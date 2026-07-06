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অন্নপূর্ণা যোজনার স্টেটাসে ‘আন্ডার প্রসেস’? জট কাটবে ১০ জুলাইয়ের মধ্যেই, আসছে বিরাট আপডেট

 Annapurna Yojana: এই প্রকল্পে দ্বিতীয় দফার টাকাও ঢুকে গিয়েছে উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে। যদিও বেশ কিছু জায়গায় মহিলাদের মধ্যে আবেদন করা সত্ত্বেও টাকা এখনও ঢোকেনি বলে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। এবার তাঁদের জন্যেই এসে গেল বড় আপডেট।

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 06, 2026, 05:23 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 05:23 PM IST
অন্নপূর্ণা যোজনার স্টেটাসে ‘আন্ডার প্রসেস’? জট কাটবে ১০ জুলাইয়ের মধ্যেই, আসছে বিরাট আপডেট
Image Credit: প্রতীকী ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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