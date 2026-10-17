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২৪+২৪ মিনিটের কঠিন এ পুজোর শুদ্ধতার উপরই নির্ভর করে দুর্গাপুজোর সাফল্য! এ পুজোয় ১০৮ কেন এত জরুরি সংখ্যা?

Durga Puja Sandhi Puja 2026: মহাষ্টমী তিথির শেষ ২৪ মিনিট এবং মহানবমীর প্রথম ২৪ মিনিটে সম্পন্ন হয় সন্ধিপুজো। সন্ধিপুজোয় দেবী দুর্গা পূজিত হন দেবী চামুণ্ডা রূপে। দেবীকে ১০৮টি পদ্ম নিবেদন করে এবং ১০৮টি প্রদীপ জ্বালিয়ে সন্ধিপুজো সম্পন্ন করা হয়।

Written BySoumitra Sen
Published: Oct 17, 2026, 06:28 PM IST|Updated: Oct 17, 2026, 06:29 PM IST
২৪+২৪ মিনিটের কঠিন এ পুজোর শুদ্ধতার উপরই নির্ভর করে দুর্গাপুজোর সাফল্য! এ পুজোয় ১০৮ কেন এত জরুরি সংখ্যা?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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