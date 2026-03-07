English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Yubasathi 2026 BIG UPDATE: এপ্রিল নয়, আজ থেকেই যুবসাথীর টাকা ঢুকবে অ্যাকাউন্টে-- ধরনামঞ্চ থেকে মমতার বড় ঘোষণা

Yubasathi 2026 BIG UPDATE: এপ্রিল নয়, আজ থেকেই যুবসাথীর টাকা ঢুকবে অ্যাকাউন্টে-- ধরনামঞ্চ থেকে মমতার বড় ঘোষণা

নবনীতা সরকার | Updated By: Mar 7, 2026, 11:28 AM IST
বাংলার যুবসাথী প্রকল্প

প্রবীর চক্রবর্তী ও শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায়: রাজ্যের বাজেটে বড় চমক দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যে ২১ থেকে ৪০ বছর বয়সী মাধ্যমিক বা সমতুল্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষিত যুব সমাজের কর্মসংস্থানের পথে সাহায্য করার জন্য 'বাংলার যুবসাথী' নামে নতুন প্রকল্প চালুর ঘোষণা করেছিল রাজ্য সরকার।

এই প্রকল্পে শিক্ষা সংক্রান্ত বা স্কলারশিপ ছাড়া যারা রাজ্য সরকারের অন্য কোন সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছে না তাঁদের কর্মসংস্থান না হওয়া পর্যন্ত সর্বাধিক ৫ বছর পর্যন্ত মাসে '১৫০০' টাকা পর্যন্ত সাহায্য দেওয়া হবে। আগামী ১৫ আগষ্ট থেকে চালু হবে প্রথমে কথা ছিল। তারপর সরকার থেকে জানানো হয় আগামী এপ্রিল থেকেই এই প্রকল্পের টাকা ঢুকবে অ্য়াকাউন্টে। আর আজ ৭ মার্চ ধর্মতলায় ধরনমঞ্চ থেকেই মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করলেন যে, আজ থেকেই যুবসাথীর টাকা ঢুকবে অ্য়াকাউন্টে। 

দীর্ঘদিন ধরে রাজ্যে 'যুবশ্রী' প্রকল্প চালু থাকলেও, নতুন এই 'বাংলার যুব সাথী' প্রকল্পটি আরও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে আনা হয়েছে। এই প্রকল্পের জন্য রাজ্য সরকার বাজেটে ৫০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। মূলত ২১ থেকে ৪০ বছর বয়সী যুবক-যুবতীরা, যারা ন্যূনতম মাধ্যমিক বা সমতুল্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, তাঁরাই এই প্রকল্পের আওতায় আসবেন।

এই প্রকল্পের অধীনে যোগ্য আবেদনকারীরা প্রতি মাসে ১,৫০০ টাকা করে আর্থিক সাহায্য পাবেন। তবে শর্ত হলো, আবেদনকারীকে অন্য কোনো সরকারি স্কলারশিপ বা সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সুবিধাভোগী হওয়া চলবে না। চাকরি বা স্থায়ী কর্মসংস্থান না হওয়া পর্যন্ত একজন আবেদনকারী সর্বাধিক ৫ বছর পর্যন্ত এই ভাতার সুবিধা পাবেন।

আর্থিক সহায়তার রূপরেখা

রাজ্য সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী, এই প্রকল্পের অধীনে নির্বাচিত প্রত্যেক সুবিধাভোগী প্রতি মাসে ১,৫০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা পাবেন।

পদ্ধতি: ভাতার টাকা সরাসরি উপভোক্তার লিঙ্কড ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

মেয়াদ: একজন প্রার্থী সর্বোচ্চ ৫ বছর পর্যন্ত এই সুবিধা পাবেন। তবে ৫ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর যদি প্রার্থী কর্মসংস্থান না পান, তবে পুনরায় আবেদনের মাধ্যমে স্কিমটি ‘রিনিউ’ বা নবীকরণ করার সুযোগ থাকতে পারে।

শর্ত: এই সময়ের মধ্যে যদি কোনো প্রার্থী সরকারি বা বেসরকারি চাকরি পেয়ে যান, তবে তাঁকে অবিলম্বে দপ্তরকে জানাতে হবে এবং তাঁর মাসিক ভাতা বন্ধ করে দেওয়া হবে।

