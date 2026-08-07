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রাত ১টায় নীচের ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে ছাদে উঠে সেখান থেকে ঝাঁপ; ভয়ংকর শব্দ, গড়িয়ে পড়ল রক্ত!

Maheshtala Shocker: খবর পেয়ে জিঞ্জিরা তদন্ত কেন্দ্রের পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাঁকে উদ্ধার করে বিদ্যাসাগর হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানকার চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার পরে পুলিস মৃতার স্বামীকে আটক করেছে।

Reported ByAyan Ghoshal
Published: Aug 07, 2026, 03:26 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 03:26 PM IST
রাত ১টায় নীচের ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে ছাদে উঠে সেখান থেকে ঝাঁপ; ভয়ংকর শব্দ, গড়িয়ে পড়ল রক্ত!

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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রাত ১টায় নীচের ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে ছাদে উঠে ঝাঁপ; ভয়ংকর শব্দ, গড়িয়ে পড়
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