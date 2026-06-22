/অম্বুবাচীর প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি কবে? অম্বুবাচীর বিরল তাৎপর্য, জানেন? কেন ধরিত্রী এসময়ে ঋতুমতী হন?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আজ, সোমবার অম্বুবাচী। মনে করা হয়, এ সময় দেবী তথা ধরিত্রী রজঃস্বলা হন। অম্বুবাচী শব্দের অর্থ জলবৃদ্ধি। সূর্য রাশিচক্রের আর্দ্রা নক্ষত্রে প্রবেশ করলে বর্ষাকাল শুরু হয়। সূর্যদেব আর্দ্রা নক্ষত্রের প্রথম পদে অবস্থানকালে ধরিত্রীমাতা ঋতুমতী হন বলে বিশ্বাস। এই সময়ে পৃথিবী সিক্ত হন এবং উর্বরা হয়ে ওঠেন। শাস্ত্রমতে, এই সময়কাল অম্বুবাচী বলে চিহ্নিত।
কামাখ্যার মন্দিরে
শাস্ত্রমতে অম্বুবাচী প্রবৃত্তি হইতে নিবৃত্তিকাল পর্যন্ত থাকে। অম্বুবাচী চলাকালে সব রকম মাঙ্গলিক এবং শুভ কর্ম, যেমন বিয়ে, উপনয়ন, অন্নপ্রাশন, গৃহপ্রবেশ, গৃহনির্মাণ আরম্ভ ইত্যাদি থেকে বিরত থাকা উচিত। কৃষিকার্য সংক্রান্ত কোনও কাজও সাধারণত এই সময় করা হয় না। নিবৃত্তির পর, অর্থাৎ চতুর্থ দিন থেকে কোনও বাধা থাকে না। সতীপীঠের অন্যতম পীঠ দেবী কামাখ্যার মন্দিরে এই তিথিতে বিশেষ উৎসব পালন করা হয়।
অম্বুবাচীর দিন-তিথি
অম্বুবাচী প্রবৃত্তি বা শুরু আজ সোমবার
বাংলা ৭ আষাঢ়। ইংরেজি ২২ জুন, সোমবার।
পড়ছে রাত ৯টা ৮ মিনিট ৩৭ সেকেন্ডে।
অম্বুবাচী নিবৃত্তি শেষ
বাংলায় ১১ আষাঢ়। ২৬ জুন, শুক্রবার।
ছাড়ছে এদিন সকাল ৯টা ৩২ মিনিট ১৫ সেকেন্ডে।
আজ সূর্য নক্ষত্র পরিবর্তন করে মৃগশিরা থেকে আর্দ্রা নক্ষত্রে গমন করেছে। সময়টা ছিল বেলা ১২টা বেজে ২৬ মিনিট।
অম্বুবাচীতে 'না'
অম্বুবাচীতে বাড়িতে কোনও শুভ কাজ না করাই শ্রেয়। এ সময়ে বৃক্ষরোপণ কিংবা কৃষিকাজও করতে নেই। মনে করা হয়, দেবী তথা ধরিত্রী এ সময়ে রজঃস্বলা হন।
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