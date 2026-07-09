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২০০০ টাকার নোট নিয়ে বিরাট ঘোষাণা করল RBI, সব কাজ ফেলে এখনই জাননু নির্দেশিকায় কী আপডেট এল

আপনার কাছে এখনও ২০০০ টাকার নোট আছে? তাহলে জেনে নিন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া কী বলছে? ভালো করে বুঝে নিন বাড়িতে বা নিজের কাছে দু'হাজারের নোট থাকলে কী করবেন?

Source:Bureau
Published: Jul 09, 2026, 06:47 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 06:47 PM IST
২০০০ টাকার নোট নিয়ে বিরাট ঘোষাণা করল RBI, সব কাজ ফেলে এখনই জাননু নির্দেশিকায় কী আপডেট এল

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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