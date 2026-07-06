/অবসরপ্রাপ্ত রাজ্য সরকারি কর্মীদের বকেয়া DA নিয়ে বড় আপডেট: পেনশনভোগীরা সবাই পাবে না প্রাপ্য বকেয়া টাকা? তাহলে কারা পাবেন? কবে পাবেন?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজ্যে নতুন বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসতেই সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া মহার্ঘ ভাতা বা ডিএ (Dearness Allowance) এবং পেনশনের এরিয়ার মেটাতে বড় পদক্ষেপ করেছে অর্থ দফতর। সম্প্রতি নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান উপদেষ্টা সুব্রত গুপ্তের সঙ্গে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের নেতাদের একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হয়। সেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, ২০০৮ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত মেয়াদের বকেয়া পেনশনের এরিয়ারের ৫০ শতাংশ টাকা চলতি জুলাই মাসেই মেটানো হবে। তবে এই ঘোষণার পর থেকেই সাধারণ ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের মধ্যে কারা এই টাকা পাবেন আর কারা পাবেন না-- তা নিয়ে তীব্র বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে।
সমাজমাধ্যমেও বিভিন্ন ভুল ও আংশিক তথ্য ছড়াতে শুরু করেছে। এই পরিস্থিতিতে সরকারি নির্দেশিকা এবং সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী আসল বিষয়টি নিচে স্পষ্ট করা হল।
বিভ্রান্তির উৎস কোথায়?
অনেকের মনেই প্রশ্ন জাগছে, বিগত সরকারের আমলে বা বর্তমান নতুন সরকারের আসার পর তো নির্দিষ্ট কিছু মেয়াদের ডিএ বা এরিয়ার হিসাব করা হয়েছিল, তাহলে এই নতুন ৫০ শতাংশ টাকা আসলে কাদের জন্য?
প্রকৃতপক্ষে, ২০১৫ সালে ব্যাংকগুলোর অনলাইন ব্যবস্থা পুরোপুরি সুসংহত বা কম্পিউটারাইজড না থাকার কারণে এক বিশাল সংখ্যক পেনশনভোগীর টেকনিক্যাল জট তৈরি হয়েছিল। ফলে ২০০৮ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যবর্তী সময়ে বহু অবসরপ্রাপ্ত কর্মীর পেনশনের এরিয়ারের টাকা আটকে যায়। এবার সেই দীর্ঘ ৭ বছরের পুঞ্জীভূত বকেয়া জট কাটানোর উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার।
কারা পাবেন এই বকেয়া এরিয়ারের ৫০% টাকা?
সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষ এবং সরকারি সূত্র স্পষ্ট জানিয়েছে, যে সমস্ত অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী এতদিন প্রযুক্তিগত বা অন্য কোনও জটিলতার কারণে পেনশনের এরিয়ারের টাকা পাননি, তাঁরাই এই সুবিধার আওতায় আসবেন। নির্দিষ্টভাবে সুবিধা প্রাপকদের তালিকাটি নিম্নরূপ:
শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী: সমস্ত স্তরের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং শিক্ষাকর্মীরা এই বকেয়া পাবেন।
পঞ্চায়েত ও পুরসভার কর্মী: বিভিন্ন পঞ্চায়েত ও পুরসভার অবসরপ্রাপ্ত কর্মীরা এর অন্তর্ভুক্ত।
বোর্ড ও কর্পোরেশন: বিভিন্ন সরকারি বোর্ড এবং কর্পোরেশনের অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীরাও এই তালিকায় রয়েছেন।
কলকাতা কর্পোরেশন (KMC) এলাকা: কলকাতা পুরসভা এলাকার যে সমস্ত ব্যাংক থেকে অবসরপ্রাপ্তদের পেনশন হয় এবং যারা এতদিন বকেয়া পাননি, তাঁরা এর সুবিধা পাবেন।
গ্রান্ট-ইন-এইড (Grant-in-Aid) প্রাপ্তরা: গ্রান্ট-ইন-এইড বা সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত সংস্থার অবসরপ্রাপ্ত কর্মীরাও এই বকেয়া পেনশনের এরিয়ারের ৫০% টাকা এই মাসেই (জুলাই) সরাসরি নিজেদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পাবেন।
জুলাই মাসের পর বাকি টাকার কী হবে?
নবান্ন সূত্রে জানানো হয়েছে, বর্তমানে প্রাথমিক বা আনুমানিক একটি হিসাবের ওপর ভিত্তি করে এই বকেয়া পেনশনের ৫০ শতাংশ টাকা চলতি মাসেই দ্রুত ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। বাকি ৫০ শতাংশ টাকা এখনই দেওয়া হচ্ছে না। সেটি সুনির্দিষ্ট অডিট (Audit) এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব কষার পর ধাপে ধাপে অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।
ডিএ নিয়ে বাড়তি সুখবর
এই বকেয়া মেটানোর পাশাপাশি কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের জন্য নতুন সরকারের বাজেটে অতিরিক্ত ২০ শতাংশ ডিএ বৃদ্ধির ঘোষণাও করা হয়েছে। এর ফলে বর্তমানে ১৮ শতাংশ হারে ডিএ পাওয়া কর্মীরা আগামী ১ অক্টোবর, ২০২৬ থেকে মোট ৩৮ শতাংশ হারে ডিএ পাবেন, যা পেনশনভোগীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।
সুতরাং, বর্তমানে যে ৫০% এরিয়ার দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে, তা মূলত ২০০৮-২০১৫ সালের মধ্যে প্রযুক্তিগত কারণে আটকে থাকা পেনশনারদের টাকা। এই বিষয়ে বিভ্রান্ত না হয়ে নির্দিষ্ট ক্যাটাগরির অবসরপ্রাপ্তরা এই মাসেই নিজেদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে নজর রাখতে পারেন।
অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীরা এতদিন প্রযুক্তিগত বা অন্যান্য জটিলতার কারণে এই টাকা পাননি, তাঁদের জন্য, ২০০৮ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত মেয়াদের বকেয়া পেনশনের এরিয়রের ৫০ শতাংশ টাকা জুলাইতে মেটানো হবে।
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