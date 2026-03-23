Gold-Silver wipe out: বাজার থেকে ১৮৬.৪৪ লক্ষ কোটি টাকার সোনা-রুপো-তামা-নিকেল উধাও, বিরাট বিপদ আসছে-- বিশেষজ্ঞদের ওয়ার্নিং

Gold-Silver wipe out: বাজার থেকে ১৮৬.৪৪ লক্ষ কোটি টাকার সোনা-রুপো-তামা-নিকেল উধাও, বিরাট বিপদ আসছে-- বিশেষজ্ঞদের ওয়ার্নিং
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মধ্যপ্রাচ্যের ভূ-রাজনীতিতে গত কয়েক দশকের মধ্যে সবথেকে ভয়াবহ সঙ্কটের হয়েছে। ইরান এবং ইজরায়েলের মধ্যে সরাসরি যুদ্ধের আশঙ্কা এখন কেবল কূটনীতির টেবিলে সীমাবদ্ধ নেই, বরং তার আঁচ পড়েছে বিশ্ব অর্থনীতিতে।
সম্প্রতি আন্তর্জাতিক পণ্য বাজারে (Commodity Market) এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে— প্রায় ২ ট্রিলিয়ন ডলার অর্থাত্ ১৮৬.৪৪ লক্ষ কোটি টাকা মূল্যের ধাতব সম্পদ (Metals) বাজার থেকে কার্যত 'উধাও' হয়ে গিয়েছে। অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, পর্দার আড়ালে বড় কিছু ঘটতে চলেছে, যার প্রস্তুতি হিসেবেই এই বিপুল পরিমাণ সোনা, তামা এবং লিথিয়াম সরিয়ে ফেলা হচ্ছে।
২ ট্রিলিয়ন ডলারের রহস্য
ব্লুমবার্গ এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী, গত কয়েক সপ্তাহে বিশ্ববাজার থেকে তামা, নিকেল, অ্যালুমিনিয়াম এবং বিশেষ করে সোনার এক বিশাল অংশ বড় বড় বিনিয়োগকারী ও রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলো তুলে নিয়েছে। বাজার বিশ্লেষকদের মতে, এই ধাতুগুলোর মোট মূল্য প্রায় ২ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার।
সাধারণত যুদ্ধের আগে সব দেশই তাদের মুদ্রার সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সোনা মজুত করে এবং যুদ্ধাস্ত্র তৈরির জন্য তামা ও নিকেলের মতো শিল্প-ধাতুর জোগান নিশ্চিত করতে চায়। ইরানের ওপর সম্ভাব্য ইজরায়েলি হামলা বা ইরানের পাল্টাপাল্টি আক্রমণের আশঙ্কায় চিন এবং রাশিয়ার মতো দেশগুলো বিশ্ববাজার থেকে এই ধাতুগুলো সরিয়ে নিজেদের ভল্টে ভরছে বলে মনে করা হচ্ছে।
ইরান-ইজরায়েল সংঘাত ও জ্বালানি সংকট
ইরানের পারমাণবিক কেন্দ্রগুলোতে ইজরায়েলের সম্ভাব্য হামলার খবরের পর থেকেই তেলের বাজারে অস্থিরতা শুরু হয়েছে। ইরান যদি হরমুজ প্রণালী (Strait of Hormuz) বন্ধ করে দেয়, তবে বিশ্বের মোট তেলের জোগানের ২০ শতাংশ থমকে যাবে।
এই আশঙ্কায় কেবল জ্বালানি তেল নয়, ইলেকট্রনিক্স এবং সামরিক সরঞ্জামে ব্যবহৃত মূল্যবান ধাতুগুলোর দাম আকাশছোঁয়া হতে শুরু করেছে। ২ ট্রিলিয়ন ডলারের এই 'উইপআউট' বা বাজার থেকে উধাও হয়ে যাওয়া আসলে এক প্রকার 'প্যানিক বায়িং' বা আতঙ্কিত হয়ে কেনাকাটারই প্রতিফলন।
কেন ধাতু নিয়ে এই কাড়াকাড়ি?
