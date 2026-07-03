/ফর্ম কি আর জমা নেওয়া হবে না? অন্নপূর্ণার নতুন আবেদন নিয়ে বড় আপডেট!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছে বিজেপি সরকার। ১ জুলাই যোগ্য সমস্ত মহিলাদের অ্যাকাউন্টে ঢুকে গেল সেই টাকা। প্রথমবারে অন্নপূর্না যোজনার ফর্ম পাননি। তাহলে নতুন করে কি অন্নপূর্ণা যোজনার ফর্ম পূরণ করা যাবে না? রাজ্যের শিশু ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রী মালতী রাভা রায় স্পষ্ট জানিয়েছেন যে, নতুন আবেদনপত্র গ্রহণ বা ফর্ম ফিলআপ করার প্রক্রিয়াটি এখনও সচল বা চালু রয়েছে। তাই যাঁরা এখনও আবেদন করতে পারেননি, তাঁরা এখনও আবেদন করতে পারবেন।
কেন এই বিভ্রান্তি ছড়াল?
১ জুলাই, ২০২৬ থেকে যোগ্য মা-বোনেদের অ্যাকাউন্টে প্রতি মাসে ৩,০০০ টাকা দেওয়ার কাজ শুরু করেছে সরকার। এর মধ্যে ভেরিফিকেশনের পর প্রায় ২৬ লক্ষ আবেদন বাতিল হয়েছে এবং ১ কোটি ৩০ লক্ষেরও বেশি নারী এই সুবিধা পাচ্ছেন। অনেকে ভাবছিলেন ফর্ম বাতিল হওয়া বা এখনও ফর্ম না তুলতে পারার অর্থ হয়তো আর আবেদন করা যাবে না, কিন্তু মন্ত্রী আশ্বস্ত করেছেন যে কোনো যোগ্য মানুষ যেন বাদ না পড়েন, তাই নতুন ফর্ম জমা নেওয়ার কাজ চলছে।
ট্রান্সজেন্ডার বা রূপান্তরিত নারীরা কি এই ৩,০০০ টাকা পাবেন?
নারী, শিশু ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রী মালতী রাভা রায় জানিয়েছেন, যদি রূপান্তরিত নারীরা ফর্ম পূরণ করেন এবং প্রকল্পের সমস্ত প্রয়োজনীয় যোগ্যতার শর্ত পূরণ করতে পারেন, তবে তাঁরাও অবশ্যই 'অন্নপূর্ণা যোজনা'র এই ৩,০০০ টাকা পাবেন। ইতিমধ্যেই বহু ট্রান্সজেন্ডার নারী এই ফর্ম পূরণ করে জমা দিয়েছেন। তবে শর্ত কী? আবেদনকারীদের নথিপত্র একদম সঠিক এবং বৈধ হতে হবে। বেআইনি বা ত্রুটিপূর্ণ নথি থাকলে টাকা মিলবে না। ৩,০০০ টাকা হাতছাড়া হওয়ার কোনও ভয় নেই। নতুন ফর্ম ফিলাপ এখনও চলছে এবং ট্রান্সজেন্ডার নারীদের ক্ষেত্রেও সঠিক নথিপত্র থাকলে এই সুবিধা পাওয়ার পূর্ণ অধিকার রয়েছে।
তবে অন্নপূর্ণা যোজনার এই সুবিধা পাওয়ার জন্য আবেদনকারীদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মাথায় রাখা জরুরি। প্রথমত, এই প্রকল্পে স্থায়ী কোনো সরকারি চাকরিজীবী মহিলারা আবেদনের যোগ্য নন। দ্বিতীয়ত, যাঁদের ফর্ম নথিপত্র বা কাগজের ত্রুটির কারণে বাতিল হয়েছে, তাঁরা সঠিক তথ্য দিয়ে পুনরায় আবেদন করার সুযোগ পাবেন।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)