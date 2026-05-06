Writers' Building: লাল বাড়িতেই নব্য গেরুয়া বঙ্গের সূচনা, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ থেকে অলিন্দ যুদ্ধ, রাইটার্স বিল্ডিংয়ের পরতে পরতে ইতিহাস

Writers' Building: লাল বাড়িতেই নব্য গেরুয়া বঙ্গের সূচনা, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ থেকে অলিন্দ যুদ্ধ, রাইটার্স বিল্ডিংয়ের পরতে পরতে ইতিহাস
Writers' Building: রাইটার্স বিল্ডিংয়ই হচ্ছে বিজেপি-র প্রশাসনিক সদর দফতর। আর এই লাল বাড়ির পরতে পরতে রয়েছে ইতিহাস। যা চমকে দেবে আপনাকে।
জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইংরেজ ঔপনিবেশিক প্রশাসক ও ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির (East India Company) অন্যতম শীর্ষকর্তা ছিলেন জব চার্নক (Job Charnock) । ১৬৯০ সালে সুতানুটিতে তাঁর বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপনের সঙ্গেই আধুনিক কলকাতার গোড়াপত্তনের সূত্রপাত। সেই হিসেবে দেখতে গেলে এখন কলকাতার বয়স ৩৩৬ বছর। তবে আধুনিক গবেষণায় ১৫০০-১৬০০ শতকের নথিতেও এক প্রাচীন বসতির অস্তিত্ব রয়েছে। সেই অর্থে দেখতে গেলে তিলোত্তমার বয়স আরও অনেকটাই বেশি। কলকাতার ঔপনিবেশিক ইতিহাসের অন্যতম প্রধান নিদর্শন কলকাতার বিবিডি বাগের রাইটার্স বিল্ডিং (Writers' Building) ওরফে মহাকরণ (Mahakarn)।
রাজনীতির পালাবদলের সাক্ষী
প্রায় শতবর্ষেরও বেশি সময় ধরে বঙ্গ রাজনীতির পালাবদলের সাক্ষী লালদীঘির পাশের এই লালবাড়ি। বাম জমানায় রাইটার্সই ছিল প্রশাসনিক সদর দফতর। তবে ২০১৩ সাল থেকে রাইটার্সের বদলে হাওড়ার নবান্ন থেকেই বিদায়ী রাজ্য সরকার পরিচালিত হয়েছে। লালবাড়িতে ফিরবেন বলেও ফেরেননি আর ক্ষমতাচ্যুত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee)। নীলবাড়িই ছিল তাঁর সরকারের হেডঅফিস। ঠিক ১৩ বছর পর রাইটার্স ফিরছে স্বমহিমায়। বিজেপি বাংলার ঐতিহাসিক মসনদ দখল করেই জানিয়ে দিয়েছে যে, রাজ্যের ক্ষমতার কেন্দ্র হবে সেই চেনা রাইটার্স। বাংলার লাল দুর্গেই এবার গেরুয়া যুগের সূচনা। পূর্ত দফতরের কর্তারা এবং ইঞ্জিনিয়াররা রাইটার্স পরিদর্শন করে ফেলেছেন। দীর্ঘদিন ধরেই এখানে সংস্কারের কাজ চলছে। এবার বাকি কাজকর্মও হবে ঝড়ের বেগে। এই রাইটার্স যেন ইতিহাসের চলমান দলিল।
রাইটারদের বাসস্থান থেকে প্রশাসনিক ভবন
১৭৭৬ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির 'রাইটার' বা জুনিয়র ক্লার্কদের (যাঁরা দলিল-দস্তাবেজ লেখার কাজ করতেন) থাকার জন্য এই বিশাল ভবনটি তৈরি করা হয়েছিল। তরুণ লেখকদের আবাসিক ভবন ছিল বলেই নাম ছিল রাইটার্স বিল্ডিং। যদিও মূল ভবন ১৭৮০ সালে তৈরি হয়েছিল। ব্রিটিশ স্থপতি টমাস লায়ন ছিলে রাইটার্সের মূল রূপকার। রাইটার্সই ছিল কলকাতার প্রথম তিন তলা বিশিষ্ট কাঠামো। ১৯টি পৃথক অ্যাপার্টমেন্টের আদলে এই ভবন তৈরি হয়েছিল। রাইটার্সের দৈর্ঘ্য প্রায় ১৫০ মিটার। মোট আয়তন প্রায় ৫ লক্ষ ৫০ হাজার বর্গফুট। ১৮২১ সালে এর সামনে বিশাল একটি বারান্দা যোগ করা হয়। বহুবার আধুনিকীরণে এ বি সি ডি ই এফ জি ব্লকও জুড়েছে বং এর স্থাপত্যে গ্রেকো-রোমান শৈলী ও গথিক প্রভাব দেখা যায়। স্থাপত্যশৈলী ছিল কোরিন্থিয়ান।
