English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • লাইফ স্টাইল
  • ₹5 Tractor Note: বাড়িতে পুরনো এই ৫ টাকার নোট আছে? খুঁজে পেলেই রাতারাতি মালামাল হবেন! জানুন কীভাবে?

₹5 Tractor Note: বাড়িতে পুরনো এই ৫ টাকার নোট আছে? খুঁজে পেলেই রাতারাতি মালামাল হবেন! জানুন কীভাবে?

₹5 Tractor Note: আপনার কাছেই আছে গুপ্তধন! হয়তো আপনিই জানেন না। আর খুঁজে পেলেই রাতারাতি মালামাল হবেন!

শুভপম সাহা | Updated By: Feb 25, 2026, 08:23 PM IST
₹5 Tractor Note: বাড়িতে পুরনো এই ৫ টাকার নোট আছে? খুঁজে পেলেই রাতারাতি মালামাল হবেন! জানুন কীভাবে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আচ্ছা, আপনার অগোচরে কোনও গুপ্তধন নেই তো? কোনও সিদ্ধান্তে আসার আগে, একবার আপনার ওয়ালেট/ পুরনো ডায়েরি/ বাড়ির ড্রয়ার হাতড়ে দেখুন তো। কে জানে, 'পাইলেও পাইতে পার অমূল্য রতন'! দেশ জুড়ে বিগত কয়েক বছর ধরেই বিরল এবং পুরনো মুদ্রার প্রতি আগ্রহ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে। কালেক্টররা ভিন্টেজ কারেন্সি সংগ্রহ করছেন।  তাঁদের অনুসন্ধান পুরনো নোট এবং কয়েন। যা অনন্য নকশা, ঐতিহাসিক তাৎপর্য বা সীমিত প্রচলনের কারণে আলাদা। কিছু ক্ষেত্রে এই সংগ্রহযোগ্য জিনিসগুলি মুদ্রিত মূল্যের চেয়ে অনেক অনেক বেশি দামেই বিক্রি হয় অনলাইনে। আপনার অলক্ষ্যে থাকা কোনও মুদ্রা বা নোটই আপনাকে রাতারাতি মালামাল করে দিতে পারে। 

Add Zee News as a Preferred Source

কেন পুরনো নোটের চাহিদা বেশি

মুদ্রা সংগ্রহ, যা নোটাফিলি নামেও পরিচিত, এখন আর শুধুই জাদুঘর বা সীমিত মানুষের শৌখিনতায় সীমাবদ্ধ নেই। অনেক সংগ্রাহকই বিরল নোটকে সাংস্কৃতিক নিদর্শন হিসেবে দেখেন। যা কোনও দেশের অর্থনৈতিক ইতিহাসের এক নির্দিষ্ট পর্যায়ের প্রতিনিধিত্ব করে। অস্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যযুক্ত নোট— যেমন স্বতন্ত্র সিরিয়াল নম্বর, মুদ্রণ ত্রুটি, অপ্রচলিত নকশা, বা বিশেষ চিত্র—প্রায়শই  সংগ্রাহকদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। তীক্ষ্ণ মুদ্রণ এবং ন্যূনতম ক্ষয়ক্ষতি-সহ একটি ভালো ভাবে সংরক্ষিত নোট স্বাভাবিক ভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত নোটের চেয়ে বেশি আগ্রহের।

আরও পড়ুন: কবে দোল-- ৩ না কি ৪ মার্চ? রাজ্য সরকারের দোলের ছুটি কবে? বসন্ত উৎসবের বিরল তাৎপর্য জানেন?

চর্চায় ৫ টাকার ট্রাক্টর নোট

মহাত্মা গান্ধী এবং ট্রাক্টরের ছবি দেওয়া ৫ টাকার নোট কিন্তু আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। ভারতীয় মুদ্রার নকশার পূর্ববর্তী যুগকে প্রতিফলিত করে। ট্রাক্টরেরর প্রতীকটি প্রায়শই কৃষি এবং গ্রামীণ উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত, যা নোটটিকে দৃশ্যত এবং ঐতিহাসিক ভাবে স্বতন্ত্র করে তোলে। এই নোটের কিছু পুরনো প্রিন্ট, বিশেষ করে ভালো অবস্থায় থাকা, সংগ্রাহকদের আকর্ষণ করে। যাঁরা বিরলতা এবং প্রতীকবাদকে মূল্য দেন। আকর্ষণ মূল্যমানের মধ্যেই নয়, বরং নোটটি কতটা অস্বাভাবিক এবং সু-রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে তার মধ্যেই নিহিত।

৫ টাকার পুরনো  ট্রাক্টর নোট কতটা মূল্যবান?