১. সামরিক প্রয়োজনীয়তা: আধুনিক মিসাইল, ড্রোন এবং এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমে বিপুল পরিমাণ তামা ও উন্নত মানের সংকর ধাতু প্রয়োজন। যুদ্ধের প্রস্তুতিতে দেশগুলো এখন ওপেন মার্কেট থেকে এই ধাতু কিনছে না, বরং গচ্ছিত সম্পদ সযত্নে রক্ষা করছে।
২. মুদ্রাস্ফীতির সুরক্ষা: যুদ্ধের সময় ডলারের দাম ওঠানামা করে। তাই কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো নিরাপদ সম্পদ হিসেবে সোনার দিকে ঝুঁকছে।
৩. সরবরাহ শৃঙ্খলে ভাঙন: মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ লাগলে পণ্যবাহী জাহাজ চলাচল ব্যাহত হবে। তাই আগেভাগেই কাঁচামাল মজুত করে রাখা হচ্ছে।
'সামথিং বিগ ইজ হ্যাপেনিং'
অর্থনৈতিক বিশ্লেষক এবং গোয়েন্দা সংস্থাগুলো এই বিপুল পরিমাণ সম্পদ সরিয়ে ফেলাকে 'কিছু একটা বড় ঘটতে চলেছে' (Something big is happening) বলে ব্যাখ্যা করছেন। অতীতে বিশ্বযুদ্ধের বা বড় কোনও আঞ্চলিক সংঘাতের ঠিক আগেই বাজারে এমন রহস্যময় শূন্যতা দেখা গিয়েছিল। এবারও ইরান এবং ইজরায়েলের অনড় অবস্থান বিশ্ব অর্থনীতিকে এক অন্ধকার গহ্বরের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।
ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলার যোগ্য জবাব দেওয়া হবে। অন্যদিকে ইরান হুমকি দিয়েছে, ইজরায়েল যদি ফের কোনও ভুল করে, তবে তাদের পরিকাঠামো গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে। এই দুই শক্তির মাঝখানে পড়ে বিশ্ববাজার এখন টালমাটাল।
সাধারণ মানুষের ওপর প্রভাব
১. বিশ্ববাজার থেকে এই পরিমাণ ধাতু কমে যাওয়ার ফলে সরাসরি প্রভাব পড়বে সাধারণ মানুষের পকেটে।
২. স্মার্টফোন, ল্যাপটপ এবং বৈদ্যুতিক গাড়ির দাম এক ধাক্কায় অনেকটা বেড়ে যেতে পারে।
৩. সোনার আকাশছোঁয়া দাম মধ্যবিত্তের নাগালের বাইরে চলে যেতে পারে।
৪. নির্মাণকাজে ব্যবহৃত লোহার রড এবং তামার তারের দাম বাড়লে আবাসন শিল্পেও মন্দা দেখা দিতে পারে।
২ ট্রিলিয়ন ডলারের এই রহস্যময় 'উইপআউট' আসলে আগামী এক ভয়াবহ সংঘাতের আগাম সংকেত। ইরান-ইজরায়েল যুদ্ধ যদি পূর্ণমাত্রায় শুরু হয়, তবে কেবল মধ্যপ্রাচ্য নয়, গোটা বিশ্বের সরবরাহ ব্যবস্থা ভেঙে পড়বে। বর্তমান পরিস্থিতি ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, বড় শক্তিগুলো কেবল কূটনৈতিক বিবৃতিতেই আটকে নেই, তারা তলে তলে এক দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের প্রস্তুতি সেরে ফেলছে। এখন দেখার, সাপ্লিমেন্টারি এই অর্থনৈতিক ধস শেষ পর্যন্ত সরাসরি যুদ্ধে রূপ নেয় কি না।