চমকে দেওয়া ভাস্কর্য রাইটার্স বিল্ডিংয়ের
রাইটার্সের ছাদের ওপর তার মধ্যে রয়েছে বাণিজ্য, কৃষি, বিজ্ঞান ও ন্যায়বিচারের প্রতীকের ভাস্কর্য রয়েছে। ভবনের চূড়ায় বিরাজমান রোমান যুদ্ধের দেবী মিনার্ভা। শুরুতে রাইটারদের বাসভবন হলেও ১৮০০ সালের পর থেকে এটি প্রশাসনিক পরিচয়ে আত্মপ্রকাশ করে। ১৮০০ থেকে ১৮৩০ সাল পর্যন্ত রাইটার্সের একটি অংশে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজও পরিচালিত হয়েছে। ১৮০০ সালে রাইটার্সের কিছু অংশ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল। যেখানে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের ফার্সি ও হিন্দি শেখানো হত। কলেজ চত্বরে লাইব্রেরির পাশাপাশি লেকচার হল, পরীক্ষার কক্ষ এবং হস্টেলের সুবিধাও ছিল। ১৮৮২ সালের দিকে এই ভবনের ভোল পাল্টে ফেলা হয়। লাল ইটের নকশা ব্যবহার করা হয়। তখন থেকেই এটি তার বর্তমান আইকনিক লাল রংয়ে। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট স্বাধীনতার পর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রধান প্রশাসনিক সদর দফতর বা সচিবালয় হিসেবে পথ চলা শুরু করে। রাইটার্স কিন্তু বরাবর লাল ছিল না। অনেকটা সাধারণ সাদাটে বা হলদেটে রঙের ছিল। রাইটার্সে ১৮৬৯ সাল থেকে শুরু করে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রশাসনিক রেকর্ড এবং মূল্যবান দলিলাদি সংরক্ষিত রয়েছে।
রাইটার্সের ঐতিহাসিক অলিন্দ যুদ্ধ
১৯৩০ সালের ৮ ডিসেম্বর রাইটার্সে বাংলার বিপ্লবের আগুন জ্বালিয়ে ছিলেন বিনয়কৃষ্ণ বসু, বাদল গুপ্ত ও দীনেশ গুপ্ত। সেদিন ইউরোপীয় পোশাকে রাইটার্সে ঢুকে এই ত্রিমূর্তি তৎকালীন ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ প্রিজন কর্নেল সিম্পসনকে হত্যা করেন। যা ছিল অপারেশন রাইটার্স। বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সদের এই বিপ্লব ইতিহাসে অলিন্দ যুদ্ধ নামেও পরিচিত। ধরা পড়ার আগে বাদল পটাশিয়াম সায়ানাইড খেয়ে আত্মহত্যা করেন। বিনয় ও দীনেশ নিজের পিস্তল থেকে গুলি চালিয়ে আত্মহননের চেষ্টা করে আহত হন। পরবর্তীতে বিনয় ও দীনেশের ফাঁসি হয়। এরপরই কলকাতার ডালহৌসি স্কোয়ারের নাম পরিবর্তন করে বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ (বিবিডি বাগ) রাখা হয়। এই দুঃসাহসী আক্রমণ বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাসে ব্রিটিশদের বুক কাঁপিয়ে দিয়েছিল। আর এই ঐতিহাসিক বাড়িতেই নতুন ইতিহাস লিখছে পদ্মশিবির।
