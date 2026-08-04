দুর্নীতিতে ‘জিরো টলারেন্স'! রাজ্যে এবার চালু হেল্পলাইন নম্বর, অভিযোগ পেলেই...

পিয়ালী মিত্র: দুর্নীতির বিরুদ্ধে ‘জিরো টলারেন্স’ নীতির কথা আগেই ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এবার চালু হল হেল্পলাইন নম্বর। কোনও সরকারি আধিকারিক যদি ঘুষ দাবি করেন বা দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত থাকেন, তাহলে সাধারণ মানুষ সরাসরি সেই অভিযোগ এই হেল্পলাইনে জানাতে পারবেন। প্রয়োজনীয় তদন্ত ও আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
ঘূর্ণঝড় আমফান-এর পর ত্রাণ ও পুনর্গঠন সংক্রান্ত কাজের নিরীক্ষায় একাধিক গুরুতর অনিয়মের অভিযোগ উঠে এল ভারতের মহাহিসাব নিরীক্ষক (CAG) এর রিপোর্টে। ২০২০ সালের ২০ মে পশ্চিমবঙ্গ-বাংলাদেশ উপকূলে আছড়ে পড়া অম্ফানে রাজ্যের ১৬টি জেলা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। রাজ্যের প্রায় ৬০ শতাংশ মানুষ এই ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে আক্রান্ত হন এবং ৯৯ জনের মৃত্যু হয়। ক্ষয়ক্ষতির পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা তহবিল (NDRF)-এর কাছে ৩৫,০১৮ কোটি টাকা আর্থিক সহায়তা চায়। যদিও কেন্দ্রের পক্ষ থেকে ২,৭০৭.৭৭ কোটি টাকা সহায়তার সুপারিশ করা হয়।
ক্যাগ রিপোর্টে দাবি, কেন্দ্রের কাছে আর্থিক সহায়তা চাওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের ক্ষয়ক্ষতির মূল্যায়ন ছিল অতিরঞ্জিত এবং অবাস্তব। নিরীক্ষার সময় প্রকৃত ক্ষয়ক্ষতির পক্ষে পর্যাপ্ত নথি বা জেলা-ভিত্তিক মূল্যায়ন রিপোর্টও পাওয়া যায়নি। ফলে সরকারের দাবি যাচাই করা সম্ভব হয়নি বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে।
রাজ্যে দুর্নীতি মোকাবিলায় একে পর এক পদক্ষেপ করছে রাজ্য। আরও শক্তিশালী করা হচ্ছে রাজ্য দুর্নীতি দমন শাখা (ACB)। গতকাল সোমবারই এই শাখায় তিনজন আইপিএস অফিসারকে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সঙ্গে ডিএসপি,ইন্সপেক্টর, সাব-ইন্সপেক্টর এবং কনস্টেবল-সহ মোট ১৬ জন আধিকারিক ও কর্মীকেও নতুন করে পোস্টিং। সম্প্রতি দুর্নীতির অভিযোগে দুই মোটর ভেহিকেল ইন্সপেক্টরকে সাসপেন্ডও করা হয়েছে।
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