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মেয়েদের জন্য অবিশ্বাস্য সুখবর! বরাদ্দ বাড়ল অন্নপূর্ণা যোজনার! ৩৬ থেকে ৪৮ হাজার কোটি! এবার কীভাবে আবেদন?

Annapurna Yojana Update: অন্নপূর্ণা যোজনায় বড় ঘোষণা রাজ্য সরকারের। ৩৬ হাজার কোটি টাকা থেকে প্রকল্পের বার্ষিক বরাদ্দ বাড়িয়ে ৪৮ হাজার কোটি টাকা করা হয়েছে। রাজ্যের প্রায় দেড় কোটি মহিলা এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

Written BySoumitra Sen
Published: Aug 18, 2026, 08:22 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 08:22 PM IST
মেয়েদের জন্য অবিশ্বাস্য সুখবর! বরাদ্দ বাড়ল অন্নপূর্ণা যোজনার! ৩৬ থেকে ৪৮ হাজার কোটি! এবার কীভাবে আবেদন?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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