Gold Rate Today: সোনায় ৬৪% বৃদ্ধি, রুপোয় ১৬৬%; অক্ষয় তৃতীয়ার আবহে সোনা-রুপোর বাজারে দাবানলের আগুন!

CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
Gold Rate Today April 19, 2026: আগামীকাল ২০ এপ্রিল অক্ষয় তৃতীয়া। তার আগে আজ, ১৯ এপ্রিল কী অবস্থা সোনা-রুপোর বাজারে? অক্ষয় তৃতীয়া উপলক্ষ্যে ভারতে সোনা ও রুপোর দামে বড় ধরনের লাফ আগেই অবশ্য দেখা দিয়েছে। এবার কী হবে?

সৌমিত্র সেন | Updated By: Apr 19, 2026, 04:38 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আগামীকাল ২০ এপ্রিল অক্ষয় তৃতীয়া (Akshaya Tritiya)। তার আগে আজ, ১৯ এপ্রিল কী অবস্থা সোনা-রুপোর দামে? অক্ষয় তৃতীয়া (Akshaya Tritiya 2026) উপলক্ষ্যে ভারতে সোনা ও রূপার দামে বড় ধরনের লাফ আগেই অবশ্য দেখা দিয়েছে। অনেকের কাছেই অক্ষয় তৃতীয়ার (Akshaya Tritiya) শুভ দিনে মূল্যবান ধাতু কেনা অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয়। ফলে, অক্ষয় তৃতীয়া তথা 'আখা তিজ' (Akha Teej)-এর এই সময়ে বাজারে আকাশচুম্বী চাহিদার প্রত্যাশাই করা হচ্ছে। গতকাল, শনিবার ১৮ এপ্রিল, ২৪ ক্যারেট সোনার দাম (Gold Price) প্রতি ১০০ গ্রামে প্রায় ৮,১০০ টাকা বেড়েছে, অন্য দিকে, ১ কেজি রুপোর দাম (Silver Price) ২.৭৫ লক্ষ টাকার মাইলফলক স্পর্শ করেছে।
 
অক্ষয় তৃতীয়ার প্রাক্কালে
 
অক্ষয় তৃতীয়ার প্রাক্কালে এমসিএক্স (MCX) বাজারে সোনা ও রুপোর দামে ব্যাপক লাফ দেখা গিয়েছে। ১৭ এপ্রিলের ট্রেডিং সেশন শেষে এমসিএক্স-এ ১০ গ্রাম সোনার দাম দাঁড়িয়েছিল ১,৫৪,৬০৫ টাকা। একই ভাবে রুপোর দাম ২.৬১ লক্ষ টাকার গণ্ডি ছাড়িয়ে প্রায় ২.৫৮ লক্ষ টাকার আশেপাশে থিতু হয়েছে। আজ, রবিবার ১৯ এপ্রিল রুপোর দাম অপরিবর্তিতই। তবে মুম্বই, বেঙ্গালুরু বা দিল্লির তুলনায় চেন্নাই, হায়দরাবাদ এবং কেরালার মতো শহরগুলিতে ১ কেজি রুপোর দাম কিছু বেশি।
 
সোনার বাজার ঊর্ধ্বমুখীই
 
আজ, ১৯ এপ্রিল ভারতের বাজারে সোনার দামও অপরিবর্তিত রয়েছে। গত এক সপ্তাহ ধরে সোনার বাজারে তেজি ভাব বজায় ছিল। মূলত ১৮, ১৬, ১৫ এবং ১৪ এপ্রিল সোনার দামে বড় ধরনের বৃদ্ধি রেকর্ড করা হয়েছে। শুধুমাত্র ১৭ এবং ১৩ এপ্রিল দাম কিছুটা কমেছিল। অক্ষয় তৃতীয়া বা আখা তিজের আগে সামগ্রিকভাবে সোনার বাজার ঊর্ধ্বমুখীই।
 
রুপোর দাম
 
অক্ষয় তৃতীয়া উদযাপন চলাকালীন ভারতে রুপোর দর স্থিতিশীল রয়েছে। এখন ১ কেজি রুপোর দাম ২.৭৫ লক্ষ টাকা! ১০০ গ্রাম রুপোর দাম ২৭,৫০০ টাকা, ১০ গ্রাম রুপোর দাম ২,৭৫০ টাকা!
 
শুক্রবারে-শনিবারে
 
গত শুক্রবার, ১৭ এপ্রিল বিশ্ববাজারের অস্থিরতা এবং দেশীয় চাহিদার কারণে ভারতের বাজারে সোনার দামে সামান্য পরিবর্তন লক্ষ করা গিয়েছিল। বিশেষ করে অক্ষয় তৃতীয়ার মুখে সোনার চাহিদ বাড়ায় বাজারে এর প্রভাব স্পষ্ট ছিল। গতকাল শনিবার সোনার দাম এক লাফে অনেকটা বেড়ে গিয়েছিল।
 
এ শহরে সোনার দাম
 
কলকাতায়
 
২৪ ক্যারেটের দাম  ₹১,৫৫,৭৮০
২২ ক্যারেটের দাম  ₹১,৪২,৮০০
১৮ ক্যারেটের দাম  ₹১,১৬,৮৪০
 
মুদ্রাস্ফীতি এবং ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি
 
অক্ষয় তৃতীয়ার আগে-আগে কয়েকদিন ধরেই সোনার বাজারে কেনাকাটার ধুম লক্ষ্য করা গিয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে মুদ্রাস্ফীতি এবং ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে সোনার দাম উচ্চস্তরে অবস্থান করছে। ক্রেতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, সোনা কেনার আগে অবশ্যই বাজারদর যাচাই করে নিন, কারণ স্থানীয় কর ও মেকিং চার্জের ভিত্তিতে দাম শহরভেদে কিছুটা আলাদা হবে।
 
(দ্রষ্টব্য: সোনার দাম পরিবর্তনশীল এবং এতে জিএসটি (GST), টিসিএস (TCS) ও মেকিং চার্জ অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। সঠিক দামের জন্য আপনার স্থানীয় জুয়েলারের সাথে যোগাযোগ করুন।)
 
সোনার দামে কেন ওঠানামা?
 
আন্তর্জাতিক বাজারে ডলারের মূল্যের পরিবর্তন এবং MCX (Multi Commodity Exchange)-এ সোনার লেনদেনের হারের উপর ভিত্তি করেই স্থানীয় বাজারে এই দাম নির্ধারিত হয়। যদিও বিশ্ববাজারে সোনার দাম মাঝে-মাঝে আকাশছোঁয়া হচ্ছে, তবে কলকাতায় আজ খুচরো বাজারে দর সামান্য হলেও কমেছে।
 
শুভ অক্ষয় তৃতীয়া
 
অক্ষয় তৃতীয়ায় সোনা কেনার একটা চল আছে। দিনটি শুভ বলে এদিন মানুষ সংসারের মঙ্গলার্থে ধাতু ক্রয় করেন। আজ রবিবার থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছে সেই হিড়িক। আগামীকাল সোমবারেও চলবে। কিন্তু, কথা হল, কীভাবে এরকম আগুন দামের বাজারে সোনা-রুপো কিনবেন সাধারণ মানুষ?

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

