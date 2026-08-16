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অন্নপূর্ণায় বিরাট বদল! একাধিক শর্ত শিথিল! আবেদনকারীদের ৯০ শতাংশই টাকা পাবেন! সোমবারই কাদের অ্যাকাউন্টে ঢুকছে ৩০০০ টাকা?

Annapurna Yojana Update: মহিলাদের মুখে হাসি ফুটবেই। পশ্চিমবঙ্গের লক্ষ লক্ষ মহিলার জন্য বড় খবর শোনালেন মুখ্যমন্ত্রী। সোমবার, ১৭ অগাস্ট থেকে অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা দেওয়া শুরু করবে অর্থ দফতর। কারা পাবেন সেই টাকা? কারা পাবেন না? সবটাই পরিষ্কার করে জানিয়ে দিল নবান্ন। কী জানা গেল?

Written BySoumitra Sen
Published: Aug 16, 2026, 07:45 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 07:45 PM IST
অন্নপূর্ণায় বিরাট বদল! একাধিক শর্ত শিথিল! আবেদনকারীদের ৯০ শতাংশই টাকা পাবেন! সোমবারই কাদের অ্যাকাউন্টে ঢুকছে ৩০০০ টাকা?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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