস্কর ও তাঁর স্বামী হরিপদ নস্কর। অসীমা নস্কর স্বামীর সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরেই তাঁর সম্পর্কের টানাপোড়েন চলছিল। হরিপদর সন্দেহ ছিল স্ত্রীর চরিত্র নিয়ে, যা থেকেই বারবার দাম্পত্য কলহ তৈরি হত। 

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

