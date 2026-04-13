English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • লাইফ স্টাইল
  • Is Akshaya Tritiya right time to buy Gold: অক্ষয় তৃতীয়ায় এত ডিসকাউন্ট কোনও দিন পাননি, তবু এখনই কি কিনবেন সোনা? প্লিজ একবার চেক

Is Akshaya Tritiya right time to buy Gold: অক্ষয় তৃতীয়ায় এত ডিসকাউন্ট কোনও দিন পাননি, তবু এখনই কি কিনবেন সোনা? প্লিজ একবার চেক

Akshay Tritiya 2026: ১৩ এপ্রিলের বাজার পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত কয়েক দিনের রেকর্ড উচ্চতা থেকে সোনার দাম প্রতি ১০ গ্রামে ১,১০০ টাকার বেশি কমেছে। একইভাবে রুপোর দামেও কেজিতে ৫,০০০ টাকার বেশি পতন লক্ষ্য করা গেছে।

নবনীতা সরকার | Updated By: Apr 13, 2026, 07:21 PM IST
Is Akshaya Tritiya right time to buy Gold: অক্ষয় তৃতীয়ায় এত ডিসকাউন্ট কোনও দিন পাননি, তবু এখনই কি কিনবেন সোনা? প্লিজ একবার চেক
অক্ষয় তৃতীয়ায় সোনা কিনবেন?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কাছে অক্ষয় তৃতীয়া শুধু তিথি নয়, সমৃদ্ধি ও নতুন শুরুর প্রতীক। এই দিনে সোনা কেনাকে অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয়। তবে ২০২৬ সালের অক্ষয় তৃতীয়ার প্রেক্ষাপট গত কয়েক বছরের তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্ন। 

Add Zee News as a Preferred Source

একদিকে মধ্যপ্রাচ্যের ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা এবং অন্যদিকে গত কয়েক দিনে সোনা ও রুপোর দামে আকস্মিক বড় ধরণের পতন-- এই দুইয়ের মাঝে দাঁড়িয়ে সাধারণ ক্রেতা ও বিনিয়োগকারীরা দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছেন। বর্তমানের এই ‘ডিসকাউন্ট’ মূল্যে সোনা কেনা কি সত্যিই বুদ্ধিমানের কাজ হবে?

সোনার বাজার দরের চিত্র 

১৩ এপ্রিলের বাজার পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত কয়েক দিনের রেকর্ড উচ্চতা থেকে সোনার দাম প্রতি ১০ গ্রামে ১,১০০ টাকার বেশি কমেছে। একইভাবে রুপোর দামেও কেজিতে ৫,০০০ টাকার বেশি পতন লক্ষ্য করা গেছে। আন্তর্জাতিক বাজারে ডলারের শক্তি বৃদ্ধি এবং বিনিয়োগকারীদের মুনাফা তুলে নেওয়ার (Profit Booking) প্রবণতাই এই আকস্মিক পতনের মূল কারণ। অক্ষয় তৃতীয়ার ঠিক আগে এই দরপতন খুচরো ক্রেতাদের কাছে এক বিশেষ আকর্ষণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ডিসকাউন্ট মূল্যে সোনা কেনা কি লাভজনক?

বিনিয়োগ বিশেষজ্ঞদের যে অভিমত উঠে এসেছে, তা বিশ্লেষণ করলে কয়েকটি মূল দিক সামনে আসে:

১. দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের সুযোগ: বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, সোনার এই সাময়িক দরপতন দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি বড় সুযোগ। যদি কেউ আগামী ৩ থেকে ৫ বছরের জন্য বিনিয়োগ করতে চান, তবে বর্তমানের ‘ডিসকাউন্ট’ প্রাইস এন্ট্রির জন্য আদর্শ সময়। ঐতিহাসিক তথ্য অনুযায়ী, সোনার দাম দীর্ঘমেয়াদে সবসময় ঊর্ধ্বমুখী থাকে।

