Kolkata: জন্মদিনের পার্টিতে ডেকে তরুণীকে গণধর্ষণ! হরিদেবপুর কাণ্ডে গ্রেফতার মূল অভিযুক্ত...
Kolkata Gangrape: জন্মদিন পার্টিতে ডেকে তরুণীকে গর্ণধর্ষণ। হরিদেবপুর কাণ্ডে বর্ধমান থেকে গ্রেফতার মূল অভিযুক্ত চন্দন মালিক। এখনও পর্যন্ত আর এক অভিযুক্ত দীপ পলাতক।
বিক্রম দাস: হরিদেবপুরকাণ্ডে গ্রেফতার মূল অভিযুক্ত চন্দন মালিক। জন্মদিনের পার্টিতে ডেকে গণধর্ষণের ঘটনায় বর্ধমান স্টেশন থেকে গ্রেফতার অভিযুক্ত চন্দন মালিক।
জানা গিয়েছে, চন্দন দক্ষিণ কলকাতার নামি পুজোর সঙ্গে যুক্ত। পুলিস ইতোমধ্যেই অপরাধে ব্যবহৃত মোটর সাইকেলটিও বাজেয়াপ্ত করেছে। এখনও পর্যন্ত আর এক অভিযুক্ত দীপ ওরফে দেবাংশু বিশ্বাস পলাতক। দীপ সরকারি কর্মচারী, এবং এর বাড়িতেই ধর্ষণের ঘটনাটি ঘটে।
৫ সেপ্টেম্বররাত প্রায় ১০.৪৫ নাাগাদ অভিযুক্ত চন্দন মালিক নির্যাতিতাকে অন্য এক অভিযুক্ত দেবাংশু বিশ্বাস ওরফে দীপের বাড়িতে নিয়ে যায়। যা মালঞ্চার কাছে অবস্থিত। এরপর দুই অভিযুক্ত মিলে তরুণীকে মারধর করে এবং গণধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। পরের দিন সকাল প্রায় ১০.৩০ টায় নির্যাতিতা দীপের বাড়ি থেকে যেভাবে হোক পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়।
পুলিসের ধারণা, অভিযুক্তরা রীতিমত পরিকল্পনা করেই নির্যাতিতাকে জন্মদিন পার্টিতে আমন্ত্রণ জানায়। সেখানে গেলে দুজন মিলে নির্যাতিতাকে গণধর্ষণ করে। অন্যদিকে, ঘটনাটির অভিযোগ দায়ের হরিদেবপুর থানাতে হলেও, ঘটনাটি ঘটেছে রিজেন্ট কলোনি এলাকায়।
