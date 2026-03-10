Yubasathi Scheme: ভোটের আগেই সব আবেদনকারীর হাতে যুবসাথীর টাকা তুলে দিতে কলকাতা পুরসভার বড় উদ্যোগ
Yubasathi Scheme Big Update: যুবসাথীর জন্য আবেদন করেছেন? এখনও টাকা পাননি? ভোটের আগেই যাতে অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকে যায়, তাই কলকাতা পুরসভা নিল বড় উদ্যোগ। ৪ ডেটা এন্ট্রি সংস্থাকে আবেদন যাচাই ও প্রক্রিয়াকরণের দায়িত্ব।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাজেটে ঘোষণা অনুযায়ী যুবসাথী প্রকল্পে টাকা দেওয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। যদিও সবাই একসঙ্গে টাকা পাচ্ছে না, তবে ভোটের আগেই আবেদনকারীদের অ্যাকাউন্টে ১৫০০ টাকা করে যাতে ঢুকে যায়, তার জন্য তৎপর কলকাতা পুরসভা। ডেটা এন্ট্রির জন্য ৪ সংস্থাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা হয়ে গেলেই নির্বাচনী বিধি কার্যকর হয়ে যাবে। তাই তার আগেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের ঘোষণা করা এই নয়া প্রকল্প চালু করতে তৎপর প্রশাসন। সেই কারণেই ডেটা এন্ট্রির কাজ দ্রুত করতে ৪ সংস্থাকে দায়িত্ব দিয়েছে কলকাতা পুরসভা।
কলকাতায় যুবসাথীর আবেদনকারী
কলকাতা পুরসভা সূত্রে খবর, শহরের প্রায় ২ লাখ ২০ হাজার চাকরিপ্রার্থী তরুণ-তরুণী ‘যুব সাথী’ প্রকল্পের জন্য আবেদন করেছেন। এই ২ লাখের বেশি যুবক-যুবতী অন্ততপক্ষে মাধ্যমিক পাস হলেও এখনও কোনও স্থায়ী কর্মসংস্থান পাননি। তাই তাদের কাছে দ্রুত যুবসাথীর মাসিক সহায়তা পৌঁছে দিতে আবেদনকারীদের নাম-তথ্য নথিভুক্তকরণ ও যাচাইয়ের কাজ চলছে জোরকদমে।
৪ সংস্থাকে ডেটা এন্ট্রির দায়িত্ব
মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শনিবার ধরনা মঞ্চ থেকেই ঘোষণা করেন যে, শনিবার থেকেই যুবসাথীর প্রকল্পের অধীনে টাকা দেওয়া শুরু হবে বলে। তিনি বলেন, ' ১ এপ্রিল থেকে শুরু হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু আজ থেকেই আমরা এই টাকা দিচ্ছি। যেমন লক্ষ্মীর ভান্ডারের টাকা ফেব্রুয়ারি থেকেই দেওয়া হয়েছে।' এখন কলকাতা পুরসভা সূত্রে খবর, যুবসাথী প্রকল্পের আবেদন শুরু হওয়ার পর ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৬ ফেব্রুয়ারির ৭৩ হাজারের বেশি অনলাইন আবেদন ও রায় ১ লাখ ৫১ হাজার অফলাইন আবেদন জমা পড়েছে। যে কারণে এই বিপুল সংখ্যক আবেদনের দ্রুত যাচাই ও প্রক্রিয়াকরণ করতেই চারটি সংস্থাকে ডেটা এন্ট্রির কাজ নিয়োজিত করা হয়েছে।
যুবসাথী প্রকল্প কী?
বিধানসভা ভোটের প্রাক্কালে এবছরের ভোট-অন-অ্যাকাউন্ট বাজেটে যুবসাথী প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়। এই প্রকল্পের আওতায় ২১ থেকে ৪০ বছর বয়সী মাধ্যমিক উত্তীর্ণ বেকার যুবক-যুবতীদের সর্বোচ্চ ৫ বছর বা চাকরি পাওয়া পর্যন্ত মাসে ১,৫০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়। তবে যদি কেউ আগে থেকেই ‘লক্ষ্মীর ভাণ্ডার’ বা ‘কৃষক বন্ধু’ প্রকল্পের সুবিধা পান, তবে তিনি যুবসাথী প্রকল্পের সুবিধা পাবেন না। ।
কবে থেকে চালু হয় যুবসাথী প্রকল্প?
বাজেটে প্রথমে ঘোষণা করা হয়েছিল যে এই প্রকল্পটি ১৫ আগস্ট থেকে চালু করা হবে। পরে মুখ্যমন্ত্রী যুবসাথী প্রকল্পের শুরুর দিন এগিয়ে এনে ১ এপ্রিল থেকেই এই প্রকল্প চালু করার কথা ঘোষণা করেন। শেষে শনিবার ৭ মার্চ তিনি সেদিন থেকেই এই প্রকল্পের টাকা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। এখন লক্ষ্য, ভোটের আগেই যত বেশি সম্ভব আবেদনকারীর অ্যাকাউন্টে টাকা জমা দেওয়া যায়।
যুবসাথীর টাকা পেতে দেরি কেন?
তবে সবাই একসঙ্গে বা একইসময়ে টাকা পাচ্ছেন না। যারা অনলাইনে আবেদন করেছিলেন তারা প্রথম ধাপে টাকা পাচ্ছেন। আর যারা অফলাইনে ফর্ম ফিলআপ করেছিলেন, তাদের জন্য খোলা হয়েছে পোর্টালের নতুন ট্র্যাকিং অপশন। যেখানে ফর্মের স্ট্যাটাস সম্পর্কে জানতে পারবেন আবেদনকারী। রাজ্যজুড়ে প্রায় ৮৪ লাখ মানুষ যুবসাথীর জন্য আবেদন করেছেন। এই বিপুল সংখ্যক আবেদন যাচাই ও ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ভেরিফিকেশনের জন্যই খানিক সময় লাগছে। কারণ, অফলাইনে আবেদনের ক্ষেত্রে ডেটা এন্ট্রি করতে হচ্ছে।
আরও পড়ুন, CEC Gyanesh Kumar: 'গাইডলাইন মানা হয়নি', বাংলায় SIR-এ ক্ষুব্ধ CEC জ্ঞানেশ কুমারের পুলিসকে ৫ দফা কড়া নির্দেশ
আরও পড়ুন, Hotel Shut Down: বন্ধ হচ্ছে শহরের সব হোটেল? গ্যাস অমিল, সিলিন্ডারের চড়া দামই কারণ
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)