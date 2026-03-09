Stock Market Massive Crash due to war: মধ্যপ্রাচ্যের রণক্ষেত্রে মাথায় হাত দালাল স্ট্রিটের-- ভারতের শেয়ার বাজারে ঐতিহাসিক ধস, সোম সকালেই ধূলিসাত্‍ ১২ লক্ষ টাকা

Stock Market Massive Crash due to war: মধ্যপ্রাচ্যের রণক্ষেত্রে মাথায় হাত দালাল স্ট্রিটের-- ভারতের শেয়ার বাজারে ঐতিহাসিক ধস, সোম সকালেই ধূলিসাত্ ১২ লক্ষ টাকা
Iran Israel war impact on Share Market: যুদ্ধের কারণে সরবরাহ ব্যবস্থা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কায় আন্তর্জাতিক বাজারে ব্রেন্ট ক্রুড অয়েলের দাম ব্যারেল প্রতি ১১৫ ডলার ছাড়িয়ে গেছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দালাল স্ট্রিটে মহাপ্রলয়। যুদ্ধের আবহে একসঙ্গে জাস্ট ১২ লক্ষ টাকার পতন শেয়ার মার্কেটে। ভারতীয় পুঁজিবাজারের ইতিহাসে ৯ মার্চ, ২০২৬ একটি ঐতিহাসিক কালো দিন হিসেবেই চিহ্নিত হয়ে থাকবে। সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবসেই দালাল স্ট্রিটে বিনিয়োগকারীদের জন্য নেমে আসল চরম আতঙ্ক।
মধ্যপ্রাচ্যে ইরান ও ইসরায়েলের মধ্যে বাড়তে থাকা যুদ্ধের দামামা এবং বৈশ্বিক অর্থনীতির অস্থিরতার প্রভাবে ভারতীয় শেয়ার বাজার তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়েছে। বিএসই সেনসেক্স (BSE Sensex) এক দিনে ২৪০০ পয়েন্টের বেশি এবং এনএসই নিফটি (NSE Nifty) ২৩,৭০০-এর স্তরের নিচে নেমে গেছে। এই বিশাল পতনের ফলে মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে বিনিয়োগকারীদের প্রায় ১২ লক্ষ কোটি টাকা বাজার থেকে খসে গিয়েছে। বিশ্ব রাজনীতির এই অস্থিরতা আবারও প্রমাণ করল যে, ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা কী ভাবে একটি শক্ত অর্থনীতির ভিতও নাড়িয়ে দিতে পারে।
বাজারের বর্তমান চিত্র ও পরিসংখ্যান
লেনদেন শুরু হওয়ার পর থেকেই বাজারের গ্রাফ ছিল খাড়া নিচের দিকে। সেনসেক্স এবং নিফটি উভয় সূচকই প্রায় ৩ শতাংশের বেশি হ্রাস পায়। নিফটি ৫০ সূচকটি গত কয়েক মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন স্তরে পৌঁছেছে। বাজারের এই রক্তক্ষরণ থেকে রক্ষা পায়নি ছোট ও মাঝারি মাপের শেয়ারগুলোও (Midcap and Smallcap)।
বিএসই মিডক্যাপ সূচক: প্রায় ৪ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।
বিএসই স্মলক্যাপ সূচক: ৪.৫ শতাংশের বেশি পতন রেকর্ড করেছে।
ব্লু-চিপ শেয়ার: রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ, এইচডিএফসি ব্যাংক এবং আইসিআইসিআই ব্যাংকের মতো বড় বড় মৌলভিত্তি সম্পন্ন শেয়ারগুলোতেও ব্যাপক পতন দেখা গেছে।
পরিসংখ্যান বলছে, এই ধসের ফলে বিএসইতে তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলোর মোট বাজার মূলধন বা মার্কেট ক্যাপ এক ধাক্কায় কয়েক ট্রিলিয়ন টাকা কমে গেছে, যা সাধারণ ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারী থেকে শুরু করে বড় প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী—সবাইকে ক্ষতির মুখে ফেলেছে।
বাজার পতনের প্রধান ৫টি নেপথ্য কারণ
ভারতীয় শেয়ার বাজারের এই নজিরবিহীন পতনের পেছনে একক কোনো কারণ নেই, বরং কয়েকটি বৈশ্বিক ও অভ্যন্তরীণ উপাদানের সংমিশ্রণ কাজ করেছে:
১. মধ্যপ্রাচ্যের ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা
পতনের প্রধানতম চালিকাশক্তি হলো ইরান ও ইসরায়েলের মধ্যে সরাসরি সংঘাতের আশঙ্কা। মধ্যপ্রাচ্য হলো বিশ্বের জ্বালানি তেলের প্রধান কেন্দ্র। সেখানে যুদ্ধাবস্থা তৈরি হওয়ায় বিনিয়োগকারীরা আতঙ্কিত হয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে (Safe-haven assets) শেয়ার বিক্রি শুরু করেছেন। এই অনিশ্চয়তা বিশ্বজুড়ে বিনিয়োগের পরিবেশকে অস্থিতিশীল করে তুলেছে।
২. অপরিশোধিত তেলের (Crude Oil) অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি
যুদ্ধের কারণে সরবরাহ ব্যবস্থা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কায় আন্তর্জাতিক বাজারে ব্রেন্ট ক্রুড অয়েলের দাম ব্যারেল প্রতি ১১৫ ডলার ছাড়িয়ে গেছে। ভারত তার প্রয়োজনের প্রায় ৮৫ শতাংশ তেল আমদানি করে। তেলের দাম বাড়লে ভারতের কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ডেফিসিট বা চলতি হিসাবের ঘাটতি বেড়ে যায় এবং মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণহীন হওয়ার ঝুঁকি তৈরি হয়। এটি সরাসরি ভারতীয় কোম্পানিগুলোর উৎপাদন খরচ বাড়িয়ে দেয় এবং লভ্যাংশ কমিয়ে দেয়।
৩. বৈশ্বিক বাজারের দুর্বলতা
ভারতের বাজারের এই পতনের পেছনে বিশ্ববাজারের নেতিবাচক প্রভাব স্পষ্ট। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াল স্ট্রিটে ডাও জোনস এবং নাসডাক-এ ব্যাপক বিক্রির চাপ লক্ষ্য করা গেছে। এশীয় বাজারগুলোর মধ্যে দক্ষিণ কোরিয়ার কোস্পি (KOSPI) সূচক এক দিনে ৮ শতাংশ এবং জাপানের নিক্কেই সূচকেও ভয়াবহ ধস নেমেছে। বিশ্ব অর্থনীতির এই আন্তঃনির্ভরশীলতার কারণে এক অঞ্চলের অশান্তি মুহূর্তের মধ্যে অন্য দেশের বিনিয়োগকারীদের মনে ভীতির সঞ্চার করছে।
৪. মার্কিন ট্রেজারি ইল্ড ও সুদের হার
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মুদ্রাস্ফীতি প্রত্যাশার চেয়ে বেশি থাকায় ফেডারেল রিজার্ভ সুদের হার শীঘ্রই কমাবে না বলে মনে করা হচ্ছে। এর ফলে মার্কিন ট্রেজারি ইল্ড বাড়ছে। যখন মার্কিন বন্ডে আয়ের হার বাড়ে, তখন বিদেশি প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা (FIIs) ভারতীয় বাজারের মতো ঝুঁকিপূর্ণ বাজার থেকে টাকা তুলে নিয়ে মার্কিন বন্ডে বিনিয়োগ করতে উৎসাহিত হয়। গত কয়েক দিনে এই বহিঃপ্রবাহ বাজারের পতনকে ত্বরান্বিত করেছে।
৫. টেকনিক্যাল ফ্যাক্টর ও মার্জিন কল
বাজার যখন দ্রুত পড়তে শুরু করে, তখন অনেক বিনিয়োগকারীর 'মার্জিন কল' ট্রিগার হয়। অর্থাৎ লোন নিয়ে যারা শেয়ার কেনেন, তাদের লোকসান সামাল দিতে ব্রোকাররা স্বয়ংক্রিয়ভাবে শেয়ার বিক্রি করে দেয়। এর ফলে বিক্রির চাপ বহুগুণ বেড়ে যায় এবং বাজারে কৃত্রিমভাবে বড় ধরনের পতন বা 'ডমিনো ইফেক্ট' ঘটে।
বিশেষজ্ঞদের মত ও ১০ শতাংশ পতনের আশঙ্কা
কার্নেলিয়ান অ্যাসেট ম্যানেজমেন্টের (Carnelian Asset Management) প্রতিষ্ঠাতা বিকাশ খেমানি বর্তমান পরিস্থিতির ওপর আলোকপাত করে জানিয়েছেন যে, পরিস্থিতি যদি দ্রুত স্বাভাবিক না হয়, তবে বাজার বর্তমান স্তর থেকে আরও ১০ শতাংশ পর্যন্ত সংশোধন বা ক্র্যাশ করতে পারে। তার মতে, তেলের দাম ১০০ ডলারের উপরে থাকা পর্যন্ত বাজারের ওপর এই চাপ অব্যাহত থাকবে। তবে তিনি এও মনে করেন যে, দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগকারীদের জন্য এটি একটি "ব্লেসিং ইন ডিসগাইজ" বা ছদ্মবেশী আশীর্বাদ হতে পারে। ভালো মানের শেয়ারগুলো যখন সস্তায় পাওয়া যায়, তখন পোর্টফোলিও গোছানোর এটাই সেরা সময়।
