/মেয়েদের জন্য অবিশ্বাস্য সুখবর! বরাদ্দ বাড়ল অন্নপূর্ণা যোজনার! ৩৬ থেকে ৪৮ হাজার কোটি! এবার কীভাবে আবেদন?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মহিলাদের নগদ অর্থ হস্তান্তর প্রকল্পের বরাদ্দ বাড়িয়ে ৪৮,০০০ কোটি টাকা করা হবে: জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রী মঙ্গলবার জানিয়েছেন, রাজ্যের সমস্ত যোগ্য নারীদের এই প্রকল্পের আওতায় আনতে ‘অন্নপূর্ণা যোজনা’র বার্ষিক বরাদ্দ ৩৬,০০০ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ৪৮,০০০ কোটি টাকা করবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার।
৪৮,০০০ কোটি টাকা
কলকাতার ধনধান্য অডিটোরিয়ামে এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, উপকারভোগীর সংখ্যা বাড়তে থাকায় নগদ হস্তান্তর প্রকল্পের জন্য প্রাথমিক বাজেটে বরাদ্দ করা ৩৬,০০০ কোটি টাকা পর্যাপ্ত হবে না। তিনি বলেন, "আমরা আমাদের প্রতিশ্রুতি পূরণে বদ্ধপরিকর। বাজেটে আমরা ৩৬,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিলাম। কিন্তু তা যথেষ্ট হবে না। এই প্রকল্প সচল রাখতে বার্ষিক ৪৮,০০০ কোটি টাকার প্রয়োজন হবে।"
আরও ১৪ লাখ
শুভেন্দু অধিকারী জানান, ইতিমধ্যে ১.৪৫ কোটি নারীকে উপকারভোগী হিসেবে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে এবং আরও ১৪ লাখ আবেদনের যাচাইকরণ বা স্ক্রুটিনির কাজ চলছে। আধিকারিকেরা জানিয়েছেন, গত ১৭ আগস্ট থেকে এই প্রকল্পের আওতায় অর্থ সরাসরি উপকারভোগীদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পৌঁছাতে শুরু করেছে। যোগ্য মহিলারা এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতি মাসে ৩,০০০ টাকা করে পাবেন। তাঁরা আরও জানান, এ পর্যন্ত প্রায় ১.৮০ কোটি আবেদনপত্র জমা পড়েছে, যার মধ্যে ১০ জুলাই পর্যন্ত জমা পড়া ১.৬৬ কোটি আবেদনপত্র যাচাই করা হয়েছে। বাকি থাকা ১৪ লাখ আবেদন (যেগুলি ১০ জুলাই থেকে ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে জমা পড়েছে) বর্তমানে যাচাই করা হচ্ছে।
নতুন পোর্টাল চালু
যাঁরা কোনো কারণে উপভোক্তাদের তালিকা থেকে বাদ পড়েছেন, তাঁদের আবেদনের সুযোগ দিতে ২০ আগস্ট একটি নতুন পোর্টাল চালু করা হবে। পোর্টালের মাধ্যমে প্রাপ্ত আবেদনগুলি প্রশাসন পরীক্ষা করে দেখবে এবং সত্যতা যাচাইয়ের পরে যোগ্য আবেদনকারীদের তালিকায় যুক্ত করা হবে।" বিজেপির মহিলা মোর্চার কর্মীদের প্রতি মুখ্যমন্ত্রী আহ্বান জানান যাতে কোনো যোগ্য নারী এই প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত না হন। শুধু তাই নয়, শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "আমি আশা করি, যাঁদের অর্থের প্রয়োজন নেই, তাঁরা অন্য কারও জন্য সুযোগ তৈরি করে দেবেন। আপনাদের সবার কাছে এটাই আমার আবেদন।"
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