৫ টাকার ট্রাক্টর নোটের মূল্য সাধারণত তার অবস্থা এবং বিরল বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে উল্লেখযোগ্য ভাবে পরিবর্তিত হয়। সাধারণত তার দাম ৫ টাকা থেকে ৩০০০০ টাকার মধ্যে হয়। যদিও একটি স্ট্যান্ডার্ড নোটের মূল্য সাধারণত কেবল তা ফেস ভ্যালুতে হয়। তবে অভিনব সিরিয়াল নম্বর (যেমন ৭৮৬) বা নির্দিষ্ট গভর্নরের (বিমল জালান, এস জগন্নাথন বা অমিতাভ ঘোষের মতো গর্ভনরকে প্রায়ই বিরল বলে মনে করা হয়। স্বাক্ষরযুক্ত নোটগুলি সংগ্রহকারীদের কাছ থেকে অনেক বেশি দাম পেতে পারে। স্ট্যান্ডার্ড নোটস সাধারণত ৫ থেকে ৭ টাকায় বিক্রি হয়। অভিনব নম্বর নোট হলে Coinbazzar এবং Flipkart এর মতো প্ল্যাটফর্মে ২৯৯ থেকে ১৫৮৮ টাকার ভিতরে হয়। পুরো নোটের বান্ডিলের ক্ষেত্রে গভর্নরের স্বাক্ষরের উপর নির্ভর করে (যেমন, বিমল জালান বা সি. রঙ্গরাজন) ১০০টি নোটের একটি সিরিয়াল-ভিত্তিক বান্ডিলের মূল্য ১৪৯৯ টাকা থেকে ৩১৫০ টাকার মধ্যে হতে পারে। বৈধ নিলামে উচ্চ-মূল্যের ত্রুটি নোট বা অত্যন্ত বিরল সংমিশ্রণের নোট ৩০ হাজার টাকা পর্যন্ত হতে পারে।

যদি আপনি পুরনো নোট বিক্রি করার পরিকল্পনা করেন, তাহলে এই সর্বোত্তম পদ্ধতিগুলি অনুসরণ করুন:

নোটের উভয় পক্ষের স্পষ্ট, উচ্চমানের ছবি তুলুন

ক্রমিক নম্বর এবং ট্রাক্টরের ছবি স্পষ্ট ভাবে দৃশ্যমান রয়েছে তা নিশ্চিত করুন

অতিরিক্ত না করে সৎভাবে শর্তটি বর্ণনা করুন

গ্যারান্টিযুক্ত মূল্য দাবি করা এড়িয়ে চলুন

শুধুমাত্র গুরুতর এবং যাচাইকৃত ক্রেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন

একবার একজন ক্রেতা প্রকৃত আগ্রহ দেখালে, আপনি দাম নিয়ে আলোচনা করতে পারেন এবং সাবধানতার সঙ্গে চুক্তিটি চূড়ান্ত করতে পারেন।

দ্রুত অর্থ উপার্জনের উত্তেজনায় মানুষ কখনও সখনও অসাবধানতাবশত সিদ্ধান্ত নিতে পারে। দুর্ভাগ্যবশত অনলাইনে পুনঃবিক্রয় স্থানও প্রতারকদের আকর্ষণ করে।

নিরাপদ থাকার জন্য:

কোনও নিবন্ধন বা প্রক্রিয়াকরণ ফি প্রদান করবেন না

সংবেদনশীল ব্যাংকিং বা ব্যক্তিগত বিবরণ শেয়ার করবেন না

অবাস্তব রিটার্নের প্রতিশ্রুতি দেয় এমন চুক্তি থেকে সতর্ক থাকুন

নোট পাঠানোর আগে ক্রেতাকে যাচাই করুন

নিরাপদ এবং ট্রেসযোগ্য অর্থপ্রদানের পদ্ধতি ব্যবহার করুন

কোনও লেনদেনে প্রবেশ করার আগে সঠিক গবেষণা এবং ধৈর্য অপরিহার্য।

আরও পড়ুন: কেন লাফিয়ে বাড়ছে সোনার দাম? গোপন এই মূল্যরহস্যের ব্যাখ্যা দিলেন অর্থমন্ত্রী! বললেন,...

দাবিত্যাগ: এই নিবন্ধটি শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে। পুরনো নোটের পুনঃবিক্রয় মূল্য বাজারের চাহিদা, বিরলতা এবং অবস্থার উপর নির্ভর করে। উচ্চ রিটার্নের কোনও গ্যারান্টি নেই। পাঠকদের অনলাইন প্ল্যাটফর্মে লেনদেনের সময় যথাযথ গবেষণা করার এবং সতর্কতা অবলম্বন করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

 

About the Author

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

...Read More

Tags:
₹5 tractor note value 2026tractor note5 ₹ tractor note5rs tractor note5 rs tractor note
পরবর্তী
খবর

Dol Purnima 2026 Dates: কবে দোল-- ৩ না কি ৪ মার্চ? রাজ্য সরকারের দোলের ছুটি কবে? বসন্ত উৎসবের বিরল তাৎপর্য জানেন?
.

পরবর্তী খবর

Dol Purnima 2026 Dates: কবে দোল-- ৩ না কি ৪ মার্চ? রাজ্য সরকারের দোলের ছুটি কবে? বসন্ত উৎসবে...