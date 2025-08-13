English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Kolkata Crime: বড়বাজারের গমগমে গেস্টহাউসে যুবকের দেহ! ঘরে ছড়িয়ে রক্ত, বমি... জলপাইগুড়ি থেকে...

Burrabazar Incident: কলকাতায় জলপাইগুড়ির যুবকের রহস্যমৃত্যু। গেস্ট হাউস থেকে উদ্ধার দেহ। ঘরেতে ছড়িয়ে রক্ত আর বমি। কী কারণে যুবকের মৃত্যু, রহস্যভেদে পুলিস। 

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Aug 13, 2025, 02:42 PM IST
Kolkata Crime: বড়বাজারের গমগমে গেস্টহাউসে যুবকের দেহ! ঘরে ছড়িয়ে রক্ত, বমি... জলপাইগুড়ি থেকে...
প্রতীকী ছবি

বিক্রম দাস: বড়বাজারে যুবকের রহস্যমৃত্যু। রক্তাক্ত অবস্থায় বড়বাজারের ক্যানিং স্ট্রিট এলাকায় এক লজ বা গেস্ট হাউস থেকে উদ্ধার হয় যুবকের দেহ। মৃত যুবক জলপাইগুড়ির বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত যুবকের মুখ রক্ত বেরোচ্ছিল। শরীরে আঘাতের কোনও চিহ্ন ছিল না।

আরও জানা গিয়েছে, মৃত ব্যক্তির সঙ্গে আরও তিনজন ছিল। তারা বিহারের বাসিন্দা। ইতোমধ্যেই তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিস। 

মঙ্গলবার সকালে ঘটনাটির বিষয়ে প্রথম জানতে পারেন লজের ম্যানেজার। তিনি সঙ্গে সঙ্গে পুলিসকে খবর দেন। ম্যানেজার নিজেকে তিলক কুমার সাউ নামে পরিচয় দেন। পুলিসকে তিনি জানান, গেস্ট হাউসের তিন তলার একটি ঘরে এক যুবক অচেতন অবস্থায় পড়ে আছেন। তাঁর শরীরের চারপাশে রক্ত ও বমি ছড়ানো।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বড়বাজার থানার পুলিস। কী কারণে যুবকের মৃত্যু হল, তা এখনও জানা যায়নি। মৃত যুবকের দেহ কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ময়নাতদন্তের জন্য। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত যুবকের নাম পবনকুমার দাস। মৃতের ভাই শুভম দাসকে ফোন করে দাদার মৃত্যুর খবর জানানো হয়েছে।

প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগেই কলকাতায় বহুতল থেকে পড়ে মৃত্যু হয় আইনজীবীর। তিনি আত্মহত্যা করেন না তাঁর খুন হয়, এই নিয়ে রহস্যের মেঘ ঘনায়।

পুলিস সূত্রে জানা যায়, মৃতের নাম কৌস্তভচন্দ্র দাস। পেশায় তিনি আইনজীবী। কলকাতা হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করতেন। বালিগঞ্জের একটি অভিজাত আবাসনের চারতলায় স্ত্রী ও ছেলেকে নিয়ে থাকতেন তিনি। ঘড়িতে তখন সাড়ে চারটে। ফ্ল্য়াটের জানলা থেকে নিচে পড়ে যান কৌস্তভ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌছয় পুলিস। 

