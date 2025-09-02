Jobless due to lay off: ২৫ বছরের চাকরি ৩০ দিনে ছাড়তে নোটিস! ৫৭ বছর বয়সে চাকরি খুঁজছেন 'ছাঁটাই' IT কর্মী... শেয়ার করলেন কঠিন অভিজ্ঞতা...

Jobless due to lay off: ২৫ বছরের চাকরি ৩০ দিনে ছাড়তে নোটিস! ৫৭ বছর বয়সে চাকরি খুঁজছেন 'ছাঁটাই' IT কর্মী... শেয়ার করলেন কঠিন অভিজ্ঞতা...
57-year-old tech worker jobless after 25 years: "২-৩ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ছাঁটাই কর্মীর মতো ব্যবহার করা হচ্ছে! বেকারত্ব ভাতার উপরও হয়তো নির্ভর করতে হবে... একটি কোম্পানিতে দীর্ঘমেয়াদী চাকরি বর্তমানে জীবনে আর কোনও নিশ্চয়তা আনে না।" লিখছেন তিনি।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২৫ বছর ধরে কাজ করছিলেন কোম্পানিতে। শেষে ৫৭ বছর বয়সে এসে পড়লেন ছাঁটাইয়ের আওতায়। লে অফ নোটিস (Lay Off) ধরানো হয়েছে তাঁকে। ৩০ দিনের কোম্পানি ছেড়ে যেতে বলা হয়েছে তাঁকে। ২৫ বছর ধরে কাজ করার পর এই ৫৭ বছর বয়সে এসে এই 'অপ্রত্যাশিত ধাক্কা'র কথা সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেছেন ওই তথ্যপ্রযুক্তি কর্মী (Jobless IT Worker)।
তিনি লিখেছেন, "এটি একটি অপ্রত্যাশিত ধাক্কা। সবচেয়ে খারাপ দিক হল আমার বয়স ৫৭ বছর। আমি অবসর থেকে বেশ কয়েক বছর দূরে। এখন এই ৫৭ বছর বয়সে এসে নতুন চাকরি খুঁজতে হবে আমাকে। মনে হচ্ছে, আমি যেন সবে ২-৩ বছর চাকরি করেছি! আমার সঙ্গে ২-৩ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ছাঁটাই কর্মীর মতো ব্যবহার করা হচ্ছে!"
তিনি আরও জানিয়েছেন, "আমি বেশ কয়েকটি চাকরির জন্য আবেদন করেছি। কিন্তু এই বয়সে এসে চাকরি খোঁজা ও চাকরি পাওয়া, দুটোই খুব চ্যালেঞ্জিং। বর্তমান আমি আমার চাকরির শেষ পর্যায়েই ছিলাম। আমি যে পদের জন্য আবেদন করেছি তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ চাকরি খুব তাড়াতাড়ি পাওয়ার ব্যাপারে আমি আশাবাদী নই।"
ওই প্রযুক্তি কর্মী জানিয়েছেন, "আমি এই মুহূর্তেই সেপারেশন প্যাকেজের উপর নির্ভরশীল। বেকারত্ব ভাতার উপরও হয়তো নির্ভর করতে হবে আমাকে। সেজন্যও আমি প্রস্তুত।" তিনি বলছেন, একটি কোম্পানিতে দীর্ঘমেয়াদী চাকরি আদতে বর্তমানে জীবনে আর কোনও নিশ্চয়তা নয়, বরং চাকরি খোঁজার ক্ষেত্রে নতুন চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসে। দীর্ঘ ছাঁটাইয়ের জন্য মানসিক ও আর্থিকভাবে প্রস্তুত থাকার জন্যও বলেছেন তিনি।
