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রাতে বিশ্বকাপ ফাইনাল! মনিং স্কুলে ছুটি ঘোষণার অনুমতি শিক্ষা দফতরের

FIFA World Cup Final:   নির্দেশিকার উল্লেখ,  ভারতীয় সময় অনুযায়ী সোমবার (২০ জুলাই) রাত ১২টা ৩০ মিনিটে স্পেন ও আর্জেন্টিনার মধ্যে ফাইনাল ম্যাচ শুরু হবে। সেই কারণে সংশ্লিষ্ট স্কুল কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনে ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতির নিয়ম শিথিল করতে বা ছুটি ঘোষণা করতে পারবে।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 19, 2026, 10:34 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 10:34 PM IST
রাতে বিশ্বকাপ ফাইনাল! মনিং স্কুলে ছুটি ঘোষণার অনুমতি শিক্ষা দফতরের
Image Credit: বিশ্বকাপ ফাইনালের জন্য স্কুল ছুটি!Source: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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