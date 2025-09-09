999 Portal Explained: ৯৯৯ পোর্টাল কী? অতিবিরল মহাজাগতিক ম্যানিফেস্টেশন! আশ্চর্য মহিমা, তাৎপর্য জানেন তো?
999 Portal Explained: ৯৯৯ পোর্টাল কী? আজ অতিবিরল মহাজাগতিক ম্যানিফেস্টন! পূরণ হবে সকল মনোবাসনা। কিন্তু সতর্ক থাকতে হবে এই তিন রাশিকে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কিছু উপাদান কেবল ঐশ্বরিক এবং আজকের দিনটিও তাই। ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫। নিউমেরোলজিস্ট সিদ্ধার্থ এস কুমার বলছেন, 'প্রতিদিন নতুন সুযোগ নিয়ে আসে এবং ৮৬৪০০ (৯ নম্বরে যোগ করে) সেকেন্ডের একটি নতুন দরজা খুলে দেয়। যা জীবনের রূপান্তর ঘটানোর ক্ষমতা প্রদান করে। নিয়মিত জয়ের সুযোগ তৈরির পাশাপাশি মহাবিশ্ব আমাদের বিশেষ দিনে আশীর্বাদ করে। যা মানবজাতির জন্য আরও শক্তিশালী সুযোগ তৈরি করে। একই ধারাবাহিকতায় বজায় রেখে ৯ সেপ্টেম্বর এক নতুন সুযোগ আমাদের দরজায় কড়া নাড়ছে। যা এক বিশেষ ৯৯৯ পোর্টালকে সক্রিয় করছে।'
৯৯৯ পোর্টাল কী?
বহু আলোচিত ৯৯৯ পোর্টালটি দিন-মাস-বছরের মেলবন্ধনে তৈরি। দিনটি ৯, এবং মাস অর্থাৎ সেপ্টেম্বরও এই বছরের ৯ নম্বর মাস। বর্তমান চলমান গ্রেগরিয়ান বছর অর্থাৎ ২০২৫কে যোগ করলেও আসবে ৯ (২+০+২+৫)। সব মিলিয়েই বিশেষ ৯৯৯ পোর্টাল তৈরি হয়েছে। ৯৯৯ পোর্টাল তৈরি হয়েছে মঙ্গলবার। যা ৯ নম্বর (মঙ্গল) দ্বারা চালিত। এছাড়াও, মঙ্গল তার নিজস্ব নক্ষত্রে উপস্থিত থাকবে, যা এই দিনের ইতিবাচকতাকে আরও দৃঢ় এবং বৃদ্ধি করে। এটি জীবনে একবারই এমন নয়ের মহাজাগতিক মেলবন্ধন। সিদ্ধার্থ এই বিষয়ে বলেছেন, 'সংখ্যাতত্ত্বে '৯' সংখ্যাটি একটি চক্রের সর্বমোট সমাপ্তি। যা নতুন যাত্রার সূচনা করে। দিনের রাশিফলের ৯৯৯ নম্বর স্থানে মঙ্গলের অবস্থান আরও উন্নত হওয়ার কারণে, বর্তমান যাত্রা সম্পর্কে চিন্তা করার, এর থেকে শেখার ইঙ্গিত নেওয়ার এবং জীবনের আরও বিকাশের যাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় নয় এমন জিনিসগুলি ত্যাগ করার জন্য দিনটি বেশ উপযুক্ত।'
এই দিন বিশেষ আধ্যাত্মিক
চিত্রা নক্ষত্রে মঙ্গলের ৯৯৯ পোর্টাল এবং উপস্থিতি আমাদের প্রত্যেকের জন্য জীবনের ব্যস্ততা থেকে এক মুহূর্ত বিরতি নেওয়ার কথাই বলে। সচেতন মনকে অবচেতন মনের সঙ্গে এবং ভৌতিক শরীরকে মহাজাগতিক দেহের সঙ্গে জোড়ার উপযুক্ত সময়। যা শেষ পর্যন্ত উচ্চতর আত্মার সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের পথ প্রশস্ত করে।
কীভাবে ম্যানিফেস্টেশন করবেন
একটি সাদা কাগজ এবং সবুজ কলম নিন। নিজের অন্তরাত্মাকে চিঠি লিখুন। চিঠিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দিকনির্দেশনা এবং সচেতন উপস্থিতি অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। চিঠি লেখার পরে, চিঠিটি আয়তক্ষেত্রাকার আকারে ভাঁজ করুন, একটি খামে ভরে যে কোনোও হনুমান মন্দিরে গিয়ে বজরংবলির পায়ের কাছে রাখুন। এই বিশেষ দিনে রাশির উপর কী কী প্রভাব পড়বে, তাও তুলে ধরা হল।
