প্রতিটি থানায় হেল্প ডেক্স, নারী সুরক্ষায় বিশেষ বাহিনী! 'আমি যেন অভিযোগ না পাই', পুলিসকে কড়া বার্তা শুভেন্দুর

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নারী সুরক্ষায় বড় পদক্ষেপ। রাজ্যের সমস্ত থানায় এবার মহিলার জন্য ২৪ ঘণ্টা হেল্প ডেস্ক। পথে নামল দুর্গা সুরক্ষা স্কোয়াডও। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর স্পষ্ট বার্তা, 'নারীসুরক্ষা আমাদের অগ্রাধিকার। নির্ভয়া থেকে অভয়া প্রযন্ত যে তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে, সরকার জিরো টলারেন্স নীতি নিয়ে চলবে'।
এদিন নবান্ন সভাঘর থেকে রাজ্যের ৫০০ থানায় মহিলাদের জন্য় হেল্পডেক্স পরিষেবার উদ্বোধন করেন মুখ্য়মন্ত্রী। পুলিসকে নির্দেশ, 'আমি জানি পরিকাঠামোর অভাব আছে। তাও আপনারা চেষ্টা করবেন আমি যেন অভিযোগ না পাই। কোনও অভিযোগ এলে লুকোবেন না। ডাটা কম সংখ্যায় পাঠাবেন না আগের সরকারের মত। ব্যাধিকে আড়াল করলে ব্যাধি বাড়বে। পরে সামলানো যাবে না'।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'সাইবার অপরাধ মহামারীর আকার নিয়েছে। সামাজিক প্রকল্পে আবেদনকারীদেরও অ্যাকাউন্ট জেনে নিয়ে প্রান্তিক গরিবমানুষদের সর্বশান্ত করার ঘটনাও ঘটছে। পুলিসের প্রশিক্ষণ দরকার। পরিমাঠামো, আধুনিকীকরনে সরকার ব্যবস্থা করবে। সাইবার অপরাধের ক্ষেত্রেও কেন্দ্রের সঙ্গে সংযোগ করে চলার জন্য সিনিয়র আধিকারিককে দায়িত্ব দিতে চলেছি'।
মুখ্যমন্ত্রীর আরও বক্তব্য, 'সুরক্ষিত ও শৃঙ্খলিত পুলিস বাহিনী করতে চাই। ওয়েলফেয়ার কমিটি ডিজলভ করলেও সিএমওর দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন যেকোনও ইস্যুতে। দুটি জায়গায় পুলিস আক্রান্ত হয়েছে। পার্কসার্কাসে গুন্ডা, দাঙ্গাবাজদের বহিঃপ্রকাশ বন্ধ করতে আমি স্পটে পৌছেছিলাম বন্ধু হিসেবে। আসানসোলেওও ঘটনা ঘটেছিল। গুন্ডাদমন আইনের প্রভাব মিলবে।কলকাতা পুলিসকে ধন্যবাদ দেব তারাতলায় যে ২০জনকে বাঁচানো গিয়েছে, তার জন্য তাদের ভূমিকা আছে'।