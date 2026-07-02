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প্রতিটি থানায় হেল্প ডেক্স, নারী সুরক্ষায় বিশেষ বাহিনী! 'আমি যেন অভিযোগ না পাই', পুলিসকে কড়া বার্তা শুভেন্দুর

West Bengal women safety:  রাজ্যের ৫০০ থানায় চালু হয়ে গেল মহিলার জন্য় ২৪ ঘণ্টার হেল্প ডেক্স। পথে নাম দুর্গা সুরক্ষা বাহিনী।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 02, 2026, 11:14 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 11:14 PM IST
প্রতিটি থানায় হেল্প ডেক্স, নারী সুরক্ষায় বিশেষ বাহিনী! 'আমি যেন অভিযোগ না পাই', পুলিসকে কড়া বার্তা শুভেন্দুর
Image Credit: নারী সুরক্ষা বিরাট পদক্ষেপ সরকারেরSource: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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