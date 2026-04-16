Akshaya Tritiya 2026: এ বছর কবে অক্ষয় তৃতীয়া ১৯, না ২০ এপ্রিল? অক্ষয় তৃতীয়ার বিরল তাৎপর্য কী, জানেন তো?

Akshaya Tritiya 2026: এ বছর কবে অক্ষয় তৃতীয়া ১৯, না ২০ এপ্রিল? অক্ষয় তৃতীয়ার বিরল তাৎপর্য কী, জানেন তো?
Akshaya Tritiya 2026: দিনটিকে সুখ-সমৃদ্ধি এবং সৌভাগ্যের প্রতীক হিসেবে ধরা হয়। হিন্দুধর্মে অক্ষয় তৃতীয়া অত্যন্ত শুভ ও পবিত্র এক দিন। 'অক্ষয়' শব্দের অর্থ-- যা কখনও ক্ষয় হয় না বা কমে না।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এ বছর কবে অক্ষয় তৃতীয়া (Akshaya Tritiya 2026)? পঞ্জিকা অনুসারে, এ বছর অক্ষয় তৃতীয়া পালন করা হবে আগামী ১৯ এপ্রিল, সেদিন রবিবার। কেউ কেউ মনে করছিলেন এবার ১৯ নয়, অক্ষয় তৃতীয়া ২০ এপ্রিল।
অক্ষয় তৃতীয়া তিথি-পরিচয়
অক্ষয় তৃতীয়া তিথি শুরু: ১৯ এপ্রিল, সকাল ১০:৪৯ মিনিটে।
অক্ষয় তৃতীয়া তিথি শেষ: ২০ এপ্রিল, সকাল ০৭:২৭ মিনিটে।
অক্ষয় তৃতীয়া পূজার শুভ মুহূর্ত: ১৯ এপ্রিল সকাল ১০:৪৯ মিনিট থেকে দুপুর ১২:২০ মিনিট পর্যন্ত
অক্ষয় তৃতীয়ার তাৎপর্য
হিন্দুধর্মে অক্ষয় তৃতীয়া অত্যন্ত শুভ ও পবিত্র একটি দিন। 'অক্ষয়' শব্দের অর্থ-- যা কখনও ক্ষয় হয় না বা কমে না। বিশ্বাস করা হয়, এদিন কোনো শুভ কাজ করলে তার ফল জীবনে ও কর্মে চিরস্থায়ী হয়। দিনটিকে সুখ-সমৃদ্ধি এবং সৌভাগ্যের প্রতীক হিসেবেও ধরা হয়। এই দিনেই ভগবান বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার পরশুরামের জন্ম হয়েছিল বলে দিনটিকে পরশুরাম জয়ন্তী হিসেবেও পালন করা হয়। এদিন অনেক পরিবারই বিয়ে, গৃহপ্রবেশ, নতুন ব্যবসার শুরু, সম্পত্তি ক্রয় (গাড়ি-বাড়ি কেনা) বা সোনা কেনার জন্য নির্ধারিত রাখেন। দিনটিকে জ্যোতিষশাস্ত্রে অত্যন্ত শুভ বলে গণ্য করা হয়।
অক্ষয় তৃতীয়ায় পূজা
১. এদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠে স্নান করলে সেটা শুভ
২. ঘর ও পুজোর ঘর পরিষ্কার করে গণেশ এবং লক্ষ্মীর পুজো করা হয়।
৩. অক্ষয় তৃতীয়ার দিন জপধ্যান করা ভালো, এদিন ধর্মগ্রন্থ পাঠও খুব কার্যকর (যেমন, ভগবদ্গীতা)। এদিন এসব পাঠ করলে আধ্যাত্মিক উন্নতি ঘটে।
৪. এদিন দান-ধ্যানও বিশেষ পুণ্যের বলে মনে করা হয়।
