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পুজোর পরেও উৎসবের আমেজ জারি থাকবে: নভেম্বরেও টানা ছুটির মেজাজে রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা, দেখে নিন একঝলকে হলিডে লিস্ট

West Bengal Govt Employee November Holiday: নভেম্বর মাসজুড়েই রয়েছে একের পর এক বাঙালির প্রিয় ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব। কালীপূজা, দীপাবলি, ভাইফোঁটা, জগদ্ধাত্রী পূজা এবং উত্তর ভারতের পাশাপাশি বাংলায় সমান জনপ্রিয় ছটপূজা-- সবকটি উৎসবই উদযাপিত হতে চলেছে এই পর্বে।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Oct 03, 2026, 11:12 PM IST|Updated: Oct 03, 2026, 11:48 PM IST
পুজোর পরেও উৎসবের আমেজ জারি থাকবে: নভেম্বরেও টানা ছুটির মেজাজে রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা, দেখে নিন একঝলকে হলিডে লিস্ট

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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