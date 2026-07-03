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ফর্ম কি আর জমা নেওয়া হবে না? অন্নপূর্ণার নতুন আবেদন নিয়ে বড় আপডেট!

 Annapurna Scheme Big Update: সরকারের মূল লক্ষ্য হল প্রতিটি প্রকৃত ও যোগ্য উপভোক্তার কাছে এই আর্থিক সাহায্য পৌঁছে দেওয়া। একই সঙ্গে রূপান্তরিত নারীদের মূল স্রোতে ফেরাতে এবং তাঁদের বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে প্রশাসন বিশেষ উদ্যোগ নিচ্ছে। তাই সঠিক নথি-সহ আবেদন করলেই প্রতি মাসে ৩,০০০ টাকা সরাসরি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে চলে আসবে।

 

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 03, 2026, 01:13 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 01:13 PM IST
ফর্ম কি আর জমা নেওয়া হবে না? অন্নপূর্ণার নতুন আবেদন নিয়ে বড় আপডেট!
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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