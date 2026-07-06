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অবসরপ্রাপ্ত রাজ্য সরকারি কর্মীদের বকেয়া DA নিয়ে বড় আপডেট: পেনশনভোগীরা সবাই পাবে না প্রাপ্য বকেয়া টাকা? তাহলে কারা পাবেন? কবে পাবেন?

WB pensioners DA Update: নবান্ন সূত্রে জানানো হয়েছে, বর্তমানে প্রাথমিক বা আনুমানিক একটি হিসাবের ওপর ভিত্তি করে এই বকেয়া পেনশনের ৫০ শতাংশ টাকা চলতি মাসেই দ্রুত ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। বাকি ৫০ শতাংশ টাকা এখনই দেওয়া হচ্ছে না।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jul 06, 2026, 05:54 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 05:54 PM IST
অবসরপ্রাপ্ত রাজ্য সরকারি কর্মীদের বকেয়া DA নিয়ে বড় আপডেট: পেনশনভোগীরা সবাই পাবে না প্রাপ্য বকেয়া টাকা? তাহলে কারা পাবেন? কবে পাবেন?
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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