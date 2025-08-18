Airport Authority of India Job: বেতন শুরু ৪০,০০০ টাকা থেকে, এয়ারপোর্ট অথরিটিতে প্রচুর চাকরি, এক্ষুনি আবেদন করুন

Airport Authority of India Job: বেতন শুরু ৪০,০০০ টাকা থেকে, এয়ারপোর্ট অথরিটিতে প্রচুর চাকরি, এক্ষুনি আবেদন করুন
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জুনিয়র একজিকিউটিভ পদে লোক নিচ্ছে এয়ারপোর্ট অথরিটি অব ইন্ডিয়া। উপযুক্ত প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন AAI এর ওয়েবসাইটে(aai.aero) গিয়ে। আবেদন নেওয়া শুরু হবে ২৮ অগাস্ট ২০২৫। আবেদন করার শেষ তারিখ ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫। মোট শূন্যপদের সংখ্যা ৯৭৬।
কোন ক্ষেত্রে কত পদ খালি
আর্কিটেকচার-১১
সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-১৯৯
ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং-২০৮
ইলেকট্রনিক্স-৫২৭
ইনফরমেশন টেকনোলজি-৩১
বেতন
একজিকিউটিভ পদে বেতনের সীমা
বেতন হবে ৪০,০০০-১৪০০০০ টাকা
শিক্ষাগত যোগ্যতা
আর্কিটেকটার-ব্যাচেলর ডিগ্রি। কাউন্সিল অব আর্কিটেকচারে রেজিস্ট্রেশন থাকতে হবে।
সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-ব্যাচেলর ডিগ্রি।
ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং-ব্যাচেলর ডিগ্রি।
ইলেকট্রনিক্স-ব্যাচেলর ডিগ্রি।
ইনফরমেশন টেকনোলজি-ব্যাচেলর ডিগ্রি। অথবা এমসিএ।
GATE Score: ২০২৩, ২০২৪ অথবা ২০২৫ সালে গেট কোয়ালিফাই করতে হবে।
বয়সসীমা
২৭.৯.২০২৫ তারিখে বয়স হবে হবে ২৭ বছরের মধ্যে।
বয়সে ছাড়
OBC/NCL-৩ বছর
SC-৫ বছর
ST-৫ বছর
PWD-১০ বছর
আবেদনের খরচ
SC/ST/Female-শূন্য
Other-৩০০ টাকা
PWD-শূন্য
Payment Mode-অনলাইন
কীভাবে আবেদন
AAI এর ওয়েবসাইট aai.aero-তে গিয়ে যেতে হবে
Important Web-Links
Online Application Form
Login
personal and educational details
payment of application fee
print out