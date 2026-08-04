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দুর্নীতিতে ‘জিরো টলারেন্স'! রাজ্যে এবার চালু হেল্পলাইন নম্বর, অভিযোগ পেলেই...

anti corruption helpline:  আরও শক্তিশালী করা হচ্ছে রাজ্য দুর্নীতি দমন শাখা (ACB)। গতকাল সোমবারই এই শাখায় তিনজন আইপিএস অফিসারকে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 04, 2026, 11:42 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 11:42 PM IST
দুর্নীতিতে ‘জিরো টলারেন্স'! রাজ্যে এবার চালু হেল্পলাইন নম্বর, অভিযোগ পেলেই...
Image Credit: দুর্নীতি রুখতে হেল্পলাইন নম্বর

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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