বিনিয়োগকারীদের ওপর প্রভাব ও মানসিক চাপ
এই একদিনের ধসেই বিনিয়োগকারীদের সম্পদের যে ক্ষতি হয়েছে, তা পূরণ হতে কয়েকমাস সময় লাগতে পারে। বিশেষ করে যারা উচ্চ মূল্যে (At the peak) শেয়ার কিনেছিলেন বা যারা ইন্ট্রা-ডে ট্রেডিং করেন, তারা সর্বস্বান্ত হয়েছেন। সাধারণ মানুষের সঞ্চয় যা মিউচুয়াল ফান্ডের মাধ্যমে বাজারে খাটছিল, তার এনএভি (NAV) এক ধাক্কায় অনেকটা নিচে নেমে গেছে। মধ্যবিত্ত বিনিয়োগকারীদের মধ্যে এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন—বাজার কি আরও পড়বে, নাকি এখনই বের হয়ে যাওয়া উচিত?
বিনিয়োগকারীদের করণীয়: অস্থির সময়ে স্থির থাকার কৌশল
বাজার বিশেষজ্ঞরা এই কঠিন পরিস্থিতিতে বিনিয়োগকারীদের জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়েছেন:
আতঙ্কিত হয়ে বিক্রি (Panic Selling) নয়: বাজারের এই পতন মূলত ভূ-রাজনৈতিক কারণে, যা প্রায়শই সাময়িক হয়। তাই ভয় পেয়ে লোকসানে শেয়ার বিক্রি করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।
মানসম্পন্ন শেয়ারে নজর: ব্যাংক, আইটি এবং ফার্মা সেক্টরের মতো স্থিতিশীল খাতে যে কোম্পানিগুলোর মৌলিক ভিত্তি (Fundamentals) শক্ত, সেই শেয়ারগুলোতে নজর দেওয়া উচিত।
ধাপে ধাপে বিনিয়োগ (SIP): একবারে সব টাকা বিনিয়োগ না করে
সিস্টেম্যাটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান বা ধাপে ধাপে বিনিয়োগের মাধ্যমে গড় ক্রয়মূল্য (Average cost) কমিয়ে আনা সম্ভব।
আর্থিক উপদেষ্টার পরামর্শ: কোনো বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অবশ্যই একজন সার্টিফাইড আর্থিক উপদেষ্টার সঙ্গে কথা বলা জরুরি।
ভবিষ্যতের পূর্বাভাস
পরিশেষে বলা যায়, মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের আগুন সরাসরি বিশ্ব অর্থনীতির ভিত নাড়িয়ে দিচ্ছে। তেলের উচ্চমূল্য এবং বাজারের এই অস্থিরতা কতদিন স্থায়ী হবে, তা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করছে ইরান-ইসরায়েল সংকটের গতিপ্রকৃতির ওপর। ভারত একটি বড় তেলের আমদানিকারক দেশ হিসেবে এই সংকটে সরাসরি প্রভাবিত।
তবে মুদ্রার উল্টো পিঠও আছে। ভারতের অভ্যন্তরীণ চাহিদা এবং শক্তিশালী জিডিপি প্রবৃদ্ধি এখনও অনেক দেশের তুলনায় ভালো। যদি ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা প্রশমিত হয়, তবে ভারতীয় বাজার দ্রুত ঘুরে দাঁড়ানোর ক্ষমতা রাখে। আপাতত আগামী কয়েক সপ্তাহ বিনিয়োগকারীদের অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে এবং নজর রাখতে হবে আন্তর্জাতিক খবরের দিকে। মনে রাখতে হবে, শেয়ার বাজারের ইতিহাস বলছে—প্রতিটি বড় পতনের পরেই আসে একটি বড় উত্থান।
সতর্কীকরণ: শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ বাজারগত ঝুঁকি সাপেক্ষ। উপরের প্রতিবেদনটি তথ্যের ভিত্তিতে তৈরি এবং এটি কোনো সুনির্দিষ্ট বিনিয়োগ পরামর্শ নয়। বিনিয়োগের আগে নিজস্ব বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করুন।
