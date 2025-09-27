English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Durga Puja 2025: ভারতীয় সেনার বীর গাঁথা শুনবেন ইয়ং বয়েজ ক্লাবের পুজোতে

Young Boys Club 2025: দর্শকদের ভিড়, আলো-সজ্জা আর দেশাত্মবোধক আবহ, এবারের ইয়ং বয়েজ ক্লাবের দুর্গাপুজো হয়ে উঠেছে ভক্তি আর গর্বের এক সুন্দর সমন্বয়। এই অনন্য উদ্যোগে পুজো কমিটি যেমন মা দুর্গাকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছে, তেমনই দেশের সেনাদের বীরত্ব আর আত্মত্যাগকেও প্রণাম করছে।   

রজত মণ্ডল | Updated By: Sep 27, 2025, 02:22 PM IST
Durga Puja 2025: ভারতীয় সেনার বীর গাঁথা শুনবেন ইয়ং বয়েজ ক্লাবের পুজোতে

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মধ্য কলকাতার জনপ্রিয় দুর্গাপুজো ইয়ং বয়েজ ক্লাব এ বছর পা দিল ৫৬-এ। প্রতি বছরই তাঁদের পুজো অভিনব শিল্পকলা আর সামাজিক বার্তার জন্য দর্শকদের মন জয় করে। দেশের সেনাবাহিনীর সাহস আর আত্মত্যাগকে শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁদের এবছরের থিম অপারেশন সিন্দুর। 

থিমের বিশেষত্ব-
তারাচাঁদ দত্ত স্ট্রিটে তৈরি এই প্যান্ডেল এখন রীতিমতো আকর্ষণের কেন্দ্র। সুপরিচিত শিল্পী দেবশঙ্কর মহেশের নকশায় গোটা প্যান্ডেল ভরে উঠেছে ট্যাঙ্ক, যুদ্ধবিমান, মিসাইলের প্রতিকৃতিতে। যেন সেনাদের বীরত্ব জীবন্ত হয়ে উঠেছে। বিশেষ আকর্ষণ, সেনাবাহিনীর দুই কৃতী মহিলা অফিসার কর্নেল সোফিয়া কুরেশি ও উইং কম্যান্ডার ব্যোমিকা সিংহের মূর্তি। নারীশক্তির প্রতীক হিসেবে তাঁদের উপস্থিতি গোটা থিমকে আরও শক্তিশালী করে তুলেছে।

প্রতিমার বৈশিষ্ট্য-
প্যান্ডেলের দেশাত্মবোধক আবহের সঙ্গে তাল মিলিয়ে, ঐতিহ্যবাহী ধাঁচেই নির্মিত হয়েছে মা দুর্গার প্রতিমা। ভাস্কর কুষাধ্বজ বেরা তৈরি করেছেন এই প্রতিমা। আধুনিক থিমের সঙ্গে প্রাচীন রূপের এই মেলবন্ধন এক বিশেষ আবহ তৈরি করেছে।

প্রধান আয়োজকের বক্তব্য-
প্রধান আয়োজক রাকেশ সিংহ সংবাদমাধ্যমকে জানান,“দুর্গাপুজো আমাদের কাছে শুধু উৎসব নয়, এটা একটা অনুভূতি। প্রতিবছর আমরা এমন থিম করার চেষ্টা করি যা দর্শকদের মনে দাগ কাটবে। এবারের ‘অপারেশন সিন্দুর’ আমাদের দেশের সেই সেনাদের উদ্দেশ্যে, যারা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে আমাদের রক্ষা করছেন। আমরা চাই এই পুজোর মাধ্যমে দেশপ্রেম আর গর্বের বীজ প্রত্যেক মানুষের মনে রোপিত হোক।”

সহ-আয়োজকের বক্তব্য-
সহ-আয়োজক বিনোদ সিংহ জানান,“প্রতিবছর আমরা চেষ্টা করি এমন একটি দুর্গাপুজো করার, যা মানুষের মনে থেকে যায় শুধু বাহার দিয়ে নয়, বার্তা দিয়েও। এবছরের থিমে আমরা বলতে চাই মা দুর্গার শক্তি যেমন অসুরবধে প্রকাশ পায়, তেমনি আমাদের সেনাদের ভেতরেও সেই অদম্য শক্তি বিরাজমান।”

যুব সভাপতির বক্তব্য-
ইয়ং বয়েজ ক্লাবের যুব সভাপতি বিক্রান্ত সিংহ বলেন যে এ বছরের থিম শুধুমাত্র সাজসজ্জা নয়, এটা আমাদের মাতৃভূমির প্রতি ভক্তি আর সেনাদের প্রতি সম্মান। তাঁরা চায় প্রত্যেক দর্শক এই প্যান্ডেলে এসে দেশের প্রতি গর্ব অনুভব ও সেনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুক। 

