/পুজোর পরেও উৎসবের আমেজ জারি থাকবে: নভেম্বরেও টানা ছুটির মেজাজে রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা, দেখে নিন একঝলকে হলিডে লিস্ট

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দুর্গাপূজার ধুমধাম শেষ হলেও উৎসবের রেশ কিন্তু সহসায় কাটছে না। অক্টোবর মাসে বিজয়া দশমী ও দুর্গাপূজার আবহে সপ্তাহান্ত এবং সরকারি ছুটি মিলিয়ে ইতোমধ্যেই প্রায় ১৭ দিন ছুটির মেজাজ উপভোগ করতে পারছেন রাজ্য সরকারি কর্মীরা। তবে অক্টোবর শেষ হলেই যে একঘেয়ে কাজের চাপ শুরু হয়ে যাবে, এমনটা ভাবার কোনও কারণ নেই। কারণ ক্যালেন্ডার বলছে, আগামী নভেম্বর মাসেও রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের পোয়াবারো। উৎসবের দীর্ঘ তালিকায় ভর করে বছরের একাদশতম মাসেও একগুচ্ছ ছুটি নিয়ে আসতে চলেছে তাঁদের জন্য পরম স্বস্তি।
৩০ দিনের নভেম্বরে ১১ দিনই ছুটি
বছরের ৩০ দিনের মাস নভেম্বরে রাজ্য সরকারি দফতরে মোট ছুটির সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে পাক্কা ১১ দিন। অর্থাৎ মাসের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ সময়ই বন্ধ থাকবে সরকারি কাজকর্ম। একদিকে হেমন্তের মনোরম আবহাওয়া, অন্যদিকে একের পর এক উৎসব-- সব মিলিয়ে ছুটির এই দীর্ঘ বহর নিশ্চিতভাবেই সরকারি কর্মচারীদের মন ভালো করে দেবে।
উৎসবের ঘনঘটায় ছুটির ক্যালেন্ডার
নভেম্বর মাসজুড়েই রয়েছে একের পর এক বাঙালির প্রিয় ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব। কালীপূজা, দীপাবলি, ভাইফোঁটা, জগদ্ধাত্রী পূজা এবং উত্তর ভারতের পাশাপাশি বাংলায় সমান জনপ্রিয় ছটপূজা-- সবকটি উৎসবই উদযাপিত হতে চলেছে এই পর্বে। এর পাশাপাশি মাসের স্বাভাবিক ছুটির তালিকায় রয়েছে পাঁচটি রবিবার।
সরকারি ছুটির তালিকা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাচ্ছে ছুটির হিসাবটি বেশ আকর্ষণীয়:
কালীপূজা ও দীপাবলির টানা ছুটি: সরকারি ক্যালেন্ডার অনুযায়ী, ৯ তারিখ কালীপূজাকে কেন্দ্র করে টানা তিন দিন বন্ধ থাকবে সমস্ত সরকারি দপ্তর। অর্থাৎ ৯ তারিখ থেকে শুরু করে টানা ১১ তারিখ পর্যন্ত একটানা ছুটি উপভোগ করতে পারবেন কর্মীরা। ভাইফোঁটার আনন্দও মিলেমিশে যাবে এই পর্বে।
ছটপূজার জোড়া ছুটি: সূর্য উপাসনার অন্যতম প্রধান উৎসব ছটপূজা উপলক্ষে ১৫ ও ১৬ তারিখ পরপর দু'দিন সরকারি ছুটি বরাদ্দ রয়েছে।
গুরু নানক জয়ন্তী: এ ছাড়াও মাসের শেষ ভাগে অর্থাৎ ২৪ তারিখ রয়েছে গুরু নানক জয়ন্তীর ছুটি।
মাঝে জগদ্ধাত্রী পূজার উৎসব এবং পাঁচটি রবিবারের স্বাভাবিক অবকাশ মিলিয়ে কর্মীরা নিজেদের মতো করে দীর্ঘ ছুটির পরিকল্পনা বা কোথাও ঘুরে আসার ছক কষে নিতে পারেন।
অক্টোবরের ১৭ দিনের মেগা-ছুটির পর নভেম্বরের এই ১১ দিনের বিরতি সরকারি কর্মচারীদের উৎসব উদযাপনের আনন্দকে যে কয়েক গুণ বাড়িয়ে দেবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। টানা কাজের ব্যস্ততার মাঝে পরিবার ও প্রিয়জনদের সঙ্গে সময় কাটানোর এমন সুযোগ সরকারি মহলে স্বাভাবিকভাবেই উৎসবের মেজাজকে আরও দীর্ঘায়িত করে তুলেছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)