মেষ রাশি (২০ মার্চ-১৯ এপ্রিল)
একটি চক্র শেষ হচ্ছে। আসছে এক নতুন চক্র। আপনার সহজাত প্রবৃত্তির উপর আস্থা রাখু কারণ ভবিষ্যতের অসীম সম্ভাবনা রয়েছে।
বৃষ রাশি (১৯ এপ্রিল-২০ মে)
বৃষ রাশির এখন সময় এসেছে পুরনো বন্ধন ত্যাগের। নতুন সংযোগের সঙ্গে সঙ্গে যে বন্ধুত্ব এবং গোষ্ঠীগুলি অনুরণিত হয় না সেগুলি নিয়েই ভাবুন।
মিথুন রাশি (২০ মে-২০ জুন)
এক পেশাদার অধ্যায় শেষ হতে চলেছে। আপনাকে নতুন পথের জন্য জায়গা করে দেবে। পুরনো সব ছেড়ে নতুন লক্ষ্যে পা রাখার সুযোগ এসেছে।
কর্কট রাশি (২০ জুন-২২ জুলাই)
পুরানো বিশ্বাস এবং দৃষ্টিভঙ্গি ম্লান হয়ে যাচ্ছে। নতুন পড়াশোনা হোক বা ভ্রমণের সুযোগ আসছে। এক লাফেই আপনাকে এক নতুন অধ্যায়ে নিয়ে যায়।
সিংহ রাশি (২২ জুলাই-২২ আগস্ট)
এখন পাতা উল্টানোর সময়। পুরনো সম্পর্ক আর কাজে আসবে না। যা আপনাকে ক্লান্ত করে তা ছেড়ে দিন। এবং যা উৎসাহিত করে এবং অনুপ্রাণিত করে তার জন্যই জায়গা তৈরি করুন।
কন্যা (২২ আগস্ট-২২ সেপ্টেম্বর)
একটি অংশীদারিত্বের সমাপ্তি নতুন বন্ধনের বিকাশের জন্য জায়গা তৈরি করে। অতীতকে ছেড়ে দিন, প্রেম এবং সংযোগের বিষয়গুলিকে নতুন রূপ দিতে দিন।
তুলা (২২ সেপ্টেম্বর-২২ অক্টোবর)
পুরানো রুটিন আর যথেষ্ট নয়। যে অভ্যাসগুলিতে আপনি ক্লান্ত। তা ছেড়ে দিন। যা আপনাকে উদ্যমী, উৎপাদনশীল এবং সর্বোত্তম বোধ করে তার জন্য জায়গা তৈরি করো।
বৃশ্চিক (২২ অক্টোবর-২১ নভেম্বর)
ভালোবাসা এবং সৃজনশীলতার বিষয়গুলি আপনাদের পথে। অজানাকে আলিঙ্গন করে নতুন আবেগ এবং প্রেমের গল্প আপনার অপেক্ষায়।
ধনু (২২ নভেম্বর-২১ ডিসেম্বর)
পারিবারিক বিষয়গুলি ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে। আপনার ব্যক্তিগত জীবনে ঘটে চলা জীবনের সমাপ্তি ঘটে নতুন কিছুই শুরু হবে।
মকর রাশি (২১ ডিসেম্বর-১৯ জানুয়ারি)
মনে যা কিছু আছে তা প্রকাশ করুন। অকথ্য এবং অধরা সামনে আনলেই চিরতরে মুক্তি।
কুম্ভ রাশি (১৯ জানুয়ারি-১৮ ফেব্রুয়ারি)
অর্থ, নিরাপত্তা এবং আত্মমূল্যের সম্পর্ক নাটকীয়ভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে। অভাবের ভয় ত্যাগ করার এবং প্রাচুর্যের একট নতুন রূপে সাজার সময় এসেছে।
মকর রাশি (১৮ ফেব্রুয়ারি-২০ মার্চ)
আপনার সত্যকে প্রতিফলিত করে না এমন পুরনো পরিচয় ত্যাগের সময় এসেছে। যাতে আপনি অবশেষে বুঝতে পারেন যে, আপনি আসলে কে!
যেসব রাশির সতর্ক থাকা প্রয়োজন
সিদ্ধার্থ বলেছেন যে, 'এই ৯৯৯ পোর্টালে বৃষ-মিথুন-কন্যা রাশির সতর্ক থাকা প্রয়োজন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল হঠাৎ আবেগের বিস্ফোরণ। যা এখনই এড়িয়ে না গেলে ব্যক্তিগত/পেশাগত সম্পর্কের উপর দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব ফেলতে পারে।'
