/অন্নপূর্ণা যোজনার স্টেটাসে ‘আন্ডার প্রসেস’? জট কাটবে ১০ জুলাইয়ের মধ্যেই, আসছে বিরাট আপডেট

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আপনি কি ‘অন্নপূর্ণা যোজনা’র সুবিধা পাওয়ার জন্য আবেদন করেছেন? পোর্টাল চেক করতে গিয়ে কি নিজের নামের পাশে স্ট্যাটাসে ‘আন্ডার প্রসেস’ লেখা দেখতে পাচ্ছেন? যদি তাই হয়, তবে আপনার জন্য রয়েছে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং স্বস্তির খবর। আগামী ১০ জুলাইয়ের মধ্যে এই বিষয়ে বড়সড় আপডেট আসতে চলেছে রাজ্য সরকারের পোর্টালে।
কেন ‘আন্ডার প্রসেস’ দেখাচ্ছে?
অন্নপূর্ণা যোজনার সুবিধা পেতে রাজ্যজুড়ে বিপুল সংখ্যক মানুষ আবেদন করেছেন। বর্তমানে এই আবেদনপত্রগুলি স্ক্রুটিনি বা খতিয়ে দেখার কাজ চলছে প্রশাসনিক স্তরে। যাদের নথিপত্র এবং যোগ্যতা যাচাইয়ের কাজ এখনও সম্পূর্ণ হয়নি বা প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে, তাদের স্টেটাসেই এই ‘আন্ডার প্রসেস’ লেখাটি দেখাচ্ছে। তবে এতে ভয়ের বা চিন্তার কিছু নেই।
১০ জুলাইয়ের বড় আপডেট: কাদের নাম আপলোড হবে?
নবান্ন এবং সংশ্লিষ্ট দফতর সূত্রে খবর, আগামী ১০ জুলাইয়ের মধ্যে একটি বড় তালিকা পোর্টালে আপলোড করা হতে চলেছে। যে সমস্ত আবেদনকারীর নথিপত্র এবং যোগ্যতা যাচাইয়ের কাজ ইতিমধ্যেই সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে, তাদের নাম এই নতুন তালিকায় আপলোড করা হবে। আবেদনকারীদের ১০ জুলাইয়ের পর অফিসিয়াল পোর্টালে গিয়ে নিজেদের স্ট্যাটাস পুনরায় চেক করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। যদি আপনার আবেদনটি মঞ্জুর হয়ে যায়, তবে ‘আন্ডার প্রসেস’ লেখাটি বদলে ‘অ্যাপ্রুভড’ হয়ে যাবে এবং আপনি এই প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।
যাদের আবেদনে কোনও ত্রুটি বা নথির খামতি থাকবে, তাদের ক্ষেত্রেও পরবর্তী নির্দেশিকা বা রিজেকশনের কারণ পোর্টালে স্পষ্ট করে দেওয়া হতে পারে। তাই ১০ জুলাই তারিখটির দিকে কড়া নজর রাখছেন আবেদনকারীরা।
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