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জি ২৪ ঘণ্টা 'মহাপুজো-সেরা বারোয়ারি': কে করবে বাজিমাত? সেরা ৫ বেছে নেবেন সৃজিত-টোটা-আবীররা

পুজো মানেই জি ২৪ ঘণ্টা। সবার চোখ  'মহাপুজো-সেরা বারোয়ারি'র দিকে। উত্তর থেকে দক্ষিণ মিলিয়ে নির্বাচিত সেরা ১০ বারোয়ারি। সেখান থেকেই বেছে নেওয়া হব সেরা ৫ 

Written BySubhapam Saha
Published: Oct 12, 2026, 09:11 PM IST|Updated: Oct 12, 2026, 11:43 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা 'মহাপুজো-সেরা বারোয়ারি': কে করবে বাজিমাত? সেরা ৫ বেছে নেবেন সৃজিত-টোটা-আবীররা
Image Credit: &#039;মহাপুজো-সেরা বারোয়ারি&#039;

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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'মহাপুজো-সেরা বারোয়ারি': কে করবে বাজিমাত? সেরা ৫ বেছে নেবেন সৃজিত-টোটা-আবীররা
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