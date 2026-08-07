/রাত ১টায় নীচের ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে ছাদে উঠে সেখান থেকে ঝাঁপ; ভয়ংকর শব্দ, গড়িয়ে পড়ল রক্ত!

অয়ন ঘোষাল: মহেশতলার গীতা আবাসনের চারতলার ছাদ থেকে ঝাঁপ, গৃহবধূর রহস্যমৃত্যু। স্বামী আটক। মহেশতলা থানার অন্তর্গত জিঞ্জিরা তদন্ত কেন্দ্রের অধীনে সন্তোষপুর মোল্লার গেট ৩এ-র গীতা আবাসনে এক গৃহবধূর রহস্যমৃত্যুকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃতার নাম নিতু দেবী বাল্মীকি।
কী ঘটেছিল?
কী ঘটেছিল? পরিবারসূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার গভীর রাত প্রায় ১টা নাগাদ তিনতলার ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে চারতলার ছাদে ওঠেন তিনি। এরপর সেখান থেকে নীচে ঝাঁপ দেন বলে অভিযোগ। বিকট শব্দ শুনে পরিবারের সদস্যরা নীচে নেমে এসে তাঁকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন।
মৃত বলে ঘোষণা
খবর পেয়ে জিঞ্জিরা তদন্ত কেন্দ্রের পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাঁকে উদ্ধার করে বিদ্যাসাগর হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানকার চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার পরে পুলিস মৃতার স্বামী রাজকুমার বাল্মিকীকে আটক করেছে।
আত্মহত্যা?
এটি আত্মহত্যা, না কি অন্য কোনও অপরাধমূলক ঘটনা-- সব দিক খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে মহেশতলা থানার পুলিস। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।
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