২. মূল্যস্ফীতির বিরুদ্ধে কবচ: মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের দামামা এবং হরমুজ প্রণালীর সংকটের কারণে অপরিশোধিত তেলের দাম বাড়ছে। এর ফলে বিশ্বজুড়ে মুদ্রাস্ফীতি বাড়ার প্রবল আশঙ্কা রয়েছে। মুদ্রাস্ফীতির সময় যখন কাগজের মুদ্রার মান কমে, তখন সোনা তার ক্রয়ক্ষমতা বজায় রাখে। তাই বর্তমান পরিস্থিতিতে সোনা কেনা আপনার পোর্টফোলিওকে সুরক্ষা দিতে পারে।

৩. মানসিক স্বস্তি ও ধর্মীয় বিশ্বাস: অক্ষয় তৃতীয়ায় সোনা কেনা অনেকের কাছে একটি সংস্কার। যেহেতু বাজার এখন উচ্চ শিখর থেকে কিছুটা নিচে নেমেছে, তাই এই শুভ দিনে সোনা কেনা আর্থিক এবং মানসিক উভয় দিক থেকেই ক্রেতাদের তৃপ্তি দিচ্ছে।

বিনিয়োগের আগে সতর্কবার্তা:

তবে কেবল আবেগের বশবর্তী হয়ে সোনা না কেনার পরামর্শও দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। বর্তমান পরিস্থিতিতে কিছু ঝুঁকিও রয়েছে:

বাজারের অস্থিরতা: ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি অত্যন্ত অনিশ্চিত। যদি ইরান ও আমেরিকার মধ্যে উত্তেজনা হঠাৎ প্রশমিত হয়, তবে সোনার দাম আরও কিছুটা কমতে পারে। তাই সব টাকা একসাথে বিনিয়োগ না করে ‘ধাপে ধাপে’ (Sip Mode) সোনা কেনা বেশি নিরাপদ।

ডলার ইনডেক্সের ওপর নজর: ডলার শক্তিশালী হওয়া মানেই সোনার দামের ওপর চাপ। তাই বিশ্ববাজারের ডলারের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা জরুরি।

সোনা বনাম ডিজিটাল গোল্ড:

অক্ষয় তৃতীয়ার কেনাকাটা এখন আর কেবল গয়নার দোকানে সীমাবদ্ধ নেই। স্মার্ট বিনিয়োগকারীরা এখন ফিজিক্যাল গোল্ডের বদলে গোল্ড ইটিএফ (Gold ETF), সভেরেন গোল্ড বন্ড (SGB) অথবা ডিজিটাল গোল্ড পছন্দ করছেন। এতে মজুরি খরচ (Making Charges) এবং চুরির ভয় থাকে না, পাশাপাশি বর্তমান বাজার দরে স্বচ্ছতার সাথে কেনা যায়।

শহরভিত্তিক বাজার দর ও চাহিদা:

দিল্লি, মুম্বই ও কলকাতার মতো মহানগরীগুলোতে গয়নার দোকানগুলোতে ইতিমধ্যে ভিড় বাড়তে শুরু করেছে। অনেক জুয়েলার্স অক্ষয় তৃতীয়া উপলক্ষে মেকিং চার্জে ছাড় দিচ্ছে। তবে এমসিএক্স (MCX) এবং কমেক্স (COMEX)-এর লাইভ আপডেট অনুযায়ী, বাজার বর্তমানে একটি ‘সাপোর্ট লেভেলে’ দাঁড়িয়ে আছে।

বর্তমানের এই নিম্নমুখী বাজার অক্ষয় তৃতীয়ার কেনাকাটাকে আরও উদ্দীপিত করেছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, এটি একটি ‘স্মার্ট মুভ’ হতে পারে যদি আপনি অস্থিরতাকে ভয় না পেয়ে দীর্ঘ মেয়াদে সম্পদ তৈরির কথা ভাবেন। তবে বিনিয়োগের আগে নিজের বাজেট এবং বাজারের গতিবিধি যাচাই করে নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে। সোনার উজ্জ্বলতা দীর্ঘমেয়াদে ম্লান হওয়ার সম্ভাবনা কম, তাই সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্তই হতে পারে আপনার সমৃদ্ধির চাবিকাঠি।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

