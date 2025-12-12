Marriage Break Up: বিয়ে 'ভাঙাচ্ছে' সোশ্যাল মিডিয়াই! ৪০ দিনে ১৫০ জন দম্পতির... সমীক্ষায় বিস্ফোরক তথ্য..

Marriage Break Up: বিয়ে 'ভাঙাচ্ছে' সোশ্যাল মিডিয়াই! ৪০ দিনে ১৫০ জন দম্পতির... সমীক্ষায় বিস্ফোরক তথ্য..
Marriage Break Up: বিয়ের ঠিক হয়ে যাওয়ার পর পাত্র কিংবা পাত্রী কেউ একজন, অন্য়জনের সোশ্যাল মিডিয়ায় কোনও পোস্ট দেখেছে। যা অতীত সম্পর্কে সঙ্গে সম্পর্কিত। আর তা থেকেই বিবাদের শুরু।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিয়ে। জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। কত স্বপ্ন, কত আশা নিয়ে পথ চলা শুরু করেন দম্পতিরা। কিন্তু সবটাই কি মসৃণ হয়? সব সম্পর্ক কি পরিণতি পায় সাতপাকে? কখনও কখনও জীবনে এমন অপ্রত্য়াশিত বাঁকে এনে দাঁড় করিয়ে দেয় যে, ভেস্তে যায় সমস্ত পরিকল্পনা। বহু প্রতীক্ষিত সেই বিয়ে হয়তো আর করা ওঠে না অনেকেরই।
ঠিক যেমনটি ঘটেছে ক্রিকেটার স্মৃতি মান্ধানা ও সঙ্গীত পরিচালক পলাশ মুচ্ছলে জীবনে। এক্ষেত্রে পাত্র ও পাত্রী দু'জনই সেলিব্লিট। ফলে আলোচনা চলেছে বিস্তর। ইদানিং কিন্তু শেষ মুহূর্তে বিয়ে বাতিলের ঘটনা বাড়ছে ক্রমশই। রিপোর্ট বলছে, শুধুমাত্র ইন্দোরেই দেড়শোটি বিয়ে শেষ মুহুর্তে বাতিল হয়ে গিয়েছে। তাও আবার মাত্র ৪০ দিনের ব্যবধানে!
দাম্পত্যে কাঁটা সোশ্যাল মিডিয়া
রিপোর্ট বলছে, ৬০ শতাংশ ক্ষেত্রে সোশ্যাল মিডিয়া সংক্রান্ত কারণেই শেষ মুহূর্তে বিয়ে ভেঙেছে। কীরকম? বিয়ের ঠিক হয়ে যাওয়ার পর পাত্র কিংবা পাত্রী কেউ একজন, অন্য়জনের সোশ্যাল মিডিয়ায় কোনও পোস্ট দেখেছেন। যা অতীত সম্পর্কে সঙ্গে সম্পর্কিত। আর তা থেকেই বিবাদের শুরু।
জানা গিয়েছে, ইন্দোর ও গুজরাতে প্রি-ওয়েডিং শুটের সময়ই সোশ্যাল মিডিয়ায় পাত্রীর পুরনো পোস্ট নিয়ে ঝগড়া শুরু হয় এক হবু দম্পতি। শেষে বিয়ে বাতিলই হয়ে যায়। আর একটা ঘটনায় ১ কোটি টাকা খবর করে সংগীত অনুষ্ঠানের পর নিখোঁজ হয়ে যান কনে! পরে জানা যায়, তিনি অন্য কারও সঙ্গে সম্পর্কে ছিলেন। আগে বিয়ে বাতিলের অন্য়তম কারণ ছিল যৌতুক, আর এখন সোশ্যাল মিডিয়া!
শেষ মুহূর্তে বিয়ের বাতিলের এই প্রবণতায় বিপুল আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে ওয়েডিং প্ল্যানার, হোটেল মালিকদের। হোটেল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সুমিত সুরির জানিয়েছেন, বিয়ে বাতিলের কারণে ক্ষতির পরিমাণ ২৫ কোটি টাকা। বিয়ে এখন একটা ইভেন্ট। এই কর্মযজ্ঞে জড়িয়ে থাকেন ওয়েডিং প্ল্য়ানার, ক্যাটারার, ব্যান্ড ডেকরেটরের মত বিভিন্ন পেশার মানুষেরা। অগ্রিম বুকিং নিয়ে সবাই প্রস্তুতি শুরু করে অনেক আগেই। এরপর যদি বিয়ে বাতিল হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে সমস্যায় পড়তে হয় সকলকেই।
আগের সেই জমানা আর নেই। ডিজিটাল যুগে পৃথিবী মোবাইলে বন্দি। এক ক্লিকেই জেনে যায় গোটা পৃথিবীর সমস্ত খবর। দম্পতির এখন একে অপরের অনলাইনে উপস্থিতিও খুঁটিয়ে দেখেন। আগে কোনও সম্পর্কে ছিল কিনা, সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে পুরনো পোস্ট ও কার্যকলাপ যাচাই করে নিচ্ছেন। ফলে ডিজিটাল দুনিয়াও এখন বিয়ের মতো প্রতিষ্ঠানকেও প্রভাবিত করতে শুরু করেছে। যা খুবই উদ্বেগজনক।
