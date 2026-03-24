Kolkata Crime: দুপুর প্রায় ১২টা ৫ মিনিট নাগাদ স্বামী তাঁকে পার্লারের সামনে নামিয়ে দিয়ে যান। এরপর প্রায় ১২টা ৪৫ মিনিট নাগাদ পার্লার থেকে ফোন যায় বাড়িতে—জানানো হয়, ভিতরে মারামারি চলছে। খবর পেয়ে স্বামী, ছেলে ও জামাইবাবু দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছন। গিয়ে দেখা যায় চারিদিকে রক্তে ভেসে যাচ্ছে এলাকা।  

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Mar 24, 2026, 05:15 PM IST
Garia Incident: স্বামীকে এড়িয়ে কাশ্মীরি যুবকের রূপে ভুলেই কাল হল রূপবাণীর, গড়িয়ার বন্ধ পার্লারে কোপের পর কোপ
গড়িয়ায় প্রকাশ্যে খুন

তথাগত চক্রবর্তী: দক্ষিণ কলকাতার গড়িয়া তেঁতুলতলা এলাকায় দিনের আলোয় ঘটে গেল শিউরে ওঠা হত্যাকাণ্ড। নিজের বিউটি পার্লারের ভিতরেই এক মহিলাকে কুপিয়ে খুন করার পর আত্মঘাতী  যুবক। এই ঘটনায় মঙ্গলবার দুপুরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃত মহিলার নাম রূপবাণী দাস (৫০)।

স্থানীয় ও পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, গড়িয়া তেঁতুলতলা এলাকায় রূপবাণী দেবীর দীর্ঘ ১৫ বছরের পুরনো একটি বিউটি পার্লার রয়েছে। প্রতিদিনের মতো আজ দুপুর ১২টা নাগাদ তাঁর স্বামী অনুপ কুমার দাস তাঁকে পার্লারের সামনে নামিয়ে দিয়ে যান। ঠিক তার ৪৫ মিনিট পর, দুপুর ১২টা ৪৫ মিনিট নাগাদ পার্লার থেকে বাড়িতে ফোন করে জানানো হয় যে পার্লারের ভিতরে চরম অশান্তি ও মারামারি চলছে।

খবর পেয়ে রূপবাণী দেবীর স্বামী, ছেলে ও জামাইবাবু দ্রুত পার্লারে পৌঁছলে দেখতে পান চারিদিক রক্তে ভেসে যাচ্ছে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁদের উদ্ধার করা হলে চিকিৎসকরা দুজনেই মৃত বলে ঘোষণা করেন।

প্রাথমিক তদন্তে পুলিসের অনুমান, এই ঘটনার মূলে রয়েছে দীর্ঘদিনের কোনও সম্পর্কের টানাপোড়েন। জানা গিয়েছে, কাশ্মীরি যুবকের সঙ্গে রূপবাণী দাসের পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা ছিল। এদিন পার্লারের ভিতর তাঁদের মধ্যে চরম কথা কাটাকাটি হয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, রাগের মাথায় ওই যুবক ধারালো অস্ত্র দিয়ে মহিলাকে কোপানোর পর নিজের গলায় অস্ত্র চালিয়ে আত্মঘাতী হন।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় গড়িয়া থানার পুলিস। মৃতদেহ দুটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। জনবহুল এলাকায় ভরদুপুরে এমন ঘটনায় সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। পুলিস পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে এবং ওই যুবকের পরিচয় ও মহিলার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের সমীকরণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগেই মুম্বইয়ে এর থেকেও ভয়ংকর কাণ্ড। লিভ ইন পার্টনার হিসেবে থাকতে রাজি না হওয়ায় বন্ধুকে ২০ বার কোপ। অভিযুক্তের নাম আশিক অসীম আখতার খান। সে এখন শ্রীঘরে। পুলিসের বয়ান অনুযায়ী, ঘটনার দিন আশিক অসীম আখতার খান বন্ধু অশ্বিনকে একটি নির্জন স্থানে ডেকে নিয়ে যায়। সেখানে রাগের মাথায় সে অশ্বিনের উপর ধারালো অস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অশ্বিনকে ২০ বারেরও বেশি কোপানো হয় এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর গলা কেটে ফেলা হয়। ঘটনার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পুলিস অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে।

আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ... 
iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১
কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭
২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

