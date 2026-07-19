/রাতে বিশ্বকাপ ফাইনাল! মনিং স্কুলে ছুটি ঘোষণার অনুমতি শিক্ষা দফতরের

অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্যায়: অপেক্ষা আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা। বিশ্বকাপ ফাইনালের জন্য এবার মর্নিং স্কুলে উপস্থিতির ক্ষেত্রে নিয়মে শিথিলতা। এমনকী, স্কুলে ছুটি ঘোষণা করা যাবে। নির্দেশিকা জারি করল স্কুলশিক্ষা দফতর।
নির্দেশিকার উল্লেখ, ভারতীয় সময় অনুযায়ী সোমবার (২০ জুলাই) রাত ১২টা ৩০ মিনিটে স্পেন ও আর্জেন্টিনার মধ্যে ফাইনাল ম্যাচ শুরু হবে। সেই কারণে সংশ্লিষ্ট স্কুল কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনে ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতির নিয়ম শিথিল করতে বা ছুটি ঘোষণা করতে পারবে। জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকদেরও এই নির্দেশ দ্রুত সংশ্লিষ্ট মর্নিং স্কুলগুলিকে জানাতে বলা হয়েছে।
চার বছরে একবার। ফুটবল বিশ্বকাপে আবেগে ভাসে বাংলা। খেলাপাগল বাঙালিদের কাছে বিশ্বকাপ যেন দুর্গাপুজোর থেকে কোনও অংশ কম নয়। সেই বিশ্বকাপে ফাইনাল বলে কথা। রাজ্যের প্রতিটি জেলায় জায়ান্ট স্ক্রিনে স্পেন-আর্জেন্টিনা লাইভ স্ক্রিনিংয়ের উদ্যোগ নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া দফতরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব রাজেশ পাণ্ডের জারি করা নির্দেশিকা অনুযায়ী, ২০ জুলাই রাত ১২টা ৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিতব্য ফাইনাল ম্যাচ জনসাধারণের জন্য জেলার সব গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ফাইনাল সম্প্রচার করা হবে।
জেলা প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো, নিরাপত্তা ও প্রচারের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই কর্মসূচির জন্য প্রতিটি জেলার জন্য ১ লক্ষ টাকা করে বরাদ্দ করা হবে বলে নির্দেশিকায় উল্লেখ রয়েছে। রাজ্যের সমৃদ্ধ ফুটবল সংস্কৃতির কথা মাথায় রেখেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। বলাই বাহুল্য সরকারের এই উদ্যোগ বাংলার ফুটবলপ্রেমীদের মন জয় করে নেবে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)