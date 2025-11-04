Tech Layoffs 2025: ১ লক্ষ ১৭ হাজারের চাকরি গেছে, ছাব্বিশে আরও সর্বনাশ ডেকে আনবে AI... তৈরি তালিকা...
Thousands of employees, from engineers to support staff, have faced sudden job cuts amid slowing demand, rising operational costs, and the rapid integration of artificial intelligence tools: ২০২৫ সালে প্রযুক্তি খাতে ভয়ঙ্কর চাকরি হ্রাস ঘটেছে — ২১৮টি কোম্পানি মিলিয়ে প্রায় ১,১২,০০০ কর্মীকে ছাঁটাই করা হয়েছে। AI‑উপার্জিত পরিবর্তনের কারণে Amazon, Intel, TCS সহ বড় বড় প্রতিষ্ঠানে কর্মশক্তি কমানো হয়েছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এবার চাকরি হারাল একাধিক কর্মী। এই চাকরি হারানোর মূল কারণ হল এআই। এআই আসায় অনেক কর্মীর কাজ এবার এআই নিজেই করে নিচ্ছে দ্রুততার সঙ্গে,তাহলে কম্পানিতে কর্মী রাখবে কেনো? তাই, ২০২৫ সালে প্রযুক্তি খাতে কর্মসংস্থানে বড় ধাক্কা পড়েছে। স্বাধীন ট্র্যাকিং সাইট Layoffs.fyi‑র তথ্য অনুযায়ী, এই বছরে ইতিমধ্যে বিশ্বের ২১৮ কোম্পানিতে প্রায় ১১৭ হাজার কর্মী চাকরি হারিয়েছেন।
সবছে বেশি কর্মী বাদ দেওয়ার কোম্পানিগুলি তালিকার মধ্যে নাম রয়েছে আমাজন, ইনটেল থেতে শুরু করে এমনকী ভারতীয় আইটি জায়ান্ট টাটা কনসালটেনসি সারর্ভিস। এবার এআই-এর মাধ্যেমে এই কম্পানীগুলিতে আসতে চলেচে নতুন প্রযুক্তি। উত্তর আমেরিকার সিলিকন ভ্যালিতেও একই অবস্থা। এআই এর প্রভাবে এখন সারা বিশ্বে কর্মীদের চাকরি টিকিয়ে রাখাই সত্যি বড়ো চ্যালেন্জের বিষয় হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে মাইক্রোসফটে ৯০০০ কর্মী ছাঁটাই করে নাকি তাদের অনেক সুবিধা বেরেছে,যেমন তাদের কাজে দ্রুততা সহ এগচ্ছে।
কর্মী ছাটায়ের তালিকা
আমাজনে ১৪ হাজারের অধিক কর্মীদের বাদ দেওয়া হয়েছে।
ইনটেলে প্রায় ২৪ হাজার কর্মীদের বাদ দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী কালে সেই সংখ্যা বাড়তেও পারে বলে ধারনা।
টাটা কনসালটেনসি সারর্ভিসে আনুমানিক রূপে ২০ হাজার কর্মী ছাঁটাই করেছে।
মাইক্রোসফট ২২০,০০০ কর্মীদের মধ্যে ৯০০০ হাজার কর্মী বাদ দেওয়া হয়েছে।
গুগলেও একাধিক কর্মী ছাঁটাই করেছে, কিন্তু সেই সংক্ষ্যা এখনো ওবদি গুগল প্রকাশ করেনি।
বিশেষকদের মতে, চাকরি হারানোর বেশি ঝুকিতে রয়েছে 'মধ্য ও উচ্চ পর্যায়ের কর্মীরা' কম্পানি খরচা বাচাতে এবং দ্রুত কাজের জন্য তাদের এই পরিকল্পনা। তাই, এখন শুধু প্রযুক্তির জ্ঞান নয়, কাজ করার ধরন ও দক্ষতায় পরিবর্তন আনতে হবে'।
