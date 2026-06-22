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অম্বুবাচীর প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি কবে? অম্বুবাচীর বিরল তাৎপর্য, জানেন? কেন ধরিত্রী এসময়ে ঋতুমতী হন?

Ambubachi 2026: শাস্ত্রমতে অম্বুবাচী প্রবৃত্তি হইতে নিবৃত্তিকাল পর্যন্ত থাকে। অম্বুবাচী চলাকালে সব রকম মাঙ্গলিক এবং শুভ কর্ম, যেমন বিয়ে, উপনয়ন, অন্নপ্রাশন, গৃহপ্রবেশ, গৃহনির্মাণ আরম্ভ ইত্যাদি থেকে বিরত থাকা উচিত।

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 22, 2026, 08:06 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 08:06 PM IST
অম্বুবাচীর প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি কবে? অম্বুবাচীর বিরল তাৎপর্য, জানেন? কেন ধরিত্রী এসময়ে ঋতুমতী হন?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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