CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
Akshaya Tritiya 2026: অক্ষয় তৃতীয়ায় অপ্রতিরোধ্য, হাতি-সিংহের বিপুল শক্তিতে তৈরি 'গজকেশরী যোগ', ৩ রাশিকে রুখতে পারবে না কেউ

শুভপম সাহা | Updated By: Apr 9, 2026, 05:57 PM IST
অক্ষয় তৃতীয়া বদলে দেবে জীবন

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আগামী ১৯ এপ্রিল রবিবার পবিত্র অক্ষয় তৃতীয়া (Akshaya Tritiya 2026)। হিন্দু ধর্মে দিনটিকে অত্যন্ত শুভ বলেই মনে করা হয়। বিশ্বাস করা হয়—এই দিনে করা কোনও শুভ কাজ, দান বা কেনাকাটার কোনও ক্ষয় হয় না। বরং তার ফল আরও বৃদ্ধি পায়। তাই তো অক্ষয়। এই বিশেষ দিনে সোনা-রূপোর গয়না ও অন্যান্য মূল্যবান জিনিস কেনার বিশেষ গুরুত্ব আছে। এই অক্ষয় তৃতীয়ায় নির্বাচিত রাশির জাতক-জাকিকাদের জীবন পুরোপুরি বদলে দেবে। উন্নতি-সুখ-সমৃদ্ধি হবে তাঁদের জীবনের অলঙ্কার। 

‘গজকেশরী যোগ’ কী? কোন তিন রাশির জীবন বদলে যাবে?  

জ্যোতিষশাস্ত্রে গজকেশরী যোগ অত্যন্ত শুভ ও শক্তিশালী রাজযোগ। সংস্কৃত শব্দ 'গজ' মানে হাতি (যা শক্তি ও প্রজ্ঞার প্রতীক) এবং 'কেশরী' মানে সিংহ (যা সাহস ও নেতৃত্বের প্রতীক)। জন্মকুণ্ডলীতে বৃহস্পতি ও চন্দ্রের বিশেষ অবস্থানের মাধ্যমে এই যোগ গঠিত হয়। যদি জন্মছকে চন্দ্র থেকে বৃহস্পতি ১ম, ৪র্থ, ৭ম বা ১০ম ঘরে (যাকে 'কেন্দ্র' বলা হয়) অবস্থান করে, তবে গজকেশরী যোগ তৈরি হয়। আবার অনেকের মতে চন্দ্র-বৃহস্পতি একসঙ্গে একই রাশিতে অবস্থান করলেও এই যোগ গঠিত হতে পারে। আর তখনই বাড়বে অর্থ-সম্পদ, বুদ্ধি- প্রজ্ঞা, মান-সম্মান। শত্রুর জয় হবে নিশ্চিত। এই অক্ষয় তৃতীয়ায় অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠবে মেষ-তুলা-ধনু। 

মেষ: এই রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই সময়টি খুবই ভালো যেতে পারে। কর্মজীবনে উন্নতির সুযোগ আসবে। এমনকী নতুন চাকরির সম্ভাবনাও রয়েছে। আপনার পরিশ্রমের ইতিবাচক ফল মিলবে। শিক্ষার্থীরাও ভালো সাফল্য পেতে পারে। আর্থিক অবস্থার উন্নতি হতে পারে। এমনকী আটকে থাকা টাকাও ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। যারা বিদেশে গিয়ে কাজ করার স্বপ্ন দেখছেন, তাঁদের ইচ্ছাপূরণের যোগ তৈরি হচ্ছে। ব্যবসায়ীদের নতুন ক্লায়েন্ট পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পরিবারের সমর্থন পাবেন। আত্মবিশ্বাস বাড়বে। পাশাপাশি স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হতে পারে।

তুলা: এই রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য অক্ষয় তৃতীয়া শুভ বার্তা নিয়ে আসতে পারে। অর্থপ্রাপ্তির ভালো যোগ তৈরি হচ্ছে। আর্থিক অবস্থা আগের তুলনায় আরও ভালো হতে পারে। ব্যবসায় লাভের সম্ভাবনাও রয়েছে। আয়ের নতুন উৎস তৈরি হতে পারে। চাকরিজীবীরা পদোন্নতি বা উন্নতির সুযোগ পেতে পারেন। বাড়ি বা সম্পত্তি কেনার পরিকল্পনা সফল হতে পারে। পরিবারের সঙ্গে ভালো সময় কাটানোর সুযোগ থাকবে। দাম্পত্য জীবনে মধুরতা বাড়বে। সম্পর্ক আরও মজবুত হবে। সব মিলিয়ে, এই সময়টি আপনার জন্য নানা দিক থেকে লাভজনক হতে পারে।

ধনু: এই রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই যোগ বিশেষ ভাবে লাভজনক হতে পারে। বিশেষ করে যারা ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। তাঁদের আয়ের নতুন পথ খুলে যেতে পারে এবং পুরনো বিনিয়োগ থেকেও ভালো লাভ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। চাকরিজীবীদের পদোন্নতি বা নতুন দায়িত্ব পাওয়ার সুযোগ আসতে পারে। যা কর্মজীবনে উন্নতি আনবে। বিদেশ ভ্রমণ বা বিদেশ-সংক্রান্ত কাজে সাফল্য মিলতে পারে। নতুন ব্যবসা শুরুর জন্যও এটি অনুকূল সময় হতে পারে। পরিবারে আনন্দের পরিবেশ থাকবে এবং কোনও সুখবর পাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। সমাজে সম্মান-প্রতিপত্তিও বাড়তে পারে।

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)  

 

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

