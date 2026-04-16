Akshaya Tritiya 2026: এ বছর কবে অক্ষয় তৃতীয়া ১৯, না ২০ এপ্রিল? অক্ষয় তৃতীয়ার বিরল তাৎপর্য কী, জানেন তো?

  Akshaya Tritiya 2026: এ বছর কবে অক্ষয় তৃতীয়া ১৯, না ২০ এপ্রিল? অক্ষয় তৃতীয়ার বিরল তাৎপর্য কী, জানেন তো?

সৌমিত্র সেন | Updated By: Apr 16, 2026, 06:34 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এ বছর কবে অক্ষয় তৃতীয়া (Akshaya Tritiya 2026)? পঞ্জিকা অনুসারে, এ বছর অক্ষয় তৃতীয়া পালন করা হবে আগামী ১৯ এপ্রিল, সেদিন রবিবার। কেউ কেউ মনে করছিলেন এবার ১৯ নয়, অক্ষয় তৃতীয়া ২০ এপ্রিল। 

অক্ষয় তৃতীয়া তিথি-পরিচয়

অক্ষয় তৃতীয়া তিথি শুরু: ১৯ এপ্রিল, সকাল ১০:৪৯ মিনিটে।

অক্ষয় তৃতীয়া তিথি শেষ: ২০ এপ্রিল, সকাল ০৭:২৭ মিনিটে।

অক্ষয় তৃতীয়া পূজার শুভ মুহূর্ত: ১৯ এপ্রিল সকাল ১০:৪৯ মিনিট থেকে দুপুর ১২:২০ মিনিট পর্যন্ত

অক্ষয় তৃতীয়ার তাৎপর্য

হিন্দুধর্মে অক্ষয় তৃতীয়া অত্যন্ত শুভ ও পবিত্র একটি দিন। 'অক্ষয়' শব্দের অর্থ-- যা কখনও ক্ষয় হয় না বা কমে না। বিশ্বাস করা হয়, এদিন কোনো শুভ কাজ করলে তার ফল জীবনে ও কর্মে চিরস্থায়ী হয়। দিনটিকে সুখ-সমৃদ্ধি এবং সৌভাগ্যের প্রতীক হিসেবেও ধরা হয়। এই দিনেই ভগবান বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার পরশুরামের জন্ম হয়েছিল বলে দিনটিকে পরশুরাম জয়ন্তী হিসেবেও পালন করা হয়। এদিন অনেক পরিবারই বিয়ে, গৃহপ্রবেশ, নতুন ব্যবসার শুরু, সম্পত্তি ক্রয় (গাড়ি-বাড়ি কেনা) বা সোনা কেনার জন্য নির্ধারিত রাখেন। দিনটিকে জ্যোতিষশাস্ত্রে অত্যন্ত শুভ বলে গণ্য করা হয়।

অক্ষয় তৃতীয়ায় পূজা

১. এদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠে স্নান করলে সেটা শুভ
২. ঘর ও পুজোর ঘর পরিষ্কার করে গণেশ এবং লক্ষ্মীর পুজো করা হয়।
৩. অক্ষয় তৃতীয়ার দিন জপধ্যান করা ভালো, এদিন ধর্মগ্রন্থ পাঠও খুব কার্যকর (যেমন, ভগবদ্গীতা)। এদিন এসব পাঠ করলে আধ্যাত্মিক উন্নতি ঘটে।
৪. এদিন দান-ধ্যানও বিশেষ পুণ্যের বলে মনে করা হয়।

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

