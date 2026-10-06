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অক্টোবরে অন্নপূর্ণার ৩০০০ পাওয়ার আগেই বড় খবর: আবার হচ্ছে কঠিন ঝাড়াই-বাছাই, আগে পেলেও পুজোর মাস থেকে কারা আর পাবেন না এই সুবিধা?

Annapurna Yojana: সেপ্টেম্বর মাসে ‘অন্নপূর্ণা দিবস’ উপলক্ষে প্রায় ১ কোটি ৫৮ লক্ষ মহিলার অ্যাকাউন্টে প্রথম কিস্তির ৩ হাজার টাকা পাঠানো হয়েছিল। সরকারি পূর্বঘোষণা অনুযায়ী প্রতি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে টাকা ছাড়ার কথা থাকলেও অক্টোবরের নির্দিষ্ট দিনক্ষণ এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়নি।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Oct 06, 2026, 05:27 PM IST|Updated: Oct 06, 2026, 05:27 PM IST
অক্টোবরে অন্নপূর্ণার ৩০০০ পাওয়ার আগেই বড় খবর: আবার হচ্ছে কঠিন ঝাড়াই-বাছাই, আগে পেলেও পুজোর মাস থেকে কারা আর পাবেন না এই সুবিধা?

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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