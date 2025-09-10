English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Kolkata: জন্মদিনের পার্টিতে ডেকে তরুণীকে গণধর্ষণ! হরিদেবপুর কাণ্ডে গ্রেফতার মূল অভিযুক্ত...

Kolkata Gangrape: জন্মদিন পার্টিতে ডেকে তরুণীকে গর্ণধর্ষণ। হরিদেবপুর কাণ্ডে বর্ধমান থেকে গ্রেফতার মূল অভিযুক্ত চন্দন মালিক। এখনও পর্যন্ত আর এক অভিযুক্ত দীপ পলাতক।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Sep 10, 2025, 10:19 AM IST
Kolkata: জন্মদিনের পার্টিতে ডেকে তরুণীকে গণধর্ষণ! হরিদেবপুর কাণ্ডে গ্রেফতার মূল অভিযুক্ত...

বিক্রম দাস: হরিদেবপুরকাণ্ডে গ্রেফতার মূল অভিযুক্ত চন্দন মালিক। জন্মদিনের পার্টিতে ডেকে গণধর্ষণের ঘটনায় বর্ধমান স্টেশন থেকে গ্রেফতার অভিযুক্ত চন্দন মালিক।

Add Zee News as a Preferred Source

জানা গিয়েছে, চন্দন দক্ষিণ কলকাতার নামি পুজোর সঙ্গে যুক্ত। পুলিস ইতোমধ্যেই অপরাধে ব্যবহৃত মোটর সাইকেলটিও বাজেয়াপ্ত করেছে। এখনও পর্যন্ত আর এক অভিযুক্ত দীপ ওরফে দেবাংশু বিশ্বাস পলাতক। দীপ সরকারি কর্মচারী, এবং এর বাড়িতেই ধর্ষণের ঘটনাটি ঘটে।

আরও পড়ুন: West Bengal Weather Update: বিকেলের পর বৃষ্টিতে ভিজবে দক্ষিণের ৮ জেলা, বিশ্বকর্মা পুজোর পর একাধিক নিম্নচাপ!

৫ সেপ্টেম্বররাত প্রায় ১০.৪৫ নাাগাদ অভিযুক্ত চন্দন মালিক নির্যাতিতাকে অন্য এক অভিযুক্ত দেবাংশু বিশ্বাস ওরফে দীপের বাড়িতে নিয়ে যায়। যা মালঞ্চার কাছে অবস্থিত। এরপর দুই অভিযুক্ত মিলে তরুণীকে মারধর করে এবং গণধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। পরের দিন সকাল প্রায় ১০.৩০ টায় নির্যাতিতা দীপের বাড়ি থেকে যেভাবে হোক পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়।

পুলিসের ধারণা, অভিযুক্তরা রীতিমত পরিকল্পনা করেই নির্যাতিতাকে জন্মদিন পার্টিতে আমন্ত্রণ জানায়। সেখানে গেলে দুজন মিলে নির্যাতিতাকে গণধর্ষণ করে। অন্যদিকে, ঘটনাটির অভিযোগ দায়ের হরিদেবপুর থানাতে হলেও, ঘটনাটি ঘটেছে রিজেন্ট কলোনি এলাকায়।

আরও পড়ুন:UP Shocker: প্রসব-পরবর্তী অবসাদে মা হয়ে গেল 'খুনি‌'! সদ্যোজাত সন্তানকে ডিপ ফ্রিজে রেখে গভীর ঘুমে...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
kolkata crimeHaridevpur Incidentbirthday party arrestgirl arrestedZee 24 Ghantakolkata news
পরবর্তী
খবর

Kolkata Metro Rail: অবশেষে কাটল জট, জানা গেল চিংড়িঘাটায় মেট্রোর কাজ শুরুর দিনক্ষণ
.

পরবর্তী খবর

Durga Puja in Bangladesh: বাংলাদেশে সীমান্ত এলাকার দুর্গা পুজোয় নিরাপত্তার দায়িত্বে এবার বি...