আবেদনের যোগ্যতা ও শর্তাবলী

যুবসাথী প্রকল্পে আবেদনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার সুনির্দিষ্ট কিছু মানদণ্ড নির্ধারণ করেছে:

১. শিক্ষাগত যোগ্যতা: আবেদনকারীকে ন্যূনতম মাধ্যমিক বা তার সমতুল্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

২. বয়সসীমা: প্রার্থীর বয়স হতে হবে ২১ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে।

৩. অন্যান্য প্রকল্প: যদি কোনও প্রার্থী ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারের অন্য কোনো সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প (যেমন—লক্ষ্মীর ভাণ্ডার) বা সরকারি আর্থিক প্রকল্পের সুবিধা পান, তবে তিনি এই ভাতার জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না।

৪. স্কলারশিপ: তবে একটি বিষয়ে বড় ছাড় দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি স্পষ্ট করেছেন যে, কোনো পড়ুয়া যদি শিক্ষা সংক্রান্ত কোনো স্কলারশিপ বা বৃত্তি পেয়ে থাকেন, তবে যুবসাথী প্রকল্পের সুবিধা পেতে তাঁর কোনো বাধা থাকবে না।

গুরুত্বপূর্ণ নথি ও আবেদন প্রক্রিয়া

যদিও সরকারিভাবে চূড়ান্ত তালিকা এখনও প্রকাশ পায়নি, তবে প্রশাসনিক সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে আবেদনের জন্য নিম্নলিখিত নথিগুলি আবশ্যিক হতে পারে:

আধার কার্ড: পরিচয়পত্র ও ঠিকানার প্রমাণ হিসেবে।

মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড: বয়সের প্রমাণপত্র হিসেবে।

রেজাল্ট ও সার্টিফিকেট: শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণ হিসেবে (ন্যূনতম মাধ্যমিক)।

ব্যাংক পাসবুক: টাকা সরাসরি অ্যাকাউন্টে ঢোকার জন্য সঠিক আইএফএসসি (IFSC) কোডসহ তথ্য।

সাম্প্রতিক রঙিন পাসপোর্ট ছবি ও মোবাইল নম্বর।

ক্যাম্পের সময়সূচি ও পদ্ধতি

রাজ্যজুড়ে মোট ২৯৪টি বিধানসভা কেন্দ্রে বিশেষ শিবিরের আয়োজন করা হচ্ছে।

তারিখ: আগামী ১৫ই ফেব্রুয়ারি থেকে ২৬শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত এই আবেদন গ্রহণ প্রক্রিয়া চলবে।

স্থান: নিজ নিজ বিধানসভা ভিত্তিক নির্দিষ্ট ক্যাম্প।

ফর্ম সংগ্রহ: প্রার্থীরা সরাসরি ক্যাম্প থেকে অথবা দপ্তরের নির্দিষ্ট ওয়েবসাইট (www.wbsportsandyouth.gov.in) থেকে ফর্ম ডাউনলোড করতে পারবেন। পূরণ করা ফর্ম সংশ্লিষ্ট ক্যাম্পেই জমা দিতে হবে।

রাজ্যের বেকার যুবক ও যুবতীদের জন্য এই প্রকল্প এক নতুন আশার আলো নিয়ে এসেছে। বিশেষ করে মহিলাদের ক্ষেত্রেও এই সুবিধা উন্মুক্ত রাখা হয়েছে, তবে তাঁদের ক্ষেত্রেও লক্ষ্মীর ভাণ্ডার না পাওয়ার শর্তটি প্রযোজ্য হবে। ১৫ই ফেব্রুয়ারি থেকে ক্যাম্প শুরু হতে চলায় এখন থেকেই নথিপত্র গুছিয়ে নেওয়ার তৎপরতা শুরু হয়েছে বাংলার ঘরে ঘরে। গ্রামীণ ও শহরতলীর বেকার যুবসমাজকে মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনাই এই প্রকল্পের সার্থকতা।

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

Yuvasathi Scheme West Bengal Govt scheme form fill up Employment bank KMC Camps Youth Allowance West Bengal Budget 2026 Banglar Yuva Sathi How to apply in Yuva sathi scheme Who will get Yuva sathi Scheme Banglar Yuba Sathi Scheme Mamata Banerjee Unemployment Allowance WB
